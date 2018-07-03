Всё равно легенды. Месси и Роналдо снова без кубка мира

Сборные Аргентины и Португалии, ведомые Лионелем Месси и Криштиану Роналду соответственно, прекратили борьбу на чемпионате мира-2018 еще в 1/8 финала. Разбираемся, каке это имеет значение для двух суперзвезд.

Четыре тщетных попытки

Для обоих культовых нападающих ЧМ-2018 стал четвертым чемпионатом мира, но ни на одном из них ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду не сумели одержать победу. В 2006 году ближе всего к этой цели был форвард сборной Португалии, но его коллектив остановился в шаге от финала, уступив сборной Франции, а спустя четыре года дальше прошел уже плеймейкер Аргентины, однако лишь на одну стадию — команды сошли с дистанции в 1/8 и 1/4 финала соответственно.

Наконец, в 2014 году на расстоянии вытянутой руки до вожделенного трофея находился капитан «альбиселестес», тем не менее, Германия не позволила ему дотянуться-таки до Кубка мира.

Не удивительно, что накануне российского ЧМ-2018 наблюдатели считали, что и для Роналду, и для Месси это чуть ли не последняя попытка добиться триумфа на мундиале. При этом большинство сходилось во мнении, что эта возможность появилась у них не в самое благоприятное время, особенно для южноамериканца, чья сборная с трудом вышла в финальную часть турнира и демонстрировала серьезные проблемы в товарищеских матчах, между тем, европейская национальная команда не отличалась убедительной игрой, чтобы впервые в своей истории выиграть мировой форум.

В итоге Аргентина и Португалия не только вылетели на одной стадии в 1/8 финала, но и попрощались с ЧМ в один день с разницей в четыре часа.

Что это значит для Месси?

Очередная неудача на мундиале звучит для Лионеля Месси словно жесткий вердикт: несмотря на огромное количество трофеев и наград он до сих пор не знает, что такое титул в своей родной сборной. Лидер «Барселоны» играл в двух финалах чемпионата Южной Америки (в 2015 и 2016 годах) и одном решающем поединке мундиаля, однако каждый раз терпел фиаско вместе со своими партнерами в небесно-голубых футболках.

С одной стороны, в этом его трудно винить, поскольку в аргентинской команде у него никогда не было столь же умелого с точки зрения организации и поставленной игры коллектива, как в клубе, с другой — он все-таки капитан сборной, и часто в решающих матчах именно Лео не демонстрировал лидерской игры, то не забивая послематчевый пенальти, то просто храня молчание в решающие моменты игры.

Поэтому вполне закономерно, что «альбиселестес» еще продолжали выступать на российских полях, а многие комментаторы уже категорично заявляли, что Месси так и не стал на один ряд с Диего Марадоной в роли вожака главной команды своей страны, ведь его преемник по лидерским функциям умудрялся тянуть за собой, в целом, бледные команды, благодаря чему был выигран ЧМ-1986, а на ЧМ-1990 удалось пробиться в финал.

Тем не менее, у Лионеля еще может быть шанс выиграть если не выиграть мундиаль 2022 года (тогда ему будет уже 35 лет), то, по крайней мере, привести Аргентину к победе на Копа Америка-2019, проявив свои лидерские качества, которые потребуются еще и потому, что турнир пройдет в Бразилии, и местная национальная команда будет, безусловно, его фаворитом. Но если Месси сохранит свои позиции в сборной, у него может еще может появиться шанс и в Катаре.

Что это значит для Роналду?

С одной стороны для Криштиану Роналду это фиаско не столь болезненно, ведь два года назад он был лидером триумфального выступления своей сборной на Евро-2016, поэтому, в отличие от принципиального визави, все-таки выиграл большой трофей с национальной командой. С другой — форварду «Реала» уже 33 года, и есть большие сомнения, что через четыре года, в 37 лет, он не то, что сохранит свой статус в национальной команде, а вообще поедет на мундиаль 2022 года.

Если сравнивать с нападающим «Барселоны», то Роналду проявил себя на ЧМ-2018 лучше, ведь забил четыре гола и предстал настоящим вожаком Португалии, однако и к нему есть существенная претензия — забей он свой пенальти в ворота Ирана, тогда в 1/8 финала в соперники выпала бы Россия, и против нее у более прямолинейной в хорошем смысле слова сборной могло быть больше шансов, чем против классного и организованного Уругвая.

Теперь Криштиану остается только надеяться, что в 35 лет он все еще будет представлять то же качество, чтобы помочь лузитанам отстоять титул чемпионов Европы, пусть выиграть континентальное первенство во второй раз это уже не то, что выиграть мундиаль впервые. Конечно, ему не привыкать опровергать суждения скептиков о том, что его лучшая форма позади бесчисленными голами и просто вкладом в успехи своих команд, но даже он — всего лишь человек и само собой подвластен времени.

Поэтому если у Месси еще может появиться шанс выиграть чемпионат мира в Катаре, Роналду, скорее всего, уже будет лишним грузом для сборной через четыре года.

Как бы там ни было, обоих давно и с полной уверенностью нужно причислять к легендам мирового футбола. И никакие неудачи на мундиалях это не изменят. 0