Кто к нам с мячом придет? Южная Корея

Рассказываем о сборной Южной Кореи, одной из сильнейших команд Азии, для которой чемпионат мира в России стал девятым подряд.

Южная Корея – одна из сильнейших футбольных сборных Азии. Возможно, для кого-то станет открытием, но команда этой страны не пропустила ни одного чемпионата мира с 1986 года, так что турнир в России стал для корейцев девятым подряд и 10-м в истории. Ни одна команда Азии не играла на мировых форумах чаще Южной Кореи, хотя изначально футбольная история страны была не столь успешной.

Японская оккупация, корейская война и подьем 90-х

В начале прошлого столетия территория современной Кореи была оккупирована Японией, так что первые зачатки футбола в регионе так и остались неразвиты. Конечно, в футбол здесь играли, но на любительском уровне. Япония в те годы была агрессивной монархией, милитаризированной страной со слабой экономикой и низким уровнем жизни, и Корея, как ее колония, не была исключением.

Ситуация изменилась после второй мировой войны, когда Корея в 1948 году провозгласила независимость, став республикой. В том же году сборная страны впервые приняла участие в Олимпийских играх в Лондоне. В первом раунде корейцы даже обыграли Мексику (5:3), но в четвертьфинале были деклассированы Швецией (0:12) – это поражение до сих пор остается крупнейшим в истории сборной Южной Кореи.

Однако футбольный подъем продлился совсем недолго. В 1950-м году на полуострове вспыхнула война между северной коммунистической частью (поддерживалась СССР) и южной демократической (поддерживалась США). Итогом этого противостояния стало разделение страны железным занавесом на два абсолютно противоположных по своему политическому и экономическому устройству государства, которое сохраняется до сих пор.

Так что футбол в Южной Корее начал свой активный рост лишь со средины 50-х годов прошлого столетия. Тогда же был первый всплеск результатов сборной, которая пробилась на чемпионат мира 1954 года в Швейцарии, а также выиграла два Кубка Азии в 1956-м и 1960-м годах. Хотя сделать это на тот момент было не сложно – в отборе к ЧМ корейцы играли только с японцами, а в Кубке Азии принимали участие всего четыре команды. К слову, после успеха 1960 года побед в этом турнире у Кореи больше не было.

Южная Корея на чемпионатах мира

Как мы уже сказали, впервые Южная Корея сыграла на мировом форуме в 1954-м году в Швейцарии, сумев пробиться на турнир благодаря победе над Японией в двухматчевом противостоянии (5:1 и 2:2). Но на полях Швейцарии Корее показали, что ей еще очень рано выступать на таком уровне – два уничижительных поражения от Венгрии (0:9) и Турции (0:7) отправили сборную домой. Следующего участия на чемпионате мира Корее пришлось ждать 32 года…

ЧМ-1954. Венгрия — Южная Корея 9:0

В решающем раунде квалификации к турниру 1986 года в Мексике корейцы снова прошли Японию, но в этот раз доказали, что вполне заслужили свое место среди 24 лучших на тот момент сборных планеты. Правда, в первом туре Аргентина (будущий чемпион мира) без проблем разбила корейцев (3:1), отправив в ворота соперника три мяча к 46-й минуте. Но уже во втором азиатская сборная сыграла вничью с Болгарией (1:1), а в заключительном поединке едва не стала автором громкой сенсации, результативно уступив Италии (2:3). На этом турнире проявилась, и в дальнейшем набрала подтверждения, главная особенность азиатских сборных – выносливость. Пусть корейцы не могли похвастаться тактической выучкой и высоким индивидуальным мастерством, зато они могли играть в полную силу все 90 минут. В итоге все четыре мяча корейцев на турнире оказались забиты с 60-й по 90-ю минуты матча.

Первый блин не вышел комом, но спустя четыре года на чемпионате мира в Италии Корея провалилась, проиграв все три матча Бельгии (0:2), Испании (1:3) и Уругваю (0:1), заняв последнее место группе. Правда, стоит признать, что группа у корейцев оказалась просто сумасшедшей по силе.

ЧМ-1994. Испания — Южная Корея 2:2

На чемпионате мира 1994 года в США Корея впервые оказалась рядом с выходом в плей-офф. В первом туре корейцы сенсационно сыграли вничью с Испанией (2:2), забив оба гола когда? Правильно, в конце матча – на 85-й и 90-й минутах. Во втором туре была нулевая ничья с Боливией, а в третьем «Красных Дьяволов» ждала встреча с Германием Юргена Клинсманна. К 37-й минуте немцы, в том числе благодаря дублю Клинсманна, вели 3:0, но снова сыграл фактор выносливости корейцев, которые в середине второго тайма сократили разрыв в счете до минимума, однако выжать из себя хотя бы ничью не сумели. Впрочем, для выхода в плей-офф им все равно была нужно только победа.

Турнир 1998 года во Франции опять оказался неудачным. Корея в четвертый раз подряд не вышла из группы, проиграв Мексике (1:3), Голландии (0:5), и сыграв вничью с Бельгией (1:1), но на тот момент уже было известно, что чемпионат мира 2002 года впервые пройдет в Азии – в Японии и Южной Корее. В итоге этот турнир стал главным триумфом в истории футбольной сборной страны.

Правда, он также запомнился неоднозначным судейством, которое, по мнению большинства болельщиков, было уж очень благосклонно к хозяевам. Но это в любом случае не умаляет заслуг сборной, которую к домашнему мундиалю готовил хорошо знакомый нам голландец Гус Хиддинк. Южная Корея впервые выиграла матч чемпионата мира, впервые вышла из группы, и самое главное – добралась до полуфинала, став автором самого крупного успеха азиатской сборной на мировых форумах.

