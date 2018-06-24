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    Англия разгромила Панаму и досрочно вышла в плей-офф

    Англия — Панама 6:1, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Панамы Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Англии разгромила команду Панамы (6:1) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете G. Поединок проходил в Нижнем Новгороде.

    Гарри Кейн оформил хет-трик
    Гарри Кейн оформил хет-трик
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    По ходу всего первого тайма преимущество во владении мяча было у британцев, а панамские защитники не справлялись с давлением соперника.

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    • На восьмой минуте Джон Стоунз расстрелял ворота Панамы головой после навеса с углового. На 20-й минуте британцы заработали пенальти, который реализовал Гарри Кейн. На 36-й минуте Джесси Лингард получил передачу и классным ударом отправил мяч в верхний угол ворот.

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    Практически сразу англичане получили право на штрафной, Пенедо отбил первый удар, но Джон Стоунз первым оказался на добивании. Точку перед перерывом поставил Гарри Кейн с помощью еще одного пенальти — Стоунза придержали в штрафной.

  • ЧМ-2018. Англия — Панама 6:1
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    • После перерыва ситуация не изменилась, а на 62-й минуте мяч срикошетил от Гарри Кейна в угол ворот панамцев — капитан англичан оформил хет-трик. Сборная Панамы отметилась лишь голом престижа на 79-й минуте, когда Фелипе Балой замкнул навес от партнера со штрафного.

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    • Англичане добыли вторую победу и досрочно вышли в плей-офф вместе с бельгийцами. Европейские сборные решат судьбу первого места в квартете уже в заключительном туре — поединок состоится 28 июня.

    Чемпионат мира-2018. Группа G
    Англия — Панама — 6:1 (5:0)
    Голы: 1:0 – 8 Стоунз, 2:0 – 22, пенальти Кейн, 3:0 – 36 Лингард, 4:0 – 40 Стоунз, 5:0 – 45, пенальти Кейн, 6:0 – 62 Кейн, 6:1 – 78 БалойАнглия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Янг, Магуайр, Лингард (Делф, 63), Лофтус-Чик, Стерлинг, Хендерсон, Триппьер (Роуз, 70), Кейн (Варди, 63)Панама: Пенедо, Торрес, Дэвис, Мурильо, Эскобар, Купер, Гомес (Балой, 69), Годой (Авила, 63), Барсенас (Арройо, 69), Родригес, ПересПредупреждения: Купер (10), Лофтус-Чик (23), Эскобар (45), Мурильо (72)
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