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    Кто к нам с мячом придет? Швеция

    «Гре-Но-Ли» и Эдстрем, Ибрагимович и Ларссон, финал ЧМ-1958 и третье место ЧМ-1994. История сборной Швеции на чемпионатах мира по футболу

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    Сборная Швеции на домашнем ЧМ-1958
    Сборная Швеции на домашнем ЧМ-1958
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    Рассказываем о сборной Швеции, отличившейся высокими результатами в послевоенное время, и сумевший завоевать бронзовые медали чемпионата мира 1994 года в США.
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    Швеция – одна из наиболее спортивных стран мира, что объясняется очень высоким уровнем жизни в стране. И даже несмотря на относительно небольшое количество жителей (чуть больше 10 миллионов), в Швеции развиты различные индивидуальные и командные виды спорта, так что футбол не является исключением.

    Послевоенный расцвет и золото ОИ-1948

    Свой первый матч сборная Швеции сыграла ровно 110 лет назад, разгромив в товарищеском поединке географических соседей – Норвегию (11:3). Однако особых свершений у шведов в эти годы не было, если не считать четвертое место на Олимпийских играх 1908 года в Лондоне. Правда, тогда в турнире сыграло всего пять команд, а Швеция по факту оказалась предпоследней, опередив лишь Францию. На том же турнире «желто-синие» потерпели свое самое крупное поражение в истории – 1:12 от Англии.

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    • По сути, все самые громкие футбольные успехи Швеции на международном уровне пришлись на послевоенное время. Вполне логично, если учесть, что вся Европа лежала в руинах, а Швеция отделалась относительно легко, изо всех сил сохраняя нейтралитет во Второй мировой войне. Не удивительно, что всего через три года после войны и через 40 лет после своего официального дебюта в международных турнирах, Швеция впервые выиграла золотые медали Олимпийских игр 1948 года в Лондоне, обыграв в финале Югославию (3:1).

    Финал ОИ-1948. Швеция — Югославия 3:1

    Спустя четыре года Швеция еще попыталась повторить успех, но была уничтожена в полуфинале Олимпийских игр в Хельсинки Венгрией Ференца Пушкаша (0:6), а в матче за третье место вырвала бронзу у Германии (2:0). Больше на Олимпийских играх желто-синие не выступали. Ни во время профессиональной эры, ни после того, как формат футбольного турнира был изменен на команды U-23.

    На европейской арене команда тоже не блистала. Швеции никак не удавалось квалифицироваться на чемпионате Европы, пока в 1992 году стране не доверили провести этот турнир. Швеция получила место автоматически, и сумела выиграть группу с Данией, Францией и Англией, но в полуфинале проиграла Германии (2:3). С 2000 года скандинавы не пропустили ни одного Евро, но лишь раз вышли в плей-офф в 2004 году в Португалии, проиграв в первом раунде Голландии в серии пенальти (0:0 и 4:5).

    Швеция на чемпионатах мира

    В общем, как вы уже поняли, в истории сборной Швеции было два ярких всплеска, которые помогли достичь самых высоких результатов на чемпионатах мира – третье место на ЧМ-1950 в Бразилии, финал домашнего мундиаля 1958 года, а также полуфинал чемпионата мира в США 1994 года.

    Хотя довоенная история сборной Швеции также имеет свои успехи. Команда вполне неплохо сыграла на двух чемпионатах мира 1934 и 1938 годов. Доминировала на этих турнирах сборная Италии (два чемпионства), но шведы также сумели стать авторами громкой сенсации, выбив в 1934 году в первом же раунде Аргентину — финалистов первого мирового форума и одну из сильнейших на тот момент футбольных сборных планеты (3:2), что вызвало настоящих шок в Аргентине и недовольство болельщиков.

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    • Турнир 1938 года, несмотря на высокое четвертое место, сложно назвать показательным. Первый раунд Швеция прошла без борьбы (аннексированная Германией Австрия на турнир не приехала), во втором разбила Кубу (8:0), и лишь в полуфинале вышла на серьезного соперника в лице Венгрии, крупно проиграв 1:5. В матче за третье место скандинавы также проиграли Бразилии (2:4), хотя и вели в счете 2:0.

