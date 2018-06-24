Кто к нам с мячом придет? Швеция

Рассказываем о сборной Швеции, отличившейся высокими результатами в послевоенное время, и сумевший завоевать бронзовые медали чемпионата мира 1994 года в США.

Швеция – одна из наиболее спортивных стран мира, что объясняется очень высоким уровнем жизни в стране. И даже несмотря на относительно небольшое количество жителей (чуть больше 10 миллионов), в Швеции развиты различные индивидуальные и командные виды спорта, так что футбол не является исключением.

Послевоенный расцвет и золото ОИ-1948

Свой первый матч сборная Швеции сыграла ровно 110 лет назад, разгромив в товарищеском поединке географических соседей – Норвегию (11:3). Однако особых свершений у шведов в эти годы не было, если не считать четвертое место на Олимпийских играх 1908 года в Лондоне. Правда, тогда в турнире сыграло всего пять команд, а Швеция по факту оказалась предпоследней, опередив лишь Францию. На том же турнире «желто-синие» потерпели свое самое крупное поражение в истории – 1:12 от Англии.

По сути, все самые громкие футбольные успехи Швеции на международном уровне пришлись на послевоенное время. Вполне логично, если учесть, что вся Европа лежала в руинах, а Швеция отделалась относительно легко, изо всех сил сохраняя нейтралитет во Второй мировой войне. Не удивительно, что всего через три года после войны и через 40 лет после своего официального дебюта в международных турнирах, Швеция впервые выиграла золотые медали Олимпийских игр 1948 года в Лондоне, обыграв в финале Югославию (3:1).

Финал ОИ-1948. Швеция — Югославия 3:1

Спустя четыре года Швеция еще попыталась повторить успех, но была уничтожена в полуфинале Олимпийских игр в Хельсинки Венгрией Ференца Пушкаша (0:6), а в матче за третье место вырвала бронзу у Германии (2:0). Больше на Олимпийских играх желто-синие не выступали. Ни во время профессиональной эры, ни после того, как формат футбольного турнира был изменен на команды U-23.

На европейской арене команда тоже не блистала. Швеции никак не удавалось квалифицироваться на чемпионате Европы, пока в 1992 году стране не доверили провести этот турнир. Швеция получила место автоматически, и сумела выиграть группу с Данией, Францией и Англией, но в полуфинале проиграла Германии (2:3). С 2000 года скандинавы не пропустили ни одного Евро, но лишь раз вышли в плей-офф в 2004 году в Португалии, проиграв в первом раунде Голландии в серии пенальти (0:0 и 4:5).

Швеция на чемпионатах мира

В общем, как вы уже поняли, в истории сборной Швеции было два ярких всплеска, которые помогли достичь самых высоких результатов на чемпионатах мира – третье место на ЧМ-1950 в Бразилии, финал домашнего мундиаля 1958 года, а также полуфинал чемпионата мира в США 1994 года.

Хотя довоенная история сборной Швеции также имеет свои успехи. Команда вполне неплохо сыграла на двух чемпионатах мира 1934 и 1938 годов. Доминировала на этих турнирах сборная Италии (два чемпионства), но шведы также сумели стать авторами громкой сенсации, выбив в 1934 году в первом же раунде Аргентину — финалистов первого мирового форума и одну из сильнейших на тот момент футбольных сборных планеты (3:2), что вызвало настоящих шок в Аргентине и недовольство болельщиков.

Турнир 1938 года, несмотря на высокое четвертое место, сложно назвать показательным. Первый раунд Швеция прошла без борьбы (аннексированная Германией Австрия на турнир не приехала), во втором разбила Кубу (8:0), и лишь в полуфинале вышла на серьезного соперника в лице Венгрии, крупно проиграв 1:5. В матче за третье место скандинавы также проиграли Бразилии (2:4), хотя и вели в счете 2:0.

