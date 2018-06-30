Мбаппе отправил Месси домой в лучшем матче ЧМ-2018

Сборная Франции на поле «Казань Арены» нанесла поражение со счетом 4:3 команде Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. Дубль в ворота аргентинцев оформил 19-летний Килиан Мбаппе, а Лионель Мессии не забил в плей-офф уже четвертого мундиаля подряд.

Рекорд Дешама и талисман Гризманн

Автор Sport24 Александр Муйжнек отмечает преимущество французской команды с самого начала матча, который стал юбилейным для ее наставника.

«Хорхе Сампаоли в каждом своем матче на посту тренера сборной Аргентины тасует состав. В этот раз впервые на ЧМ с первых минут вышел Кристиан Павон, а Серхио Агуэро и Гонсало Игуаин остались в запасе.

Для Дидье Дешама эта игра стала 80-й — рекордной — на посту главного тренера сборной Франции.

Французы принялись давить с самого начала. Погба заработал штрафной на Маскерано, но удар Гризманна пришелся в перекладину. Через пару минут аргентинцы снова сфолили, но теперь уже внутри своей штрафной. Автор решающего гола в ворота Нигерии Маркос Рохо бежал по пятам за Мбаппе — и в итоге затолкал.

С 11 метров Гризманн не промазал. Это шестой гол Гризманна в пяти последних встречах плей-офф на чемпионатах мира и Европы.Вот уже 19 матчей Франция не проигрывает, если забивает Гризманн. Последним французом, кто забивал на ЧМ и на групповой стадии, и в плей-офф, до Гризманна был Зинедин Зидан. Тогда, в 2006-м, Франция добралась до финала.

Гризманн имел неплохой шанс забить второй гол Getty Images

Дешам натравил на Лионеля Месси Блеза Матюиди и Нголо Канте. В итоге Аргентина сбивалась на навесы Анхеля Ди Марии — чаще всего безадресных. Но на 41-й минуте сравняла счет — первым же попаданием в створ. После вброса аута с левой бровки с мячом по центру оказался Ди Мария. Анхеля никто не опекал, и дальним ударом он пробил точно в девятку».

Мбаппе разрушил мечты Месси

Редактор отдела «Футбол» издания «Спорта День за Днем» Руслан Семенеев винит в неудаче аргентинцев тренерский фактор и отсутствие психологической уверенности.

«Сразу после перерыва аргентинцы забили снова и вышли вперед. Казалось, эмоции игроков не успели остыть после первого мяча, уж больно ярко праздновали они рикошет от Габриэля Меркадо в пустой угол Льориса. Действительно, гол после удара Лионеля Месси получился неожиданным, не вытекающим из логики развивающихся событий на поле. Защитник Бенжамен Павар ошибся при выборе позиции на угловом и упустил Месси, который пробил в своего же игрока. Поэтому-то капитан сборной Аргентины радовался крайне сдержанно, стараясь осечь партнеров, мол, на 48-й минуте матч не заканчивается.

Французы напомнили об этом уже через десять минут. Исправился сам Павар, который, казалось, ехал на чемпионат мира далеко не основным игроком. Забил защитник не хуже игрока сборной Испании Начо, словив с лету высокую передачу от Люка Эрнандеса. Этот гол практически подвел черту под перспективами Аргентины на ЧМ-2018.

Отсутствие толкового главного тренера не добавляет психологической уверенности, вот и подопечные Лионеля Месси в разном темпе рванули возвращать преимущество в счете. Французы, который на этом турнире великолепно разрывают соперников контратаками, только этого и ждали.

Главный герой матча — Мбаппе Getty Images

Героем стал все тот же Мбаппе. Сначала он подкараулил отскок от защитника и мощно вколотил мяч в угол ворот Армани. Уже через четыре минуты 19-летний француз убежал на скорости и снова не оставил шанса сменщику Вилли Кабальеро.

Никто не удивился, когда Мбаппе по стадиону объявили лучшим игроком матча, равно как и тому, что после гола Серхио Агуэро с передачи Месси камбэк ощущался слабо. Даже несмотря на промах Месси мимо пустого угла ворот на последней секунде».

Блеск Мбаппе

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов рассыпается в комплиментах главному герою матча — 19-летнему французу Килиану Мбаппе.

«Звезда Мбаппе взошла еще год назад, но сейчас он сделал заявку на величие. Нет, конечно, до статуса гиганта футбола ему очень далеко, но игра с Аргентиной показала, что Мбаппе способен решать самые серьезные задачи уже сейчас.

У Мбаппе есть скорость. Ее он продемонстрировал на заре матча, когда увильнул от Рохо, заставил его дважды себя толкнуть и вовремя рухнул в штрафной. Арбитр Фагани даже не пересматривал видеоповтор — сразу же указал на 11-метровую отметку. Гризманн реализовал пенальти.

