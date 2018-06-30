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    ЧМ-2018. Сборная группового этапа

    Фернандес, Головин, Роналду и другие — в сборной лучших игроков групповой стадии чемпионата мира

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    Марио Фернандес
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    SkySports, основываясь на своих рейтингах, составленных после каждого тура группового этапа, а также очках, которые начислялись игрокам за статистические показатели по итогам каждой встречи, составил сборную групповой стадии чемпионата мира.
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    Вратарь

    Уругвайский голкипер Фернандо Муслера — единственный вратарь, который провел все три матча группового этапа и при этом ни разу не пропустил. Таким образом, он опередил в борьбе за попадание в сборную групповой стадии датчанина Каспера Шмейхеля.

    Фернандо Муслера
    GettyImages

    В то же время голкипер английской сборной Джоржан Пикфорд занял в рейтинге вратарей 26-е место из 41-го, а испанец Давид Де Хеа — 38-е. Ему дорого обошлась результативная ошибка в матче против Португалии.

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    • На самой низкой позиции рейтинга расположился голкипер сборной Панамы Джейми Пенедо, который пропустил в трех матчах групповой стадии 11 голов.

    Были близки к попаданию в сборную группового этапа: Каспер Шмейхель, Давид Оспина

    Защита

    Центральный защитник сборной Колумбии Йерри Мина — первый в этом списке. На его счету гол в ворота Польши в матче, который колумбийцы завершили победой со счетом 3:0, а также победный мяч в ворота Сенегала (1:0).

    Гол Йерри Мины в ворота Польши
    GettyImages

    Компанию Мине в центре обороны составит уругваец Хосе Мария Хименес. Он также сумел забить победный мяч — в ворота сборной Египта. Также на счету Хименеса 11 перехватов на групповой стадии (больше совершил только нигериец Уилфрид Ндиди), а также 6 отборов мяча.

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    • Также в сборную вошли сербский защитник Александар Коларов, который забил блестящий гол со штрафного, чем принес Сербии победу над Коста-Рикой, и правый защитник сборной России Марио Фернандес, на счету которого ассист и 12 выигранных воздушных единоборств.

    Были близки к попаданию в сборную группового этапа: Андреас Гранквист, Джон Стоунз, Диего Годин, Тиаго Силва, Маркос Рохо, Киран Триппьер.

    Полузащита

    На вершине рейтинга — хавбек сборной Испании Иско. Испанский полузащитник забил гол в матче против Марокко, а также создал семь голевых возможностей, выиграл 32 дуэли, а также отдал 276 точных передач.

    Иско
    GettyImages

    Также место в сборной группового этапа забронировал хорват Лука Модрич. На его счету гол с пенальти в ворота сборной Нигерии, а также точный дальний удар в матче против Аргентины.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин включен в сборную групповой стадии, несмотря на то, что сыграл лишь в двух матчах. Он преодолевал впечатляющие дистанции, а также забил потрясающий гол со штрафного в ворота Саудовской Аравии и сделал две голевые передачи.

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    Нападение

    Бразильский дуэт в лице Филиппе Коутиньо и Неймара расположится в сборной группового этапа на флангах. На их счету — три гола, два ассиста и 21 голевая возможность на фоне того, что «пентакампеоны» набрали форму после стартовой ничьей со Швейцарией (1:1).

    Филиппе Коутиньо
    GettyImages

    В центре нападения — Криштиану Роналду. Португалец — первый в рейтинге. После трех туров он является одним из лидеров гонки бомбардиров ЧМ-2018 наряду с Ромелу Лукаку и Гарри Кейном.

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    Символическая сборная группового этапа
    SkySports
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