    В общем, первые медали чемпионата мира Швеция завоевала спустя 12 лет на первом послевоенном чемпионате мира, приехав на турнир в ранге действующих Олимпийских чемпионов. В группе с Италией (на тот момент действующие чемпионы мира) и Парагваем, шведы сумели занять первое место, обыграв итальянцев (3:2) и сыграв вничью с парагвайцами (2:2). Плей-офф не проводился, а четыре победителя групп сыграли финальный групповой раунд, где шведам пришлось очень несладко в первых двух турах – унижение от Бразилии (1:7) и поражение от Уругвая на последних минутах (2:3). Лишь в заключительном поединке желто-синие обыграли Испанию (3:1) и заняли третье место.

    ЧМ-1950. Швеция — Испания 3:1

    В статусе медалистов чемпионата мира шведы умудрились не попасть на следующий мировой форум в Швейцарии 1954 года, а далеко не факт, что им бы нашлось место на ЧМ-1958, если бы ФИФА не доверила проводить этот турнир именно Швеции. И на нем «желто-синие» сумели добиться своего лучшего результата в истории, попав в далеко не самую сильную группу. Соперника шведов стали Мексика, лишь набиравшая обороты, крепкий, но не звездный Уэльс, а также Венгрия, которая без Ференца Пушкаша была совершенно иной сборной. Знаменитый венгр двумя годами ранее после неудачной венгерской революции эмигрировал в Испанию, и больше на родину не возвращался. Пушкаш получил испанское гражданство, и даже сыграл за Испанию на чемпионате мира 1962 года. Но это уже другая история…

    В первом же туре Швеция сделала заявку на выход из группы, разбив Мексику (3:0). Во втором справилась с Венгрией (2:1), а в третьем сыграла вничью с Уэльсом (0:0), пробившись в восьмерку лучших сборных планеты. Впереди шведов ждало тяжелое испытание в виде СССР – одной из сильнейших команд Европы на тот момент. Ворота нашей сборной защищал знаменитый Лев Яшин, но он ничего не смог поделать с ударами шведской легенды Курта Хамрина (построил хорошую карьеру в Италии) и Агне Симонссона, принесших хозяевам одну из важнейших побед в истории.

    ЧМ-1958. Швеция — СССР 2:0

    В полуфинале Швеция добилась еще одного исторического для себя результата. В поединке со сборной ФРГ скандинавы пропустили быстрый мяч от Ганса Шафера, но ответили на него тремя точными ударами Курта Хамрина, Леннарта Скоглунда и уже опытного ветерана Гуннара Грена, забивавшего еще в ворота Югославии в финале ОИ-1948 в Лондоне.

    ЧМ-1958. Швеция — Германия 3:1

    Примечательно, что за сборную Швеции тогда болела едва ли не вся Италия, в чемпионате которой выступало несколько шведов, в том числе все три автора голов сборной в этом матче. В те годы шведские игроки высоко ценились в Европе, успешно выступая за клубы Франции, Испании и особенно Италии. Настоящий восторг болельщиков в начале 50-х вызывала знаменитая атакующая тройка «Милана» «Гре-Но-Ли», получившая свое название от начальных букв фамилий трех звездных шведских форвардов – Гуннара Грена, Гуннара Грондаля и Нильса Лидхольма. Все трое перебрались в состав итальянского гранда как раз после победы в лондонской Олимпиаде 1948 года и помогли команде чемпионский титул 1951 года – впервые за 40 лет. К слову, в конце 80-х начале 90-х продолжателем традиций шведской тройки «Милана» была знаменитая голландская тройка Рууда Гуллита, Фрэнка Рейкаарда и Марко ван Бастена.

    Но, как ни крути, а Швеция, при всей ее заряженности, не могла соперничать с Бразилией, в составе которой блистал знаменитый «Король футбола» Пеле. В финале домашнего турнира шведы старались изо всех сил и даже открыли счет в матче, но были разбиты бразильцами 2:5, а Пеле в том финале оформил дубль.