У Мбаппе есть техника. Ее все увидели уже во втором тайме, когда французский бриллиант с помощью хитрого приема ушел от гущи игроков на свободный островок и забил, как окажется, победный мяч.

Фол Рохо привел к пенальти Getty Images

У Мбаппе есть чувство партнеров. Форвард не был привязан к одному месту на поле, постоянно перемещался с одного фланга на другой и предсказал голевой момент на 68-й минуте, когда Жиру превратил восхитительный пас Матюиди в результативный.

Мбаппе еще нужно проделать долгий путь до того, чтобы стать великим, но он уже встал в один ряд с самим Пеле — только юный француз и легендарный бразилец оформляли дубль на чемпионатах мира до наступления 20-летия».

Свита не подходит королю

Обозреватель «Советского Спорта» Сергей Подгорнов не слишком сочувствует лидеру сборной Аргентины Лионелю Месси, виня его в развале коллектива.

«Кто-то в этот момент вспоминал про Месси? Вряд ли. После 75-й минуты он просто встал и пешком выходил из офсайда, глядя на спины убегающих в контратаки французов. Лео в очередной раз был самым несчастным человеком на свете, но если копнуть поглубже, то во многом он виноват сам. Ему давно нужно было перестать жонглировать тренерами и выбирать, с кем из партнеров ему хочется играть.

Рядом с ним бесполезны Гонсало Игуаин и Пауло Дибала, из-за него в сборной нет Мауро Икарди. Месси нужна свита, но мало кто хочет в нее входить. Очень странно, что Сампаоли хочет остаться. Кажется, тренировать Лео в национальной команде –одно из самых жестоких наказаний для тренера.

Но Месси гений. С этим невозможно спорить. И он в очередной раз это доказал, одним пасом из глубины уничтожив оборону Франции. Серхио Агуэро подарил надежду 20 тысячам аргентинцев на трибунах, но это не уберегло их от привычной в последнее время картины: Месси стоит в одиночестве возле центрального круга и принимает слова утешения от соперников.

Одиночество Месси Getty Images

К нему подошел почти каждый игрок сборной Франции, включая запасных и Дешама, и почти никто из своих. Только Маскерано, Агуэро и Ди Мария. Та самая свита».

Рождение нового супергероя

Корреспондент Sportbox.ru Денис Петров удивлен преображением команд в плей-офф, не слишком огорчаясь итоговым вылетом Аргентины.

«Обе сборные сумели преобразиться после группового этапа. Аргентина оказалась командой не только одного игрока. Против Франции вышли биться 10 злых кусачих псов и один Лионель Месси, которому, как стало ясно после финального свистка, уже не суждено выиграть чемпионат мира. Давайте с этим смиримся. В конце концов, другой легендарный игрок "Барселоны" Йохан Кройфф также никогда не поднимал над головой золотой кубок, что не отменяет его величия.

Изменилась и Франция. В начале недели она катала унылые нули в "Лужниках" с Данией под свист возмущенной публики, а в субботу показала самый мощный атакующий футбол среди всех участников турнира. Да, не все в порядке у команды Дешама в обороне, но с такой убийственной атакой вполне можно жить, следуя известной бразильской поговорке. После игры с Аргентиной можно поверить, что Франция способна забить сколько захочет и кому захочет.

Прошлое и будущее Getty Images

Месси едет домой. Утирая слезы, собирает вещи многотысячная армия аргентинских фанатов. Остальным болельщикам грустить нет повода. Этим летом у публики есть новый кумир, вместе с которым "трехцветные" могут дошагать до самого финала. Хотя с Мбаппе в составе какая может быть речь о ходьбе? Беги, Килиан, беги!»

Что же будет с Аргентиной дальше?

Автор Rusfootball.info Иван Уральский рассуждает о будущем «альбиселесте» и не видит его слишком светлым и безоблачным.

«Франция ждет победителя пары Уругвай-Португалия и впервые показывает цельную игру. А вот Аргентина... Стало совершенно ясно, это добротная команда без поставленной игры, без тренера, по крайней мере на мостике, но с рядом исключительных исполнителей.

Да, Месси редко возвращался, на какой в этом толк, если не получилось провести хотя бы пару добротных позиционных атак, не забываем, что на счету Лео две голевых. Игра Аргентины слишком зависит от Месси, образовывается дисбаланс.

Лионель останется после чемпионата мира, он уже говорил об этом, но с кем будет выходить на поле? Ведь закончить с международными играми собираются Рохо, Агуэро, Маскерано, Банега, Билья, Ди Мария. Это все игроки основного состава. Очень многое решит позиция Месси, как он поведет себя при строительстве новой команды.