В общем, первые медали чемпионата мира Швеция завоевала спустя 12 лет на первом послевоенном чемпионате мира, приехав на турнир в ранге действующих Олимпийских чемпионов. В группе с Италией (на тот момент действующие чемпионы мира) и Парагваем, шведы сумели занять первое место, обыграв итальянцев (3:2) и сыграв вничью с парагвайцами (2:2). Плей-офф не проводился, а четыре победителя групп сыграли финальный групповой раунд, где шведам пришлось очень несладко в первых двух турах – унижение от Бразилии (1:7) и поражение от Уругвая на последних минутах (2:3). Лишь в заключительном поединке желто-синие обыграли Испанию (3:1) и заняли третье место.

ЧМ-1950. Швеция — Испания 3:1

В статусе медалистов чемпионата мира шведы умудрились не попасть на следующий мировой форум в Швейцарии 1954 года, а далеко не факт, что им бы нашлось место на ЧМ-1958, если бы ФИФА не доверила проводить этот турнир именно Швеции. И на нем «желто-синие» сумели добиться своего лучшего результата в истории, попав в далеко не самую сильную группу. Соперника шведов стали Мексика, лишь набиравшая обороты, крепкий, но не звездный Уэльс, а также Венгрия, которая без Ференца Пушкаша была совершенно иной сборной. Знаменитый венгр двумя годами ранее после неудачной венгерской революции эмигрировал в Испанию, и больше на родину не возвращался. Пушкаш получил испанское гражданство, и даже сыграл за Испанию на чемпионате мира 1962 года. Но это уже другая история…

В первом же туре Швеция сделала заявку на выход из группы, разбив Мексику (3:0). Во втором справилась с Венгрией (2:1), а в третьем сыграла вничью с Уэльсом (0:0), пробившись в восьмерку лучших сборных планеты. Впереди шведов ждало тяжелое испытание в виде СССР – одной из сильнейших команд Европы на тот момент. Ворота нашей сборной защищал знаменитый Лев Яшин, но он ничего не смог поделать с ударами шведской легенды Курта Хамрина (построил хорошую карьеру в Италии) и Агне Симонссона, принесших хозяевам одну из важнейших побед в истории.

ЧМ-1958. Швеция — СССР 2:0

В полуфинале Швеция добилась еще одного исторического для себя результата. В поединке со сборной ФРГ скандинавы пропустили быстрый мяч от Ганса Шафера, но ответили на него тремя точными ударами Курта Хамрина, Леннарта Скоглунда и уже опытного ветерана Гуннара Грена, забивавшего еще в ворота Югославии в финале ОИ-1948 в Лондоне.

ЧМ-1958. Швеция — Германия 3:1

Примечательно, что за сборную Швеции тогда болела едва ли не вся Италия, в чемпионате которой выступало несколько шведов, в том числе все три автора голов сборной в этом матче. В те годы шведские игроки высоко ценились в Европе, успешно выступая за клубы Франции, Испании и особенно Италии. Настоящий восторг болельщиков в начале 50-х вызывала знаменитая атакующая тройка «Милана» «Гре-Но-Ли», получившая свое название от начальных букв фамилий трех звездных шведских форвардов – Гуннара Грена, Гуннара Грондаля и Нильса Лидхольма. Все трое перебрались в состав итальянского гранда как раз после победы в лондонской Олимпиаде 1948 года и помогли команде чемпионский титул 1951 года – впервые за 40 лет. К слову, в конце 80-х начале 90-х продолжателем традиций шведской тройки «Милана» была знаменитая голландская тройка Рууда Гуллита, Фрэнка Рейкаарда и Марко ван Бастена.

Но, как ни крути, а Швеция, при всей ее заряженности, не могла соперничать с Бразилией, в составе которой блистал знаменитый «Король футбола» Пеле. В финале домашнего турнира шведы старались изо всех сил и даже открыли счет в матче, но были разбиты бразильцами 2:5, а Пеле в том финале оформил дубль.

