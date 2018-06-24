Англия — Панама 6:1, обзор матча

разгромила(6:1) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете G. Поединок проходил в

По ходу всего первого тайма преимущество во владении мяча было у британцев, а панамские защитники не справлялись с давлением соперника.

На восьмой минуте Джон Стоунз расстрелял ворота Панамы головой после навеса с углового. На 20-й минуте британцы заработали пенальти, который реализовал Гарри Кейн. На 36-й минуте Джесси Лингард получил передачу и классным ударом отправил мяч в верхний угол ворот.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Практически сразу англичане получили право на штрафной, Пенедо отбил первый удар, но Джон Стоунз первым оказался на добивании. Точку перед перерывом поставил Гарри Кейн с помощью еще одного пенальти — Стоунза придержали в штрафной.

После перерыва ситуация не изменилась, а на 62-й минуте мяч срикошетил от Гарри Кейна в угол ворот панамцев — капитан англичан оформил хет-трик. Сборная Панамы отметилась лишь голом престижа на 79-й минуте, когда Фелипе Балой замкнул навес от партнера со штрафного.

Англичане добыли вторую победу и досрочно вышли в плей-офф вместе с бельгийцами. Европейские сборные решат судьбу первого места в квартете уже в заключительном туре — поединок состоится 28 июня.