Кто к нам с мячом придет? Мексика

Рассказываем об одной из наиболее сильных команд в современной истории футбола — сборной Мексики.

Мексика – это не только кактусы и сомбреро. Это страна с одной из крупнейших экономик в мире, а по количеству населения Мексика занимает 11-е место на планете – 120 миллионов жителей. Влияние этой страны на жизнь Северной и Южной Америк в современном мире сложно переоценить, но история Мексики также полна интересных фактов. Чего только стоит история ацтеков и майя, две мексиканские империи в 19-м веке, война за независимость и мексиканская революция начала прошлого века. В общем, колорит Мексики это не только ее культура.

Зарождение, дебют на ОИ-1928 и победа на ОИ-2012

Как и положено, футбол в Мексику попал с первыми английскими переселенцами, но также большое влияние на развитие этого вида спорта оказала Испания, колонией которой долгое время была территория современного мексиканского государства. Впрочем, лишь после провозглашения республики в 1910 году футбол постепенно начал организовываться в более-менее стабильные клубы.

Это сейчас чемпионат Мексики – один из сильнейших в мире, но так было не всегда. И когда в Европе, а затем в Бразилии и Аргентине уже во всю развивались клубные традиции, в Мексике лишь шло их формирование. Да и сборная свои первые матчи сыграла только в начале 20-х годов ХХ-го века, а местная Федерация футбола была организована в 1927 году. Не удивительно, что год спустя на первом официальном для национальной команды турнире Олимпийских играх в Антверпене Мексика крупно уступила в 1/8 финала Испании (1:7).

ОИ-1928. Первый официальный матч в истории сборной Мексики против Испании (1:7)

По сути, лишь после второй мировой войны футбол в стране начал постепенно набирать обороты. Огромный человеческий ресурс и любовь к этому виду спорта, помноженный на достаточно хороший для футбола климат, делали свое дело. Так что не удивительно, что в 1965-м году «трехцветные» впервые выиграли чемпионат КОНКАКАФ, а затем повторили успех на турнирах в 1971-м и 1977-м годах.

Мексика остается самой успешной сборной Северной Америки, еще семь раз выиграв Золотой Кубок КОНКАКАФ, пришедший на смену чемпионату, опережая на одно чемпионство своих главных конкурентов в регионе – сборную США. Более того, в 2012 году Мексика U-23 добилась еще одного значительного успеха, выиграв футбольный турнир Олимпийских игр Лондона, обыграв в финале Бразилию с Неймаром, Тьяго Силвой, Александро Пато, Марсело и Халком. К слову, будущий нападающий «Порто» и «Зенита» как раз и забил единственный гол бразильцев на 90+1 минуте, размочив счет после дубля Орибе Перальты (1:2).

Мексика на чемпионатах мира

Мексика является одной из немногих сборных, которые приняли участие в первом чемпионате мира ФИФА 1930 года в Уругвае. Но особой славы мексиканцы не снискали, крупно проиграв все три матча в группе – Франции (1:4), Чили (0:3) и Аргентине (3:6). Зато свое маленькое достижение установил мексиканский футболист Хуан Каррено, который забил первый мяч Мексики на чемпионатах мира. Он же, к слову, также был автором первого гола сборной в официальных турнирах – на Олимпийских играх 1928 года.

Как показал первый мировой форум, Мексике было еще рано бороться с мировыми командами, и она этого не делала вплоть до завершения второй мировой войны, пропустив турниры 1934 и 1938 годов. Однако и после возобновления чемпионатов мира, Мексика долгое время пасла задних, не в силах навязать борьбу европейским командам и сильнейшим сборной Южной Америки.

На первых трех послевоенных чемпионатах мира мексиканцы проиграли семь из восьми матчей, лишь раз сыграв вничью на ЧМ-1958 года в Швеции (1:1 с Уэльсом), и ни разу не вышли из группы. Впрочем, как и на следующих двух турнирах в Чили и Англии. Но постепенно результаты команды улучшались, а помехой к выходу в плей-офф становились убийственные по составу участников группы. Так в 1962-м году в Чили Мексика попала в один квартет с Бразилией, Испанией и Чехословакией. Уступив в первом поединке бразильцам во главе с Пеле (0:2), во втором туре «трехцветные» лишь на 90-й минуте пропустили мяч от Испании (0:1), а в заключительном матче одержали свою первую победу в истории чемпионатов мира над крепкой сборной Чехословакии (3:1). В итоге именно Бразилия и Чехословакия вышли в финал турнира, а Мексика осталась за бортом плей-офф.