ЧМ-1958. Финал. Швеция — Бразилия 2:5

Время шведских легенд 50-х ушло. На чемпионаты мира 1962 и 1966 желто-синие снова не пробились, и вернулись в финальную часть турнира лишь на три мировых форума 1970, 1974 и 1982 годов, где, впрочем, только раз вышли из группы. На чемпионате мира 1974 года команду вел за собой знаменитый нападающий «ПСВ Эйдховен» Ральф Эдстрем, ставший автором дубля в ворота Уругвая (3:0) в заключительной игре первого группового раунда. Эта победа после двух нулевых ничьих с Болгарией и Голландией, помогла шведам занять второе место и пробиться в следующий групповой раунд. Там Эдстрем забил еще дважды, но Швеция выиграла лишь раз у Югославии (2:1), уступив Польше (0:1) и ФРГ (2:4).

Дальше снова пошел период спада, и неудачный чемпионат мира 1990 года в Италии, где шведы проиграли все три матча. Это было затишье перед последней шведской бурей — впереди нас ждала эта Хэнрика Ларссона, дебют которого пришелся на самый удачный турнир в новой истории национальной команды – чемпионат мира 1994 года в США.

Швеция попала в сложную группу с Бразилией (1:1), Россией (3:1) и Камеруном (2:2), но спокойно заняла второе место и вышла в 1/8 финала, где не испытала проблем с Саудовской Аравией (3:1). В следующем раунде соперник также оказался не самый сложный – Румыния (2:2), однако результат был добыт лишь в серии пенальти, где решающий гол забил как раз 23-летний Ларссон, тогда только начинавший свою звездную карьеру в «Фейенорде».

По-настоящему серьезным испытанием стал полуфинал с Бразилией, где шведы до последнего держали удар, но пропустили мяч на 80-й минуте от Ромарио, не сумев во второй раз в своей истории пробиться в финал. Зато в битве за третье место с Болгарией Христо Стоичкова шведы буквально уничтожили соперника (4:0), в третий раз в своей истории завоевав медали турнира.

ЧМ-1994. Матч за третье место. Швеция — Болгария 4:0

Следом за эрой Хенрика Ларссона пришла эра великолепного Златана Ибрагимовича, но более знаменитый на клубном уровне Златан не сумел поднять свою команду даже до четвертьфинала турнира. На чемпионатах мира 2002 и 2006 годов шведы дважды выходили из групп, но дважды уступали в первом раунде плей-офф. В 2002 году ветеран Ларссон и восходящая звезда Ибрагимович в дополнительное время (1:2) проиграли Сенегалу (дубль оформил Анри Камара), а спустя четыре года хозяевам турнира Германии (0:2), за которую дублем отметился Лукаш Подольски.

Лучший игрок в истории – Златан Ибрагимович

В истории шведского футбола было много интересных игроков, но даже Хенрик Ларссон не сравнится с великим Златаном Ибрагимовичем, сумевшим стать настоящим футбольным идолом для миллионов мальчишек по всему миру.

Златан Ибрагимович — уникальный по своему стилю игры и достижениям футболист. Человек-гол, умеющий забить в самых невероятных ситуациях. Он одинаково успешно играл во всех клубах и лигах, которых было множество. Многократный чемпион почти всех сильнейших чемпионатов Европы — Голландии с «Аяксом», Италии с «Интером» и «Миланом», Испании с «Барселоной», Англии с «Манчестер Юнайтед», Франции с «ПСЖ» (не считая множества других титулов). И все же, одного трофея в копилке Златана так и не оказалось – как бы странно это не звучало, но ни с одним из выше названных клубов легендарный швед так и не выиграл Лигу чемпионов…

Златан Ибрагимович

Сейчас Ибрагимович в 36 лет продолжает покорять футбольный мир, выступая в США за «Лос-Анджелес Гэлакси». Вот только в сборную на чемпионат мира в России ее лучший в истории бомбардир (62 гола) так и не попал. Все из-за своего «длинного языка». Ибрагимович шоумен и весельчак, умеющий привлечь к себе внимание СМИ и болельщиков, однако эти черты характера порой могут навлечь негативные последствия.