Чемпионат мира для Месси закончен Getty Images

Болельщики Аргентины были потрясены, уже не слышится этих звучных песен, лишь грустные лица, которые не ожидали, что родная сборная так скоро поедет домой. В сухом остатке мы получили лучший матч чемпионата мира, да простят меня Испания с Португалией. То одна команда вела в счете, то другая, мы увидели массу великолепных голов, не каждый матч в плей-офф может подобным похвастаться, может быть, наш задаст тон? И уже становится грустно, ведь скоро чемпионат мира закончится, но впереди у нас еще 14 отличных матчей».

Тактические грехи Дешама, которые Франция исправила

Автор Soccer.ru Вадим Багров не спешит перехваливать сборную франции, находя целый ряд недочетов в тактике Дидье Дешама.

«- вышел играть вдевятером.

Жиру и Матюиди выпадали настолько, что первый тайм Франция фактически провела в меньшинстве. Такой вывод укладывается в факт, что Аргентина полностью контролировала мяч, а у французов не клеились комбинационные атаки, полагались на быстрый выход и рывки, но не через Блеза и Оливье. И только после перерыва в голевых атаках хавбек и форвард себя по разу проявили. Впрочем, Гризманн тоже выпал — Дешам играл с огнем.

— испугался широкой игры Аргентины.

Павар и Эрнандес до перерыва держались настолько низко и так прижимались к штрафной, что каждый раз, как Ди Мария и Павон удачно играли на флангах — команда Сампаоли получала шансы. Поскольку молодым людям из состава Франции не хватает опыта, то не удивительно, что оба допускали позиционные ошибки в защите. Из-за Павара засчитали гол Меркадо, хотя позже Бенжамен отыгрался, как и его напарник Люка — автор голевой передачи на правого защитника.

Погба имел шанс забить, но не воспользовался им Getty Images

— позволил Погба быть "свободной восьмеркой".

Де Брюйне, Давид Сильва, Пирло — игроки изначально разных амплуа, могут исполнять роли свободных восьмерок, и даже Месси в "Барселоне" ныряет глубоко и при этом не уничтожает командный прессинг. Но поскольку формально над Погба по схеме Франции располагаются Гризманн и форвард, то Поль — один из двух центральных хавбеков с Канте. Дешам освободил Погба от черновой работы и Ди Мария ответил Дидье голом. У Франции нашлись герои, но они и пропустили трижды, давая свободу аргентинцам».

Дисбаланс Аргентины

Журналист «Евроспорта» Вячеслав Палангин в своем телеграм-канале анализирует игру аргентинской команды и оценивает ее очень низко.

«Аргентина позволила соперникам создать 10 явных моментов на ЧМ (худший результат для команд из плей-офф), но даже сегодня было видно, что оборона — не главная ее проблема. Если выводить Мбаппе на пространство, не поможет ни один защитник мира — ни Рохо, ни Отаменди, ни даже Кутепов. Чтобы эти моменты минимизировать, нужно хотя бы на базовом уровне подключать прессинг после потери мяча. Его у Аргентины не было, полузащитники Франции получали время на работу с мячом и легко забрасывали Мбаппе на ход.

Ди Мария и Павон получат разные оценки за вклад в атаку, но без мяча оба были ужасны. Два гола Аргентина получила после передач Лукаса Эрнандеса — за ним по схеме должен приглядывать Павон, вместо этого очень поздно реагировал на его рывки. Ди Мария не успел уже за Паваром — тот, конечно, выдал удар, который не повторит в 9 случаях из 10, но Анхель тоже опоздал и поплатился.

Ди Мария реабилитировался голом Getty Images

Вывод по Аргентине прост. У команды дикий дисбаланс между обороной и атакой с точки зрения класса, но нападающие создавали соперникам все условия, чтобы воспользоваться недостатками защитников. Вина тренера тоже есть. Сабелья все понимал и играл в крайне осторожный, зато логичный и с результатом футбол, Сампаоли не отходил от принципов, которые по умолчанию вредят этим игрокам, даже по ходу турнира».

Не тот Месси, что нужен

Обозреватель «Чемпионата» Павел Пучков считает, что Месси нужно было быть эгоистичнее на поле и тянуть игру на себя.

«Он в очередной раз на ЧМ-2018 пытался быть лидером в раздевалке, а не на поле. Опять что-то говорил перед вторым таймом. И опять от этого не было никакого смысла.

Эта сборная нуждалась в Месси, который посылает к черту всех: партнеров и тренерский штаб в первую очередь. Просто берет мяч и тащит, пытаясь сделать все самостоятельно. Этой команде в целом не хватало эгоизма от лидеров. Перестал Ди Мария думать о партнерах и жахнул — получился гол. Вся эта зависимость от партнеров, попытка играть с ними — полный бред. Мбаппе просил мяч и пер с ним вперед. Плевать ему на Жиру и Гризманна, где они бегут. Просто. Бежать. Вперед.