ЧМ-1962. Мексика — Чехословакия 3:1

Спустя четыре года мексиканцам в группу снова попались будущие чемпионы мира и хозяева турнира сборная Англии, а также Уругвай и Франция. Сыграв вничью с Францией (1:1) и уступив Англии (0:2), Мексике для выхода в плей-офф нужно было побеждать в последнем туре Уругвай, но игра завершилась нулевой ничьей.

Тем не менее, сборная становилась сильнее почти с каждым отбором, и не удивительно, что именно Мексике доверили проводить турнир 1970-го года, а затем еще один через 16 лет. Правда, изначально ЧМ-1986 должен был пройти в Колумбии, но из-за экономических проблем страны был перенесен в Мексику. Эти два турнира стали самыми успешными в истории мексиканского футбола, а между ними пролегла пропасть в полтора десятилетия с невыходом на мировые форумы 1974 года в Германии, 1982 года в Испании и провалом на турнире 1978 года в Аргентине, где мексиканцы умудрились потерпеть три крупных фиаско от Туниса (1:3), ФРГ (0:6) и Польши (1:3).

Но мы не будем говорить о плохом, сосредоточившись на самых ярких успехах мексиканского футбола. В 1970-м году хозяева турнира попали в одну группу с СССР, Сальвадором и Бельгией. Сальвадор не представлял проблем ни для одной сборной, потерпев три поражения с общим счетом 0:9, а вот Бельгия и СССР могли перейти дорогу Мексике. Первый матч с Союзом завершился для хозяев нулевой ничьей, а Бельгия нашей сборной проиграла (1:4), так что в последнем туре Мексику устраивала даже ничья, тогда как бельгийцам нужна была только победа. Но «трехцветные» перевыполнили план, обыграв соперника 1:0 за счет пенальти на 14-й минуте, который реализовал защитник Густаво Пенья.

ЧМ-1970. Мексика — Бельгия 1:0

На тот момент в чемпионате мира принимали участие 16 сборных, так что четвертьфинал турнира был первым раундом плей-офф. Выход из группы уже был достижением для Мексики, но болельщики тех времен еще не знали, что первый раунд плей-офф в будущем станет проклятием их сборной. Первой ласточкой стало крупное поражение от Италии 1:4. Хотя Мексика открыла счет в игре на 13-й минуте, но дальше случился автогол Хавьера Гузмана и еще три мяча итальянцев во втором тайме.

Через 16 лет на втором в истории домашнем турнире (третий будет в 2026 году совместно с США и Канадой) Мексика добилась пока что самого крупного успеха в своей футбольной истории, в первый и последний раз преодолев рубеж первого раунда плей-офф.

На групповом раунде уже в первом матче Мексика встречалась с главным конкурентом – сборной Бельгии, но благодаря голам защитника Фернандо Квиранте и легендарного нападающего Хьюго Санчеза сумели взять три очка (2:1), сделав весомую заявку на выход в плей-офф. Затем была ничья с Парагваем (1:1), где Санчес не реализовал пенальти, и тяжелая победа над Ираком (1:0), которые позволили Мексике впервые в истории выиграть группу на чемпионатах мирах.

ЧМ-1986. 1/8 финала. Мексика — Болгария 2:0

В первом раунде Мексике попалась Болгария, но соперником для хозяев турнира она не стала – один из красивейших голов в истории турниров от Мануэля Негрете в первом тайме и точный удар Рауля Сервина во втором вывели сборную на одного из фаворитов мундиаля – сборную ФРГ с Лотаром Маттеусом, Феликсом Магатом и Карлом-Хайнце Руммениге. Это был напряженный поединок, основное и дополнительное время в котором так и не подарили зрителям голов, и лишь в серии пенальти немцы дожали хозяев (3:1).

Так началась новая эра мексиканского футбола, который вышел на уровень ведущих стран в мире. И если бы не дисквалификация сборной 1990 году, турнир в России стал бы Мексики девятым подряд. Но местная федерация попалась на неприятном скандале, заявив четырех игроков старше положенного возраста на турнир КОНКАКАФ U-20, который был квалификацией к молодежному чемпионату мира 1989 года. В итоге все сборные Мексики получили «бан», и национальная команда не поехала на ЧМ-1990 года в Италии.

Тем не менее, с 1994 года Мексика — постоянный участник мировых форумов и более того, является лишь одной из трех команд, которые все шесть раз выходили из группы на прошлых турнирах. Таким достижением могут похвастаться только команды Бразилии и Германии – две сильнейшие футбольные сборные в истории. Вот только пройти дальше первого раунда плей-офф, Мексике на этих шести чемпионатах мира так и не удалось. Проклятие первого раунда продолжает висеть над командой, которая надеется прервать его в России, а мы вспомним все неудачные попытки мексиканцев.

