Бразилия набирает форму по пути к победе на ЧМ-2018

В заключительном туре группового этапа ЧМ-2018 сборная Бразилии победила команду Сербии со счетом 2:0, благодаря чему выиграла квартет E и выбила соперника из борьбы на турнире. Приводим самые интересные публикации в СМИ.

Бразилия победила Сербию за счет скорости

«Сербские футболисты победили в большинстве эпизодов верховой борьбы, но проиграли в скорости: они уступили в быстрых перепасовках и забросах мяча после того, как в их оборону проникали соперники. Именно так действовала Бразилия в первом тайме, и Габриэл Жезуш, а также Паулиньо дважды оказывались с глазу на глаз с вратарем. В последнем случае это позволило открыть счет в матче», — отмечается в материале бразильской Globo авторства Алешандре Лозетти, Эдгара Масьела де Са и Тоссиро Нету.

«Первые минуты второй половины поединка были самыми нервными, поскольку "Орлы" долгое время искали возможность восстановить равновесие, но подопечные Тите проявили выдержку. Заключительный удар по шансам европейцев грянул, когда "пентакампеоны" уже вернули себе контроль над игрой во многом за счет появившегося на замену в центре поля Фернандиньо. Что интересно автором гола стал Тиаго Силва, который не является одним из самых высоких игроков (183 сантиметра) перепрыгнул более высокого Николу Миленковича (195 см) и точно пробил головой».

Сербия, вероятно, заняла 22-е место на ЧМ-2018

«12 лет назад мы потерпели катастрофу на мундиале в Германии, заняв последнее место — что ожидать по завершении турнира в России? Сербия заняла третье место в группе, а значит будут среди 16-ти сборных, которые закончили борьбу по итогам первого раунда, поэтому складывается следующая ситуация», — подводит итоги выступления балканцев на ЧМ-2018 в материале сербской Sportske.net Михайло Видоевич.

«Наша команда опередила шесть сборных, которые заняли последние позиции, включая Германию, а после матчей в квартетах G и H определится итоговое положение. Панама и Польша точно не смогут опередить "Орлов", но это способен сделать Тунис, если выиграет у Панамы с разницей в три мяча. Если все останутся на нынешних местах, то Сербия может занять 22-ю строчку мундиаля, что на одну позицию лучше, нежели по итогам ЧМ-2010».

Бразилия чувствует себя уверенно после вылета Германии

«Кроме радости по случаю победы над Сербией в Москве, Бразилия получила повод для злорадства, ведь этот успех произошел в тот же день, что и вылет сборной Германии с турнира — теперь тревожная перспектива этой дуэли в 1/8 финала, как римейка их матча на ЧМ-2014, где европейцы разбили южноамериканцев со счетом 7:1, ушла в небытие. Поражение "Бундестима" от Южной Кореи в Казани отразилось одобрительным гулом в пресс-руме стадиона Спартак, а также радостным визгам бразильских фанатов снаружи: "пентакампеоны" отправляются в Самару, где сыграют против Мексики. Но при всей триумфальности, которая наблюдалась до конца этого вечера, когда игроки в желтом прокатывали мяч мимо уставших сербов, чувствовалась небольшая неуверенность в том, что это поколение носит действительно золотые футболки», — пишет на страницах The Guardian Барни Ронэй.

«Никаких слез на этот раз, и "Селесао" периодически играли хорошо, большую часть матча владея мячом и выглядя легко в атаке, когда сфера быстро двигалась между Филиппе Коутиньо и тройкой нападающих. Неймар, который все еще в поисках своей формы под грузом ответственности мундиаля, касался снаряда чаще, чем кто-либо другой в поединке, отличившись семью ударами по воротам, и обязан был забивать минимум дважды. ЧМ-2018 кричит о должном выступлении от одного из его топ-участников, который стал бы манифестом на будущий успех, и Бразилия этого не сделала, однако идет дальше с уверенностью в своих силах, поверженными демонами и навстречу сопернику, который ни разу не забивал в ее ворота в четырех предыдущих матчах на мировых форумах».

Бразилия становится сильнее

«Какой критерий не возьми, нынешняя Бразилия — это современная команда: можно нелепить на нее спонсора, отправиться играть в Лигу чемпионов, и она будет на поздних стадиях турнира, потому что в ее действиях есть сплоченность и тактический интеллект, который редко наблюдается на уровне сборных в основном из-за недостаточного времени для работы над данным аспектом у тренеров — вместо этого они обычно рубят по живому и совершают изменения, и моментальные результаты важнее командной химии. Класс в обороне был виден в двух предыдущих матчах группы, но наибольший прогресс достигнут в последней трети поля, у чужих ворот, где в поединке против Швейцарии было создано мало моментов, тогда как в дуэли с Коста-Рикой создавать реальную остроту удалось лишь во втором тайме (после выходов на замену Дугласа Косты и Роберто Фирмино). Тем не менее, Тите продолжил верить в этих стартовых 11-ти игроков — возможно, в силу понимания, что с этим составом лучше контратаковать физически более сильных сербов, но также и потому, что ценит командную химию и сплоченность», — анализирует состояние «пентакампеонов» в материале ESPN Габриэле Маркотти.

«Бразилия может забивать столь шедевральные мячи, как это случилось после легендарной комбинации, которую в финале ЧМ-1970 завершил Карлос Альберто, но в действительности ей это не нужно, ведь в действительности пока они отличаются голами только при стандартах, контратаках и великолепном умении Коутиньо пробивать издалека, что уже хорошо, ведь пока ты забиваешь и не пропускаешь, Тите будет счастлив; и да — команда идет к шестому титулу чемпиона мира. Когда после игры наставника "Селесао" спросили о возросших ожиданиях от его команды после вылета Германии, он улыбнулся: "Мы не живем ожиданиями, а реальностью, а она говорит о том, что мы сильные и становимся сельнее". Никто не собирался спорить с ним в этом вечер». 0