Закат богов. Португалия едет домой

На чемпионате мира мы остались без главных звезд — Криштиану Роналду и Лео Месси. Вслед за звездным аргентинцем мундиаль покинул и его коллега и вечный соперник из «Реала» — его Португалия абсолютно по делу проиграла Уругваю (1:2).

Годин и Хименес остановили Роналду

«Если объективно, то сам по себе выход действующих чемпионов Европы в плей-офф уже стоит считать успехом. Потому что Испания играла лучше, Марокко тоже. Но благодаря Криштиану португальцы набирали очки.

Однако изначально было понятно, что Уругвай никаких поблажек разбалансированному сопернику делать не будет. Команда маэстро Оскара Табареса не просто хороша, а великолепна в обороне. Пара из "Атлетико" Годин — Хименес не раз останавливала Роналду на клубном уровне и прекрасно его знает. Остановила и теперь, в том числе за счет потрясающей по грамотности и самоотверженности поддержке со стороны каждого из партнеров, и нападающих тоже.

Про дуэт форвардов Суарес — Кавани все ясно. Связка это опытнейшая и одновременно в самом соку. Она способна больно жалить любую защиту. И в очередной раз это доказала», — пишет обозреватель «СЭ» Филипп Папенков.

Диего Годин GettyImages

Уругвай — вторая Италия

«Сборная Уругвая — радость для тех, кому не хватает на чемпионате мира старой-доброй сборной Италии.

Небесно-голубые быстро перезагрузились и вернули игру в прежнее русло. Стали её контролировать. Отрезок во втором тайме, когда Португалия сравняла счёт, так и остался единственным светлым пятном для команды Сантуша. Роналду окончательно сбился на неоправданные действия: неподготовленные дальние удары, лишний дриблинг. Вышедший на замену в концовке полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш тоже потянул одеяло на себя: дважды пробил издали, по сути, просто отдав мяч уругвайцам. Какое-то напряжение в штрафной Муслеры возникало лишь в результате кроссов.

Последнее действие Роналду — желтая карточка за неспортивное поведение. Он заработал дисквалификацию на четвертьфинал, в котором ему нет места. Роналду не стал сегодня героем, как и Месси. Криштиану с Лео покидают ЧМ-2018 в один день», — отмечает автор «Чемпионата» Анатолий Романов.

Суровый ЧМ в России

«Португалия же безнадежно тонула. Уругвай больше пропускать не собирался, тандем из мадридского "Атлетико" (Хименес — Годин) подчищал все сзади, а Роналду был плотно прикрыт двумя-тремя соперниками. Пытался бить, но все попадал в кого-то, чертыхался, плевал на газон.

В итоге все прикатилось к четвертьфиналу Франция — Уругвай. И этот автобус из Южной Америки может переехать кого угодно. А вот Роналду жаль. Но все логично. Есть музыкальная драма "Закат богов", которая идет около двух часов — почти как футбольный матч.

Огонь достигает небес, Валгалла пылает, боги гибнут в пламени. Сборная Германии, Лео Месси, Криштиану Роналду. Вот ты какой, чемпионат мира в России, суровый и беспощадный», — резюмирует автор «Советского спорта» Павел Лысенков.

Роналду — сильный человек

«Вы можете смеяться над тем, как Роналду подворачивал трусы, оголяя мышцы перед штрафными, — и неуклюже бил в молоко. Можете издеваться над его бородкой, тщательно подготавливаемой к каждому матчу. Можете шутить, как он следит за прической, выщипывает брови и красит ногти на ногах. Но личность характеризуют другие детали.

Сразу после поражения от Уругвая и вылета с чемпионата мира Криштиану не плакал на камеру, не истерил на руках у партнёров, не жаловался на обстоятельства. Напротив, Роналду с железной гримасой подошёл к судьям и поблагодарил их за работу. Он обнял каждого, кто был в форме сборной Португалии — от игроков и тренеров до администраторов и врачей. Он поднимал с земли и поздравлял уругвайцев так же внимательно, как до этого поддерживал за плечо травмированного Кавани.

Криштиану Роналду GettyImages

В Сочи мы видели не зацикленного на себе нарцисса, а стали свидетелями, как сильный человек благородно принимает главное поражение в своей жизни», — говорится в статье Дмитрия Егорова на «Чемпионате».

Не жалейте Месси и Роналду

«Франция и особенно Уругвай провели идеальные матчи в 1/8 финала. Да, многих сверхорганизованная игра команды Оскара Табареса раздражает. Команды, паркующие автобусы в штрафной, вообще редко вызывают восхищение. Но вы просто не умеете наслаждаться таким футболом!

Просто вспомните, как легко Уругвай выключил Криштиану. Как перекрыл кислород игрокам, которые раньше постоянно доставляли до него мячи. Как переломил хребет всей Португалии при помощи Суареса и Кавани. Луис и Эдинсон провели роскошный матч — не только по индивидуальным показателям, но и в плане взаимодействия с партнерами. В итоге они — в четвертьфинале, а Месси и Роналду летят домой.

После поражений Аргентины и Португалии на чемпионате мира не осталось команд, чью игру определяют ярковыраженные и даже эгоистичные лидеры. И это супер! Потому что дальше мы увидим не противостояние двух инопланетян, а борьбу систем, идей, тренерских школ и игровых философий. Это гораздо интереснее, чем вечно спорить, кто круче: Лео или Криштиану», — убежден колумнист Sport24 Максим Алланазаров.

Вопрос об их участии в следующем планетарном турнире серьезен

«Давайте вместе оглянемся вокруг и увидим, что помимо этой пары гигантов есть и другие восхитительные футболисты. Их можно заметить, даже если сузить обзор до черной для Месси и Роналду субботы. Чем хуже Мбаппе? Почему бы не обратить внимание на Кавани? Вы же тоже наслаждались их голами и игрой во время матчей!

Вот главная причина того, почему мне не жаль Месси и Криштиану. Чемпионат мира от этого менее интересным не станет, потому что турнир покинули более слабые команды. Зато обычные зрители смогут сформировать собственное мнение об игроках, а не кивать на то, что им навязывают. Месси и Криштиану — это стереотипные представления о сильнейших игроках мира. Их называют в первых рядах, потому что так принято. А не потому что так действительно считают болельщики.

Месси и Роналду никогда не забивали в плей-офф чемпионатов мира и, вполне возможно, не сделают этого никогда. Месси в год следующего мирового форума исполнится 35, Роналду — 37. Сейчас они все еще находятся в отличной форме, но очевидно, что пик их карьеры уже позади. И вопрос об их участии в следующем планетарном турнире серьезен. В этом заключается единственная причина, почему о вылете двух самых обсуждаемых фигур футбола стоит сожалеть», — вторит коллеге Гоша Чернов из «СЭ». 0