На пути к финалу: Бразилия и Неймар набирают ход

Сборная Бразилии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира переиграла команду Сербии. Голами отметились Паулинью и Тьягу Силва. Голевые передачи на счету Филиппе Коутинью и Неймара. Бразильцы заняли первое место в группе и в 1/8 финала сыграют с Мексикой. Для сербов турнир завершен.

Угорелые бразильцы и травма Марсело

Автор «Спорта День за Днем» Константин Алексеев рассказывает о предматчевых раскладах, отмечая. что на игру бразильцев повлияла ранняя травма Марсело.

«Сербы же поставили себя на грань вылета, не справившись с куражом швейцарцев, замешанном на албанско-косовском отваре. И в среду были вынуждены играть только на победу. Младену Крстаичу явно не все понравилось в предыдущей встрече, он сделал сразу три перестановки в стартовом составе, убрав игроков, до того игравших постоянно. В это число попал и зенитовец Иванович.

Тите же ничего не стал менять по сравнению с матчем против Коста-Рики. Однако не прошло и десяти минут, как главному тренеру пришлось выпускать резервиста — травмировался один из лидеров "Реала" и сборной — Марсело.

Марсело хватило ненадолго Getty Images

Впрочем, и без него пентакампеоны смотрелись грозно. После вылета Германии довелось не раз и не два услышать, что следующие на очереди бразильцы, однако они с первых же минут показали, что уж точно такими слабыми и безвольными не предстанут. Если немцы ходили по полю пешком, то желто-зеленые носились, как угорелые. Да, начали чуть осторожно, похоже, умышленно отдав территорию, но в контратаках жалили — будь здоров».

Примитивность сербов

Колумнист «Чемпионата» Сергей Титов критикует атакующую игру сербской команды, которая не принесла им забитых мячей в матче с Бразилией.

«На московский матч с Бразилией сербы тоже выходили, как на финал. Младен Крстаич одновременно выставил на поле двух самых креативных игроков команды, Милинковича-Савича и Ляйича, и всего одного опорника – Матича.

Для победы над Бразилией план сербской атаки был слишком примитивен. Как и в предыдущих матчах, Сербия постоянно искала длинными передачами Митровича. Габаритный форвард активно вступал в единоборства, под него подстраивались Костич и Тадич, но извлекать большее, чем зацепиться за мяч на чужой половине поля, Сербии не удавалось.

Бразильцы, получая мяч, вообще не форсировали события и медленно катали мяч, но в завершении и развитии атак были конкретнее. В первые полчаса пентакампеоны создали шанс за счёт быстрого перепаса Неймара и Жезуса в штрафной – кручёный удар Неймара потащил Стойкович. Что точно бросалось в глаза, так это лучшее понимание бразильцами пространства на поле.

Стойкович не дал Неймару забить Getty Images

Так Неймар, почувствовав персональную опеку, вытащил Рукавину за собой и отдал пас из глубины под рывок Габи Жезуса. В голевой атаке уже Жезус выманил сербского защитника из своей зоны, туда ворвался Паулиньо. А Коутиньо сделал туда своевременный чёткий пас. Паулиньо технично перекинул вратаря – 1:0».

Сербская банда против Неймара

Автор «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин отмечает, что после перерыва сербы заметно прибавили в остроте атаку, но результата это не принесло.

«На второй тайм у сербов вышла не команда, а злая, упрямая, целеустремленная банда. 20 минут балканцы творили, что хотели: заходили на цель и справа, и слева, рвались по центру, грузили оборону и вратаря бразильцев работой так, что те еле дышали.

А как дважды умудрился не забить Митрович, не объяснит, наверное, и сам форвард "Фулхэма". В первом случае Алиссон, отражая прострел с правого фланга, идеально выложил мяч на голову нападающему – на линии голкипера подстраховал Тиагу Силва. Через атаку Митрович метров с семи в высоком прыжке замыкал навес – тут уже Алиссон намертво зафиксировал мяч.

Не день Митровича Getty Images

Порыв Сербии остановили блестящие действия Неймара. Обычный угловой он преобразовал в гол точной подачей на Тиагу Силву, опередившего Миленковича и вонзившего мяч в сетку. Потом "парижанин" принялся эффектно и, главное, эффективно накручивать соперников, создавая напряжение на чужой половине и заставляя забыть об атаках.