В первом же туре корейцы громко заявили о себе, одержав сухую победу над сборной Польши (2:0) с легендарным вратарем Ежи Дудеком. А когда во втором матче Корея сыграла вничью 1:1 с США, на горизонте реально замаячил плей-офф. Оставалась последняя игра группы против великолепной Португалии с Луишем Фиго, Фернандо Коуто, Витором Байа и Паулетой. Причем Португальцев устраивала только победа, и до этого они забили в двух матчах шесть мячей, уступив США (2:3) и разгромив Польшу (4:0). Корейцам почти не оставляли шансов, но команде удалось вырвать сенсационную победу благодаря позднему голу тогда еще малоизвестного полузащитника японского клуба «Киото» Парк Чи Сона. В плей-офф вышли США и Южная Корея, а звездная Португалия оказалась лишь третьей.

ЧМ-2002. 1/8 финала. Италия — Юная Корея 1:2

Корейские чудеса продолжались. В 1/8 финала команде Гуса Хиддинка попался один из главных фаворитов чемпионата мира – сборная Италии. Чтобы понимать всю мощь команды, достаточно сказать, что Дженаро Гаттузо в том матче вышел только на замену вместо Алессандро Дель Пьеро. А были ведь еще Паоло Мальдини, Джанлуиджи Буффон, Кристиан Виери, Франческо Тотти и другие – команда мечты.

Вот только сбылась мечта не итальянцев, а корейцев, а матч вошел в историю чемпионатов мира как один из наиболее скандальных. Если первый пенальти, назначенный в начале поединка в ворота Италии и отраженный Буффоном, вопросов не вызывал, то ряд следующих решений главного арбитра встречи эквадорца Байрона Морено вызвал волну негодования в Италии. Во-первых, корейцы играли жестко, а порой даже откровенно грубо, но в итоге обе команды получили по четыре желтые карточки. Во-вторых, уже в дополнительное время при счете 1:1 Морено не поставил пенальти в ворота Кореи, удалив Франческо Тотти за симуляцию, а затем не засчитал гол Дамьяно Томаззи, решив что был офсайд (на самом деле нет). В общем, корейцы в итоге дожали соперника благодаря золотому голу Ан Чжун Хвана, который воспользовался ошибкой Паоло Мальдини, и вышли в четвертьфинал.

Интересно, что Мальдини после турнира 2002 года завершил карьеру в сборной, а Байрон Морено почти сразу завершил карьеру судейскую, когда в 2003 году был дисквалифицирован на 20 матчей за провальную работу в матче ЛДУ и эквадорской Барселоны. Более того, в 2011 году Морено получил еще и реальный тюремный срок, отсидев 2,5 года за контрабанду наркотиков… Но это уже совершенно другая история.

Корея же и не думала останавливаться, выбив в четвертьфинале еще одного фаворита – Испанию. Хоакин, Валерон, Пуйоль, Йерро и компания не смогли пробить корейского вратаря Ли Ун Дже в основное и дополнительное время, а Икер Кассильяс проиграл ему заочную дуэль в серии пенальти, пропустив все пять ударов. Лишь в полуфинале корейцев сумела остановить Германия с Оливером Каном, Мирославом Клозе и Михаэлем Баллаком, забившем единственный мяч на 75-й минуте, а в матче за бронзу Корея уступила Турции (2:3).

ЧМ-2002. Четвертьфинал. Серия пенальти в матче Испания — Южная Корея

Ни до ни после ЧМ-2002 подобных успехов у сборной Кореи не было, хотя на чемпионате мира 2006 года «Красные Дьяволы» снова были близки к плей-офф. В первом туре команда одолела Того (2:1), затем сыграла вничью с Францией (1:1), но в решающем матче проиграла Швейцарии (0:2). Турнир 2014 года в Бразилии вовсе вышел неудачным – ничья с Россией (1:1), крупное поражение от Алжира (2:4) и минимальное от Бельгии (0:1) оставили команду на последнем месте.

Лишь турнир 2010 года в Южной Африке подарил команде второй в истории плей-офф. В группе с Аргентиной (1:4), Грецией (2:0) и Нигерией (2:2), корейцам хватило четырех очков, чтобы занять второе место и выйти в плей-офф, где в первом раунде они дали настоящий бой Уругваю, но уступили 1:2 – дублем у соперника отметился Луис Суарес.

Лучший игрок в истории – Парк Че Сон

Парк Че Сон засветился как раз на домашнем чемпионате мира 2002 года, где молодого и талантливого полузащитника заметили скауты множества клубов, но выиграл борьбу за Парка голландский «ПСВ», с которым кореец по-настоящему раскрылся в Европе, став одним из самых титулованных футболистов Азии.

С «ПСВ» Парк выиграл два чемпионских титула в Эрадивизии, однако наиболее знаменитым стал в «Манчестер Юнайдет», куда перебрался в 2005 году за 5 миллионов евро и где провел великолепные семь лет и 134 матча. Хотя Парк не был железным игроком основы, но свои 19 мячей забил, а также стал пятикратным чемпионом Премьер-Лиги, трехкратным обладателем Кубка и обладателем Лиги чемпионов сезона 2007/2008. Впрочем, на решающий финальный матч против «Челси» Парк Че Сон включен в заявку не был, но год спустя в финале турнира против Барселоны (0:2) вышел в стартовом составе.

Парк Че Сон

Парк Че Сон отличался взрывной скоростью и огромной работоспособностью, которую очень ценил наставник команды Алекс Фергюссон, признавшийся, что решение не включать Парка в состав на финал 2008 года было одним из самых сложных в его жизни. В 2012 году Парк Че Сон перешел в «Квинз Парк Рейнджерс», а карьеру завершил после сезона 2013/2014 в «ПСВ».