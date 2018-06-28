Подрыв на Мине. Драматичный вылет Сенегала с ЧМ-2018

Пенальти Мане и замена Хамеса

Корреспондент газеты «Спорт-Экспресс» Егор Бычков написал о том, что первый тайм не был богат на опасные моменты, а его главными событиями стали несостоявшийся пенальти на Садио Мане и замена Хамеса Родригеса.

«Несмотря на активность обеих команд яркие моменты у их ворот возникали до перерыва не так часто. Ближе всего Колумбия была к голу, когда классно пробил со штрафного Хуан Фернандо Кинтеро. 25-летний полузащитник, в матче с поляками заслуживший эмоциональную похвалу от Хосе Нестора Пекермана – тот подозвал Кинтеро в разгар игры и крикнул ему: "Хуан, ты сегодня чертовски хорош!", – мог забить свой второй мяч на ЧМ-2018, но вратарь с его выстрелом справился.

В свою очередь Сенегал в одной из атак едва не заработал пенальти. Садио Мане убежал от Давинсона Санчеса, но тот в последний момент бросился в подкат и выбил мяч, как показалось, с нарушением правил. Подумал так и главный арбитр встречи, Милорад Мажич, тут же указавший на точку. Но через несколько мгновений услышал подсказку видеоассистента, посмотрел повтор и свое решение изменил. Сенегальцы начали было спорить, но без толку.

Отсутствие остроты в действиях своей команды Пекерман, очевидно, напрямую связал с некоторой пассивностью Хамеса Родригеса, который был снят с игры уже на исходе получаса. Замена так огорчила полузащитника "Баварии", что он, уходя с поля, не стал пожимать руку главному тренеру.

Вместо него вышел Луис Муриэль, Пекерман вновь подозвал Кинтеро, передал ему несколько указаний для игроков линии атаки – и стоит признать, колумбийцы задвигались впереди активнее», — подчеркивает Бычков.

Опыт Пекермана и советы Кинтеро

Автор «Советского спорта» Евгений Ломоносов считает, что Колумбия смогла склонить чашу весов в свою пользу благодаря опыту Хосе Пекермана и советам Хуана Кинтеро.

«Во втором тайме южноамериканцы стали действовать по схеме 4-3-3. Кинтеро опустился третьим центральным полузащитником и разгонял атаки. В том числе диагональными передачами. Теперь колумбийцы не просто совершали доставку мяча вперед, но и доставляли снаряд на фланги. Выше всех действовали Муриэль, Фалькао и Куадрадо.

Подопечным Пекермана удалось расшевелить игру. Мяч стал регулярно доходить до чужой штрафной. Благодаря активности Кинтеро в опорной зоне в начале атаке. С ним, а также двумя его партнерами пара нападающих Сенегала не справлялась чисто физически. Если на помощь выдергивался центральный полузащитник, то пространство образовывалось в центре поля. Пустоту в этой зоне отслеживали Фалькао и Муриэль, готовые отклеиться от защитников.

Доводя дело до чужой штрафной, Колумбия стала зарабатывать стандарты. И забила единственный мяч после углового: подачу Кинтеро замкнул Мина. Сиссе отреагировать на пропущенный мяч не смог. Тренер делал замену, на кардинально ничего не изменил.

Верх взяли опыт Пекермана и советы Кинтеро. Прислушаться к футболисту – да это же и есть опыт!», — считает Ломоносов.

Подрыв на Мине

Журналист «Спорта День за Днем» Александр Макаров отметил тот факт, что победный гол на свой счет записал Ерри Мина, который ранее уже забивал полякам.

«Игра медленно, но верно катилась к нулевой ничьей. Ничего не получалось даже у великолепно проведшего клубный сезон в рядах "Ливерпуля" Садио Мане. А вот колумбийцы прекрасно осознавали, что надеяться исключительно на помощь других не стоит.

И вновь сыграл козырь в лице Ерри Мины. Центральный защитник "Барселоны" отметился победным голом в игре с поляками, а в четверг сделал свою сборную победителем группы! Для этого потребовалось точно пробить головой после подачи углового.