Вместо этого получили Месси, пытающегося улучшить игру всех партнеров вокруг себя. Постоянные откаты за мячом в глубину поля, открывания под передачи. Но невозможно сделать лучше людей, ошибающихся в приеме мяча после обычной передачи. Невозможно договариваться с тренером, который снимает Рохо ради Фацио против Мбаппе. Не надо ничего ждать от этого подбора футболистов.

Месси не хватило настроя? Getty Images

Кое-что у Месси получалось: Ди Мария бил из зоны, где обычно обитает Канте. Но он ушел с позиции как раз за Месси. Против Нигерии победный мяч пришел с правого фланга, где Лионель весь матч укатывал соперников.

Но все это привело к тому, что при счете 2:4 Месси окончательно разочаровался в происходящем и забил. При возможности шел вперед, но с нулевым настроем. Роналду может истерить после каждого тычка, но определенный набор игровых действий он выполняет идеально в любом эмоциональном состоянии. Месси для успешной игры нужен успешный настрой».

Мечта Месси о Кубке мира закончена

Автор ESPN Ник Амес считает, что Аргентине пора строить новую команду, но Месси в ней, скорее всего, уже не будет.

«Месси толкал эту команду, тянул, и толкал снова, но этого было недостаточно, и теперь шанс выиграть чемпионат мира с Аргентиной, несомненно, ускользнул от него. Он тащил эту команду на плечах, но матч с Францией показал ее тем, чем она и является: вялой, тяжелой командой, зависящей от моментов, создаваемых звездами. Им не хватает плавности, сплоченности и — что удивительно, учитывая, какие игроки в их распоряжении — чутья.

Без шикарного удара Ди Марии или удачи Меркадо, Аргентина едва ли была бы в этой игре так долго. То, как проваливалась полузащита в лице Маскерано, Банеги и Энцо Переса, особенно в первые полчаса и в эпизоде со вторым мячаом Мбаппе, было просто постыдно. А когда аргентинцы владели мячом, они допускали огромное количество ошибок — одна из них, в исполнении Банеги, привела к прорыву Мбаппе, который заработал пенальти.

Аргентина была лишена остроты и остроумия, хотя Месси выглядел как человек, отчаянно желающий сохранить свою мечту живым. Его прорыв за пять минут до конца матча закончился выстрелом в Ллориса, кроме того, именно превосходный проход Месси привел к голу Агуэро, который дал аргентинцам отчаянную надежду в дополнительное время. Но спастись не удалось.

Месси прощается с мечтами Getty Images

То, что Аргентина забила три раза, возможно, с их точки зрения, самая неприятная вещь. У них есть оружие, но не имеют представления о том, как эффективно их использовать, и решение Сампаоли выпустить Кристиана Павона вместо Гонсало Игуаина в стартовом составе, мало помогло им.

Аргентина должна обновить и найти новые таланты, чтобы обновить свою защиту и полузащиту; печаль заключается в том, что, когда они в конце концов придут, Месси наверняка уже давно уйдет».

Если бы не Павар...

Популярный комментатор Юрий Розанов в своем телеграм-канале выделяет ключевой матч — удар Банжамена Павара, сравнявшего счет во втором тайме.

«Я написал троим или четверым друзьям, что Франция выиграет легко. Да, она в группе играла неважно. И Аргентина неважно. Но Франция ( пусть и бестолково) — два матча бегала. С датчанами никто и не собирался. А Аргентина ходила пешком. Разность скоростей. И полная уверенность, что сама себе Аргентина напривозит чего-нибудь. Завязнет в поперечном перекатывании — и французы убегут.

Так и убегали поначалу. И казалось, весь вопрос — 2-0 или 4-0. До выстрела Ди Марии. Который вывел Францию из зоны комфорта. Французы задергались. Холодно ждать, когда тебе принесут новый шанс — хорошо когда лидируешь. А уж после того, как Меркадо подставил клюшку на пятачке — Франция подвисла здорово. Чем больше непоняток и эмоций — тем выше шансы Аргентины.

Пусть Мбаппе великий. На здоровье. Но если б буратинистый внешне Павар не подстроился под труднейший отскок — и не послал бы с подьемв свой крученый — все могло быть и иначе. А этот удар (и эта атака) вернули Франции спокойствие. Думаю, что именно это был решающий момент игры.

А позиционных ошибок у Аргентины больше было, больше и осталось. А скорость меньше.

Вообще в этом сумасшедшем размене побеждать по идее должен тот, кто менее нуждается в игре правильной. Но матч и эту правильность отверг. И Франция победила. Она и в этом оказалась лучше. И, значит, все с этим матчем правильно. Как бы ни было жалко Месси». 0