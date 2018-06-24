Неймар уступил статус лидера Бразилии Коутиньо

Сборная Бразилии с трудом победила Коста-Рику (2:0) на последних минутах матча второго тура группового этапа ЧМ-2018, и ее лидер Неймар забил второй мяч. Тем не менее, нападающий отметился неоднозначным поведением, когда симулировал пенальти и плакал после игры. Публикуем самые интересные мнения в СМИ на этот счет.

Неймар переживает тревогу или страдает нарциссизмом

После поединка Неймар попытался сгладить критику в свой адрес с помощью своей страницы в Twitter. «Каждый знает, через что я прошел, чтобы сыграть на ЧМ-2018 (судя по всему, имеется в виду тяжелая травма, полученная в феврале — прим. LiveSport.Ru), и это были слезы радости, слезы того, что я пережил непростые события в моей жизни. Мечта жива; мои поздравления партнерам по сборной: парни, вы — супер!».

«Это ненормально — плакать после второго поединка на чемпионате мира. Команда должна демонстрировать свою моральную силу, а не уязвимость: было ли это искренним, или нет — слезы Неймара тревожат. Это было либо симптомом тревожной нестабильности, либо всплеском нарциссизма, которые форварду удалось держать под контролем в течение всей игры» — пишет бразильское медиа Globo.

Неймар может чувствовать себя легче

«Эти слезы можно интерпретировать, как облегчение — облегчение от победы, а также от забитого мяча не абы кем-то — это была первая победа в официальном поединке для сборной Бразилии с тех пор, как он стал самым дорогим игроком на планете. Из-за победного гола Филиппе Коутиньо мы получили меньше заголовков: "НейVAR" — взятие ворот случилось спустя несколько минут после того, как арбитр Бьорн Куйперс отменил свое же решение назначить пенальти . Но что нельзя игнорировать — это то, что Неймар превратился в злодея данного спектакля, и подобное ему не могло понравиться», — рассуждает в материале ESPN Габриэле Маркотти.

«Не было бы поздних голов Бразилии, эффект от происшедшего был бы огромен: в таком случае Коста-Рика становилась бы хозяином собственной судьбы на турнире, тогда как "Селесао" предстояло провести непростой матч против Сербии с пониманием того, что даже победа не гарантирует им место в плей-офф ЧМ-2018. Что касается Неймара, это был уже третий раз, когда ему не удавалось заработать 11-метровый после своего падения, и он преследовал Куйперса до того момента, как его назад не оттащил Марсело. Через две минуты форвард получил предупреждение за споры».

Неймар выходит на свой лучший уровень

«Был ли пенальти, когда нападающий оказался на газоне? Защитник Коста-Рики остановил движение Неймара своим касанием, но этого было недостаточно, чтобы фиксировать 11-метровый, ведь лидер атак "Селесао" не пытался удержаться на ногах и бороться против него. Данная ситуация в очередной раз показала, что несмотря систему видеопомощи рефери, принимать подобные решения нелегко», — отмечает на страницах The Guardian бразильская футболистка Марта.

«И все же, Неймар наконец провел куда лучший поединок за свою национальную команду. Похоже, он преодолел все вывозы, с которыми столкнулся, и, на что надеюсь я и все остальные мои соотечественники, выходит на свой лучший уровень. В таком случае у нас будет еще больше шансов выиграть мундиаль».

Коутиньо забрал у Неймара бремя лидерства

«После нескольких недель/месяцев/лет ожиданий, после двух матчей, в которых ему серьезно доставалось от своих опекунов, после попытки обмануть арбитра, Неймар, наконец, отличился положительным образом, когда провел гол на 90+7-й минуте, и это спровоцировал реки слез, когда он оказался на коленях стадиона в Санкт-Петербурге.

Коутиньо Фото: GettyImages

Но это был бы совершенно другой день для футболиста ПСЖ, не заступи на его место Филиппе Коутиньо. За 10 минут до конца игры полузащитник, которого "Барселона" купила за большую часть суммы, вырученной от продажи Неймара, снова доказал, что он является тузом в рукаве наставника Бразилии Тите», — убежден Сэм Ли в материале Goal.com.

«С тех пор, как он перешел в каталонский клуб, и особенно в России, хавбек демонстрирует, что сейчас он — человек, способны делать разницу в решающие моменты матчей — его гол Коста-Рике наконец раскрепостил пентакампеонов, а Неймар определенно почувствовал себя облегченно. Теперь ему не приходится беспокоиться по поводу плохих оценок его игры или поведения, ведь Селесао в правильный момент включились в ЧМ-2018. Но никогда не забудется то, что это сделал как раз Коутиньо».