Дневник ЧМ-2018. Роналду и Месси едут домой, Кавани и Мбаппе стреляют дуплетом

Событие дня
Главным событием игрового дня стало то, что мундиаль одним махом лишился сразу двух своих самых ярких звезд — Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Нельзя сказать, что это стало полной неожиданностью — Аргентина на групповом этапе выглядела совсем неубедительно и в плей-офф отобралась буквально на последних минутах матча с Нигерией, ставшего единственным выигранным «альбиселесте» на чемпионате в России.
В матче же Португалии и Уругвая фаворита не могли определить даже букмекеры, дававшие почти одинаковые котировки на обе команды.
В итоге, разобщенные и растерянные аргентинцы были уверенно переиграны стремительными французами (хотя и пытались сопротивляться до конца), а Португалия, не сумевшая сломить уругвайские оборонительные редуты, пала жертвой связки Кавани-Суарес, наконец нашедшей взаимопонимание и начавшей забивать.
Роналду и Месси покидают России и встает закономерный вопрос — распрощались ли они с мечтой о победе на чемпионате мира? Через 4 года Лионелю будет 34 года, а Криштиану — и вовсе 37.
34-летний Андрес Иньеста совсем не портит каши в сборной Испании, а учитывает фанатичное отношение КриРо к физподготовке, можно поверить, что и в 37 он будет в отличных кондициях. Но не появится ли к тому времени той самой «молодой шпаны», что снесет их с лица земли? Остается только ждать.
Болельщикам же переживать не стоит — звезд европейских топ-клубов в плей-офф осталось еще огромное количество. Своей шанс заблистать ярче получили Гризманн, Мбаппе, Неймар, Кавани, Суарес, Диего Коста, Модрич и другие.
Герой дня
Главным героем дня стал француз Киллиан Мбаппе, благодаря вдохновенной игре которого «трехцветные» отправили домой аргентинцев.
Уже в первом тайме стремительные рывки Мбаппе разрывали полузащиту аргентинцев, а один из них привел к фолу Маркоса Рохо в штрафной, и к пенальти, реализованному Гризманном.
Во втором тайме Килиан не сбавлял оборотов и забил два мяча, в том числе и победный. Это уже шестой дубль Мбаппе в сезоне (и за «ПСЖ», и за Францию).
Только один игрок моложе Мбаппе забивал за одну игру ЧМ два мяча или более — Пеле в 1958-м. Мбаппе сейчас 19 лет и 6 месяцев.
Ему 19 лет, и он оформил дубль в плей-офф Чемпионата мира— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 30 июня 2018 г.
🇫🇷Килиан Мбаппе 👏👏👏 pic.twitter.com/ZBwR4cQIRC
Неудачник дня
Главным неудачником дня стал, разумеется, Лионель Месси, чья мечта о победе на чемпионате мира, кажется, пошла прахом.
Аргентинец уходил из национальной команды, возвращался в нее, на своем горбу втащил ее на мундиаль, оформив хет-трик в последнем, решающем матче квалификации. Но на этом его силы иссякли.
На групповом этапе он забил всего один мяч, не реализовав пенальти, а в матче с Францией был бледной тенью себя, хотя и помог организовать два из трех голов.
За четыре чемпионата мира Месси провел 8 матчей плей-офф (756 минут) и не отличился ни разу (3 ассиста).
Похожая проблема и у Роналду, хотя его серия все же не такая длинная — все 514 минут в 5 матчах (на ЧМ-2014 португальцы не вышли из группы).
Гол дня
Отличных голов в этот игровой день было забито даже несколько. Анхель Ди Мария в матче с Францией пальнул на дальность, и застал всех врасплох.
Шикарный гол 🇦🇷Анхеля Ди Марии в ворота Франции! 💥— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 30 июня 2018 г.
Претендент на лучший гол турнира? @Hyundai_Global #WorldCupGOT
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📺 Лучшие моменты 👉 https://t.co/sBUlKlg9tO pic.twitter.com/hdoIBKaVQf
Ему ответил Бенжамен Павар, после удара которого траектория полета мяча стала непредсказуемой даже для самого игрока.
🇫🇷Бенжамен Павар 🔥— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 30 июня 2018 г.
Неплохо для первого гола за сборную! 👌
Претендент на лучший гол турнира? @Hyundai_Global #WorldCupG
👀 Где смотреть 👉 https://t.co/olRhucNKtT
📺 Лучшие моменты 👉 https://t.co/sBUlKlg9tO pic.twitter.com/Kdfmo77Iv8
Но лучше всего гол Эдинсона Кавани в матче с Португалией. Уругвайский форвард сумел красиво закрутить мяч в дальний угол и сделал это совершенно осознанно.
Респект дня
К 70-й минуте матча Уругвай — Португалия, когда Эдинсон Кавани уже оформил дубль в ворота чемпионов Европы, форвард ПСЖ получил травму — захромал и не смог продолжить матча.
С поля ему помог уйти капитан португальцев Криштиану Роналду. И пусть он сделал это, в первую очередь, чтобы уругвайцы не отбирали у его команды драгоценное время, тем не менее.
Он не стал скандалить, аппелировать к судье, тянуть Кавани за рукав — он просто помог ему покинуть поле в настолько уважительной манере, что отказаться было невозможно.
Радость дня
Пока аргентинцы пытаются прийти в себя, а португальцы прямо со стадиона отправились в аэропорт, победители ликуют.
Ярче всех, разумеется празднуют латиноамериканцы.
Vamooooooooooos!! 🇺🇾🇺🇾🇺🇾🇺🇾 acuartos .....🙏🏻👏🏻⚽️🖐🏻 #ElEquipoQueNosUne #Paty#kailash#Oso pic.twitter.com/jY7qnbiSAW— Nando Muslera (@1_Muslera_25) 30 июня 2018 г.
The players celebrating the win over Portugal in the locker room.— Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) 30 июня 2018 г.
Vamos Cracks!pic.twitter.com/YCoFOTc38S
Впрочем, французы не отстают.
🎉⚽️😉 @equipedefrance 🇫🇷 #CDM2018 pic.twitter.com/vypEvczMa2— Raphaël Varane (@raphaelvarane) 30 июня 2018 г.
М*дак дня
Возвращение нашей рубрики. В прошлый раз в нее попал Николас Отаменди, который в матче с Хорватией, который аргентинцы проигрывали, пробил мячом с метра в лежащего Ивана Ракитича, чем едва не вызвал потасовку на поле.
Угадайте, что случилось в матче с Францией, который аргентинцы проигрывали? Николас Отаменди пробил мячом с метра в лежащего Поля Погба, чем едва не вызвал потасовку на поле.
Похоже, Отаменди не м*дак дня, а м*дак по жизни.
Il brutto vizio di #Otamendi 😱 Due cartellini gialli in fotocopia con Croazia e Francia #ARG #giallo #cro #FRA #pogba #rakitic#RSIMONDIALI pic.twitter.com/zwFNn8XYnB— Sport RSI (@RSIsport) 30 июня 2018 г.