На чемпионате мира в США 1994 года Мексика стала соавтором уникальной ситуации – все четыре сборные группы «Е» (Мексика, Ирландия, Италия и Норвегия) набрали по итогам трех матчей по четыре очка. У каждой команды было по одной победе, ничье и поражению и даже разница мячей оказалась одинаковой – нулевой. Мексиканцы уступили Норвегии (0:1), но обыграли Ирландию (2:1) и сыграли вничью с Италией (1:1). Три забитых мяча помогли Мексике занять первое место в группе, второе и третье досталось Ирландии и Италии соответственно (по два гола), а Норвегия с одним забитым мячом осталась без плей-офф, заняв последнее место.

ЧМ-1994. Мексика — Болгария 1:1 (1:3)

В первом раунде плей-офф Мексике снова, как и восемь лет назад, попалась Болгария, которую вел Христо Стоичков, открывший счет на 6-й минуте матча. Правда, всего через 12 минут Габриэль Гарсиа Аспе с пенальти счет сравнял, и победителя поединка определяла серия пенальти, где мексиканцы умудрились не забить три удара из четырех.

Через четыре года на ЧМ-1998 во Франции Мексика заняла второе место в группе с Голландией (2:2), Бельгией (2:2) и Южной Кореей (3:1), а в первом раунде плей-офф вышла на Германию. Этот матч принес одно из самых обидных поражений в истории Мексики – в начале второго тайма благодаря голу Луиса Эрнандеса мексиканцы повели 1:0, но голы Юргена Клинсманна и Оливера Бирхофа на 75-й и 86-й минутах вывели в следующий раунд немцев.

ЧМ-1998. Германия — Мексика 2:1

В 2002 году Мексика в третий раз в истории вышла в плей-офф с первого места в группе, но в этот раз неожиданно проиграла сборной США (0:2), собравшей одну из сильнейших команд в истории во главе с Брайаном МакБрайдом и Лендоном Донованом, как раз и забивших два мяча. Затем были два аргентинских кошмара на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов. В Германии Мексика вела в счете 1:0, но проиграла Аргентине в дополнительное время благодаря голу Макси Родригеса, а в Южной Африке и вовсе была разбита 1:3, сумев размочить счет лишь в конце матча.

ЧМ-2014. Голландия — Мексика 2:1

Наконец, самым трагичным в истории сборной Мексики оказался первый раунд плей-офф на бразильском чемпионате мира 2014 года. В своей группе «трехцветные» сыграли великолепно, расписав нулевую ничью с хозяевами турнира (0:0), а также обыграв Камерун (1:0) и Хорватию (3:1), отгрузив сопернику три мяча за 10 минут. Хорошо складывался и матч 1/8 финала с Голландией – Джовани Дос Сантос открыл счет на 48-й минуте. Но затем повторился кошмар 1998 года, только в еще более жесткой форме. На 88-й минуте Уэсли Снайдер счет сравнял, а на четвертой компенсированной Клаас Ян Хунтелаар, реализовав пенальти, вырвал для Голландии победу.

Лучший игрок в истории – Хьюго Санчес

В истории футбола было много классных футболистов, но лишь избранные называются великими. Хьюго Санчес может быть смело включен в их число — одним из величайших футболистов в мировом футболе, и это не преувеличение, ведь даже ФИФА включила его в список 100 лучших футболистов мира.

Санчес — лучший игрок в истории футбола Северной и Центральной Америки. Начав карьеру в мексиканском клубе «Унама», транзитом через американский «Сан-Диге» Хьюго перебрался в Испанию, где стал одним из лучших нападающий в истории Ла-Лиги и легендой Мадрида. Сначала как звезда местного «Атлетико», а затем как один из ключевых игроков «Реала». В общей сложности в Испании Санчес провел 11 лет, пять раз выиграв чемпионат страны, дважды Кубок Короля, а также Суперкубок Испании и Кубок УЕФА в сезоне 1985/86.

Хьюго Санчес

Со сборной Мексики этот быстрый и мобильный нападающий сыграл на трех чемпионатах мира, в том числе на самом успешном в истории домашнем мундиале 1986 года. И хотя в национальной команде на этих турнирах он забил лишь один мяч, на самом деле Санчес был одним из величайших снайперов своего времени. В составе «Атлетико» и «Реала» Хьюго Санчес отличился 218 голами в 318 матчах – это четвертый результат в истории чемпионатов Испании и третий среди иностранных футболистов – лишь Лионель Месси и Криштиано Роналду спустя много лет сумели побить достижение Санчеса.