Бразилия и Неймар вернулись – их игра на "Спартаке" убедила в этом на 100 процентов. Берегись, Мексика!»

Вопрос реализации

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов считает главной причиной неудачи Сербии плохую реализацию моментов.

«В начале второго тайма Бразилия совсем откровенно перешла в режим экономии — позволяла балканцам что-то выстраивать на своей половине поля, обороняясь, спокойно ждала своего шанса. Сербы в атакующем плане прибавили, не изменяя своему стилю, — и дальше играли все больше забросами и прострелами — создали пару хороших эпизодов.

В какой-то момент это преимущество восточных европейцев переросло в реальное доминирование. Стопроцентной момент загубил Митрович, не сумевший протолкнуть снаряд мимо отыгранного вратаря. Были и другие — не хватало точности, скорости и верного решения.

Так и сказывается класс. Кому-то достаточно два раза войти в штрафную, другому нужно до вечера бомбардировать ворота. Сербы не смогли реализовать свои моменты, хотя их было достаточно для того, чтобы сравнять и даже выйти вперед. Зато Бразилия, заработавшая угловой удар, моментально укрепила свое преимущество — Неймар подал, а Тиаго Силва опередил защитников и вонзил снаряд в ближний угол.

А вот Тиаго Силва забил Getty Images

Оставшаяся часть матча, как принято говорить в таких случаях, превратилась в формальность. Сербов могло спасти только чудо, но кудесники на поле были против них и пытались довести дело до разгрома. Бразилия была близка к этому, но вновь большим молодцом показал себя голкипер Стойкович.

Сербия вылетела, но вылетела достойно. Дальше российские болельщики будут наслаждаться чемпионатом мира без своих главных союзников».

Три звезды и два тренера

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак проводит оценку лучших игроков матча.

«Неймар – 7,0. В статистике отметился лишь результативной передачей, да и то от углового флага, однако недооценивать его не стоит. Очень много брал игру на себя, обыгрывал по несколько соперников, классно взаимодействовал с партнерами. В общем, был тем Неймаром, которого мы все любим. Разве что не забил, хотя моментов имел предостаточно.

Коутиньо – 6,5. Если Неймар солист, то Коутиньо – дирижер. Раздавал передачи в ноги или на ход на любое расстояние, был очень мобилен и хорош в середине поля. Сделал изумительную передачу Паулиньо в эпизоде с первым забитым мячом.

Тьяго Силва – 6,0. Если партнеры допускали ошибки, грамотно за ними подчищал и вообще был очень надежен. При счете 0:1 заблокировал удар Митровича, бившего уже по пустым воротам. В ответной атаке бразильцы забили второй мяч и сняли все вопросы о победителе.

Рейтинг тренеров:

Крстаич – 5,0. Предложил оппоненту жесткий, мощный футбол. После перерыва, когда сербам надо было отыгрываться, сумел перестроить игру команды на более атакующие рельсы. Тем не менее, несмотря на все усилия проиграл матч за явным преимуществом соперника.

Тите – 6,0. Грамотно использует имеющиеся ресурсы. С первых минут бразильцы показали сербам, кто здесь хозяин и лишь ненадолго упустили нити игры во втором тайме (до второго гола). Уже в первом тайме лишился из-за травмы Марсело».

Бразилия дойдет до финала

Автор Sport24 Леонид Волотко восхищается игрой лидера бразильцев Неймара.

«Перед игрой бразильский бар Malcom пообещал бесплатно наливать алкоголь за каждое падение Неймара. Но разорился максимум на пару порций Кайпириньи. Первый бесплатный стакан пришлось ждать полтайма, пока Ляич не вытолкнул бразильца за линию. Скорость была такой, что Неймар, упав, по инерции совершает 7-8 оборотов и останавливается, уткнувшись в газон лицом. На скамейке Сербии в этот момент вспыхивает потасовка — почти все игроки Бразилии уже здесь. Конфликт тушит сам Ляич: поднимает Неймара и по-дружески поправляет прическу.

На пресс-конференции Тите спрашивали, почему Неймар играл слишком спокойно и вальяжно: "Он что, боялся получить карточку?" В ответ Тите перечислил каждого игрока сборной Бразилии и вспомнил минимум одно полезное действие за три игры: "У нас все игроки великолепные, не только Неймар". Хотя просто мог озвучить статистику успешных обводок Неймара — 9. Это больше, чем у всей сборной Сербии и вообще рекорд для ЧМ-2018.