Сенегальский миноискатель дал сбой, не определив фатальной опасности для команды. В этот момент и Алиу Сиссе, и большинство его подопечных наверняка вспоминали эпизод из первого тайма, когда в ворота Колумбии был назначен пенальти, но Милорад Мажич, арбитр, судивший финал Кубка конфедераций — 2017 и финал Лиги чемпионов — 2017/18, после подсказки от VAR свое решение отменил», — пишет Макаров.

12-й игрок сборной Колумбии

Роман Гуськов в своем материале для Rusfootball.info рассказал о прекрасной атмосфере, которую создали колумбийские болельщики на стадионе.

«В последние дни колумбийцы окружают меня повсюду. Странное дело, но первых из них в Самаре я увидел ещё во время матча Польша – Колумбия, который проходил в Казани. Но и без поддержки тех трёх ребят команда Пекермана расправилась с поляками, ведь за неё болела вся "Казань Арена". С тех пор колумбийцы пребывали в Самару из соседнего города, а последние группы сегодня забили поезд, на котором с матча Корея – Германия возвращался и я, параллельно выясняя, каким образом США заняли первое место по количеству проданных на чемпионат билетов. Например, Франческо с семьей живёт в Тампе и ходит на матчи Василевского, Кучерова и Сергачёва.

Вживую увидеть вылет чемпионов мира – бесценно, но также бесценен и праздник, который несут с собой колумбийцы. Поэтому было даже немного жаль, что из-за поездки в Казань у меня совсем не было времени окунуться в атмосферу праздника, которую они создавали до матча. Но на стадионе они производят ещё более крутое впечатление. Если вы самарский болельщик, посетивший предыдущие матчи в этом городе, то сегодня должны были поразиться тому, как можно болеть.

Болельщики Колумбии действительно являются 12-м игроком своей команды, организуя серьёзнейший прессинг владеющего мячом соперника и заставляя своих игроков бегать быстрее и больше, чем они смогли бы в атмосфере матча Дания – Австралия. Две кучки сенегальцев растворились в жёлтом море, но болели тоже очень круто. Они не выключались вообще ни на минуту и не переставали танцевать и барабанить. Думаю, к концу матча эти ребята устали не меньше игроков», — заключает Гуськов.

Не самая честная игра

Обозреватель «Чемпионата» Кирилл Хаит указал на некоторую несправедливость в том, что Сенегал оказался ниже Японии лишь потому, что заработал на одну желтую карточку больше.

«На последних минутах матча Польша – Япония можно было наблюдать странную картину. Команда, которая проигрывает, катает мяч между центральным и крайним защитником. Пас – пас назад – обратный пас – ещё пас – и ещё… На бровке стоит и недовольно смотрит на это игрок команды, которая выигрывает. А его партнёры не пытаются вступить в отбор.

Футболист, который стоял на бровке – это Якуб Блащиковски. Он мог сыграть 100-й матч за сборную. Мог, но не сыграл, потому что сборная Японии катала мяч. Так и смотрел на поле, пока арбитр не дал финальный свисток.

Япония тянула время не зря. Поражение с минимальным счётом её вполне устраивало. Да, и важно было не только не пропустить ещё, но и не получить жёлтую карточку. Подумаешь, команда, которая проигрывает, тянет время. Но в этом есть кое-что ироничное. И вот, что.

Именно так, в соответствии с современными правилами ФИФА, выглядит фэйр-плей. "Честная игра". Потому что Япония опередила Сенегал не по личным встречам, не по разнице мячей, а именно по этому показателю "честной игры". Получила в трёх играх четыре жёлтые карточки, а Сенегал – пять. Значит, "честнее играла", с точки зрения ФИФА. Вот так, команда, центральные защитники которой сделали на двоих 162 паса за 90 минут, выходит в плей-офф по принципу фэйр-плей. Честная игра – это стратегия», — отмечает Хаит. 0