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    Дневник ЧМ-2018. Роналду и Месси едут домой, Кавани и Мбаппе стреляют дуплетом

    О главных событиях шестнадцатого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России

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    Мсси сокрушен ФранциейДневник ЧМ-2018. Роналду и Месси едут домой, Кавани и Мбаппе стреляют дуплетом ЧМ-2018. Уругвай — Португалия 2:1Фотогалерея: ЧМ-2018. Уругвай — Португалия 2:1 Килиан Мбаппе Мбаппе отправил Месси домой в лучшем матче ЧМ-2018
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    Мсси сокрушен Францией
    Мсси сокрушен Францией
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    В субботу, 30 июня, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялись два матча 1/8 финала: Франция одолела Аргентину, а Португалия уступила Уругваю. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.
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    Событие дня

    Главным событием игрового дня стало то, что мундиаль одним махом лишился сразу двух своих самых ярких звезд — Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    Нельзя сказать, что это стало полной неожиданностью — Аргентина на групповом этапе выглядела совсем неубедительно и в плей-офф отобралась буквально на последних минутах матча с Нигерией, ставшего единственным выигранным «альбиселесте» на чемпионате в России.

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    • В матче же Португалии и Уругвая фаворита не могли определить даже букмекеры, дававшие почти одинаковые котировки на обе команды.

    В итоге, разобщенные и растерянные аргентинцы были уверенно переиграны стремительными французами (хотя и пытались сопротивляться до конца), а Португалия, не сумевшая сломить уругвайские оборонительные редуты, пала жертвой связки Кавани-Суарес, наконец нашедшей взаимопонимание и начавшей забивать.

    Месси не скрывал слез

    Роналду и Месси покидают России и встает закономерный вопрос — распрощались ли они с мечтой о победе на чемпионате мира? Через 4 года Лионелю будет 34 года, а Криштиану — и вовсе 37.

    34-летний Андрес Иньеста совсем не портит каши в сборной Испании, а учитывает фанатичное отношение КриРо к физподготовке, можно поверить, что и в 37 он будет в отличных кондициях. Но не появится ли к тому времени той самой «молодой шпаны», что снесет их с лица земли? Остается только ждать.

    Роналду довели до нервного срыва

    Болельщикам же переживать не стоит — звезд европейских топ-клубов в плей-офф осталось еще огромное количество. Своей шанс заблистать ярче получили Гризманн, Мбаппе, Неймар, Кавани, Суарес, Диего Коста, Модрич и другие.

    Герой дня

    Главным героем дня стал француз Киллиан Мбаппе, благодаря вдохновенной игре которого «трехцветные» отправили домой аргентинцев.

  • ЧМ-2018. Франция — Аргентина 4:3
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    • Уже в первом тайме стремительные рывки Мбаппе разрывали полузащиту аргентинцев, а один из них привел к фолу Маркоса Рохо в штрафной, и к пенальти, реализованному Гризманном.

    Во втором тайме Килиан не сбавлял оборотов и забил два мяча, в том числе и победный. Это уже шестой дубль Мбаппе в сезоне (и за «ПСЖ», и за Францию).

    Никому не сдержать Мбаппе

    Только один игрок моложе Мбаппе забивал за одну игру ЧМ два мяча или более — Пеле в 1958-м. Мбаппе сейчас 19 лет и 6 месяцев.

    Неудачник дня

    Главным неудачником дня стал, разумеется, Лионель Месси, чья мечта о победе на чемпионате мира, кажется, пошла прахом.

  • ЧМ-2018. Уругвай — Португалия 2:1
  • 75 фото
  • Вчера

    • Аргентинец уходил из национальной команды, возвращался в нее, на своем горбу втащил ее на мундиаль, оформив хет-трик в последнем, решающем матче квалификации. Но на этом его силы иссякли.

    На групповом этапе он забил всего один мяч, не реализовав пенальти, а в матче с Францией был бледной тенью себя, хотя и помог организовать два из трех голов.

    За четыре чемпионата мира Месси провел 8 матчей плей-офф (756 минут) и не отличился ни разу (3 ассиста).

    Похожая проблема и у Роналду, хотя его серия все же не такая длинная — все 514 минут в 5 матчах (на ЧМ-2014 португальцы не вышли из группы).

    Гол дня

    Отличных голов в этот игровой день было забито даже несколько. Анхель Ди Мария в матче с Францией пальнул на дальность, и застал всех врасплох.

    Ему ответил Бенжамен Павар, после удара которого траектория полета мяча стала непредсказуемой даже для самого игрока.

    Но лучше всего гол Эдинсона Кавани в матче с Португалией. Уругвайский форвард сумел красиво закрутить мяч в дальний угол и сделал это совершенно осознанно.

    Кавани закручивает мяч

    Респект дня

    К 70-й минуте матча Уругвай — Португалия, когда Эдинсон Кавани уже оформил дубль в ворота чемпионов Европы, форвард ПСЖ получил травму — захромал и не смог продолжить матча.

    Кавани получил травму на старте плей-офф

    С поля ему помог уйти капитан португальцев Криштиану Роналду. И пусть он сделал это, в первую очередь, чтобы уругвайцы не отбирали у его команды драгоценное время, тем не менее.

    Друг в беде не бросит

    Он не стал скандалить, аппелировать к судье, тянуть Кавани за рукав — он просто помог ему покинуть поле в настолько уважительной манере, что отказаться было невозможно.

    Радость дня

    Пока аргентинцы пытаются прийти в себя, а португальцы прямо со стадиона отправились в аэропорт, победители ликуют.

    Ярче всех, разумеется празднуют латиноамериканцы.

    Впрочем, французы не отстают.

    М*дак дня

    Возвращение нашей рубрики. В прошлый раз в нее попал Николас Отаменди, который в матче с Хорватией, который аргентинцы проигрывали, пробил мячом с метра в лежащего Ивана Ракитича, чем едва не вызвал потасовку на поле.

    Отменди хотят побить в матче с Хорватией

    Угадайте, что случилось в матче с Францией, который аргентинцы проигрывали? Николас Отаменди пробил мячом с метра в лежащего Поля Погба, чем едва не вызвал потасовку на поле.

    Отменди хотят победить в матче с Францией

    Похоже, Отаменди не м*дак дня, а м*дак по жизни.

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