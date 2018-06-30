ЧМ-2018. Сборная группового этапа

Вратарь

Уругвайский голкипер Фернандо Муслера — единственный вратарь, который провел все три матча группового этапа и при этом ни разу не пропустил. Таким образом, он опередил в борьбе за попадание в сборную групповой стадии датчанина Каспера Шмейхеля.

Фернандо Муслера GettyImages

В то же время голкипер английской сборной Джоржан Пикфорд занял в рейтинге вратарей 26-е место из 41-го, а испанец Давид Де Хеа — 38-е. Ему дорого обошлась результативная ошибка в матче против Португалии.

На самой низкой позиции рейтинга расположился голкипер сборной Панамы Джейми Пенедо, который пропустил в трех матчах групповой стадии 11 голов.

Были близки к попаданию в сборную группового этапа: Каспер Шмейхель, Давид Оспина

Защита

Центральный защитник сборной Колумбии Йерри Мина — первый в этом списке. На его счету гол в ворота Польши в матче, который колумбийцы завершили победой со счетом 3:0, а также победный мяч в ворота Сенегала (1:0).

Гол Йерри Мины в ворота Польши GettyImages

Компанию Мине в центре обороны составит уругваец Хосе Мария Хименес. Он также сумел забить победный мяч — в ворота сборной Египта. Также на счету Хименеса 11 перехватов на групповой стадии (больше совершил только нигериец Уилфрид Ндиди), а также 6 отборов мяча.

Также в сборную вошли сербский защитник Александар Коларов, который забил блестящий гол со штрафного, чем принес Сербии победу над Коста-Рикой, и правый защитник сборной России Марио Фернандес, на счету которого ассист и 12 выигранных воздушных единоборств.

Были близки к попаданию в сборную группового этапа: Андреас Гранквист, Джон Стоунз, Диего Годин, Тиаго Силва, Маркос Рохо, Киран Триппьер.

Полузащита

На вершине рейтинга — хавбек сборной Испании Иско. Испанский полузащитник забил гол в матче против Марокко, а также создал семь голевых возможностей, выиграл 32 дуэли, а также отдал 276 точных передач.

Иско GettyImages

Также место в сборной группового этапа забронировал хорват Лука Модрич. На его счету гол с пенальти в ворота сборной Нигерии, а также точный дальний удар в матче против Аргентины.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин включен в сборную групповой стадии, несмотря на то, что сыграл лишь в двух матчах. Он преодолевал впечатляющие дистанции, а также забил потрясающий гол со штрафного в ворота Саудовской Аравии и сделал две голевые передачи.

Были близки к попаданию в сборную группового этапа: Вахби Хазри, Ирвин Лосано, Эден Азар, Денис Черышев, Хуан Кинтеро, Иван Ракитич

Нападение

Бразильский дуэт в лице Филиппе Коутиньо и Неймара расположится в сборной группового этапа на флангах. На их счету — три гола, два ассиста и 21 голевая возможность на фоне того, что «пентакампеоны» набрали форму после стартовой ничьей со Швейцарией (1:1).

Филиппе Коутиньо GettyImages

В центре нападения — Криштиану Роналду. Португалец — первый в рейтинге. После трех туров он является одним из лидеров гонки бомбардиров ЧМ-2018 наряду с Ромелу Лукаку и Гарри Кейном.

Были близки к попаданию в сборную группового этапа: Ромелу Лукаку, Гарри Кейн, Луис Суарес, Артем Дзюба, Хон Мин Сон, Диего Коста