    ЧМ-1958. Финал. Швеция — Бразилия 2:5

    Время шведских легенд 50-х ушло. На чемпионаты мира 1962 и 1966 желто-синие снова не пробились, и вернулись в финальную часть турнира лишь на три мировых форума 1970, 1974 и 1982 годов, где, впрочем, только раз вышли из группы. На чемпионате мира 1974 года команду вел за собой знаменитый нападающий «ПСВ Эйдховен» Ральф Эдстрем, ставший автором дубля в ворота Уругвая (3:0) в заключительной игре первого группового раунда. Эта победа после двух нулевых ничьих с Болгарией и Голландией, помогла шведам занять второе место и пробиться в следующий групповой раунд. Там Эдстрем забил еще дважды, но Швеция выиграла лишь раз у Югославии (2:1), уступив Польше (0:1) и ФРГ (2:4).

    Дальше снова пошел период спада, и неудачный чемпионат мира 1990 года в Италии, где шведы проиграли все три матча. Это было затишье перед последней шведской бурей — впереди нас ждала эта Хэнрика Ларссона, дебют которого пришелся на самый удачный турнир в новой истории национальной команды – чемпионат мира 1994 года в США.

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    • Швеция попала в сложную группу с Бразилией (1:1), Россией (3:1) и Камеруном (2:2), но спокойно заняла второе место и вышла в 1/8 финала, где не испытала проблем с Саудовской Аравией (3:1). В следующем раунде соперник также оказался не самый сложный – Румыния (2:2), однако результат был добыт лишь в серии пенальти, где решающий гол забил как раз 23-летний Ларссон, тогда только начинавший свою звездную карьеру в «Фейенорде».

    По-настоящему серьезным испытанием стал полуфинал с Бразилией, где шведы до последнего держали удар, но пропустили мяч на 80-й минуте от Ромарио, не сумев во второй раз в своей истории пробиться в финал. Зато в битве за третье место с Болгарией Христо Стоичкова шведы буквально уничтожили соперника (4:0), в третий раз в своей истории завоевав медали турнира.

    ЧМ-1994. Матч за третье место. Швеция — Болгария 4:0

    Следом за эрой Хенрика Ларссона пришла эра великолепного Златана Ибрагимовича, но более знаменитый на клубном уровне Златан не сумел поднять свою команду даже до четвертьфинала турнира. На чемпионатах мира 2002 и 2006 годов шведы дважды выходили из групп, но дважды уступали в первом раунде плей-офф. В 2002 году ветеран Ларссон и восходящая звезда Ибрагимович в дополнительное время (1:2) проиграли Сенегалу (дубль оформил Анри Камара), а спустя четыре года хозяевам турнира Германии (0:2), за которую дублем отметился Лукаш Подольски.

    Лучший игрок в истории – Златан Ибрагимович

    В истории шведского футбола было много интересных игроков, но даже Хенрик Ларссон не сравнится с великим Златаном Ибрагимовичем, сумевшим стать настоящим футбольным идолом для миллионов мальчишек по всему миру.

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    • Златан Ибрагимович — уникальный по своему стилю игры и достижениям футболист. Человек-гол, умеющий забить в самых невероятных ситуациях. Он одинаково успешно играл во всех клубах и лигах, которых было множество. Многократный чемпион почти всех сильнейших чемпионатов Европы — Голландии с «Аяксом», Италии с «Интером» и «Миланом», Испании с «Барселоной», Англии с «Манчестер Юнайтед», Франции с «ПСЖ» (не считая множества других титулов). И все же, одного трофея в копилке Златана так и не оказалось – как бы странно это не звучало, но ни с одним из выше названных клубов легендарный швед так и не выиграл Лигу чемпионов…

    Златан Ибрагимович

    Сейчас Ибрагимович в 36 лет продолжает покорять футбольный мир, выступая в США за «Лос-Анджелес Гэлакси». Вот только в сборную на чемпионат мира в России ее лучший в истории бомбардир (62 гола) так и не попал. Все из-за своего «длинного языка». Ибрагимович шоумен и весельчак, умеющий привлечь к себе внимание СМИ и болельщиков, однако эти черты характера порой могут навлечь негативные последствия.

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