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ЧМ-2018. Сенегал — Колумбия 0:1

Сборная Колумбии обыграла Сенегал 1:0 в последнем матче группы H и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018. Единственный гол на 74-й минуте забил Йере Мина. Фотогалерея

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Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Сенегала Сборная Колумбии
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