Не Неймаром единым Getty Images

Пока Месси с трудом вытаскивает Аргентину из группы, а Криштиану играет с Ираном вничью, Бразилия Неймара выходит в плей-офф с первого места, а матч с Сербией заканчивает под 20-тысячное "Оле!", которое раздается после каждого точного паса.

Эти парни точно дойдут до финала, а вы будете жалеть всю жизнь, если не увидите Неймара вживую. Он и Бразилия — просто космос».

Коутиньо — скрытый лидер

Блогер Soccer.ru Синклейр пытается опровергнуть популярную теорию о зависимости сборной Бразилии от Неймара.

«Если оценивать игру сборной Бразилии, оторвавшись от мыслей про Неймара, то не видно никакой зависимости от него и близко. В некоторые моменты, напротив, кажется, что он немного оторван от команды, действует сам по себе. Конечно, Неймар один отвлекает внимание трех-четырех человек в обороне соперника, что серьезно облегчает задачу остальным бразильцам. Но определяющей игру Неймара точно нельзя назвать. Это такое удобное приложение к уже выстроенной красивой и слаженной игре Бразилии. Оно облегчает вождение, но и без него машина поедет.

Куда более определяющим игроком для сборной Бразилии стал на групповом этапе Коутиньо. Собственно, во всех трех матчах именно его действия становились определяющими для набора очков Бразилией. Он не так ярко финтит и не так красиво падает от подкатов, как Неймар, но приносит главную пользу – очки. В матче со Швейцарией он забил прекрасный гол, заработав очко. В поединке с Коста-Рикой именно его гол стал победным. Да, там второй забил Неймар. Но все же главный вклад – это мяч, который открыл счет.

Скрытый лидер за работой Getty Images

А в игре с Сербией изумительный пас Коутиньо привел к голу Паулиньо, который тоже открыл счет, взломав очень непростую оборону Сербии. Так что пусть все продолжают отвлекаться на Неймара, критиковать его, хвалить, любить или ненавидеть – тем удобнее будет Коутиньо спокойно делать свою работу».

Коутиньо — второй после Модрича

Выделяет новичка «Барселоны» и журналист «Евроспорта» Вячеслав Палагин.

«Лука Модрич – однозначно лучший игрок группового этапа, но Коутиньо с таким же большим отрывом идет вторым. Прямо поучаствовал в трех голах Бразилии из пяти (все три открывали счет), сегодня выдал, возможно, лучший индивидуальный перфоманс на турнире.

Четыре передачи вразрез от одного игрока – это космос по любым меркам. По меркам закрытого ЧМ – вдвойне. Четыре и более передач вразрез отдают в среднем за матч только две команды (Бельгия и Аргентина) – Коутиньо выкатил их в одиночку.

Радует, что в сборной соблюдает баланс между дальними ударами, неожиданными подключениями в штрафную и передачами на ход. Это очень важно, учитывая закрытый характер матчей – Месси психанул с Исландией, начал бить со всех дистанций, как Джеррард против "Челси" в 2014 году, Аргентина ничего этим не добилась (как и "Ливерпуль" в 2014-м).

Бразилия тоже далека от совершенства, но их оборона, форма Коутиньо и эффект неожиданности от Неймара – неплохое преимущество перед плей-офф».

Театр одного Неймара

Очень не любит бразильского бомбардира обозреватель «Советского Спорта» Павел Лысенков.

«Неймар пыжился, очень хотел забить гол. А сербы хотели забить Неймара. На 32-й минуте под него совершил подкат Адем Льяич, подбив опорную ногу. Боже, как катился Неймар по газону! Он мог бы получить "Оскара" за главную роль в пьесе "Колобок". Казалось, ногу эту оторвало, и кровища сейчас хлынет фонтаном. Но история обошлась желтой карточкой.

Неймар доставалось Getty Images

Через четыре минуты с передачи Коутиньо забил Паулиньо. Звучит как стих, да и гол получился красивым. Неймар запрыгнул в объятья Коутиньо, будто он выбрал его в шоу "Холостяк". А еще через несколько минут уже Душан Тадич срубил бразильскую десятку, и Неймар опять рухнул на газон, картинно закрыв лицо руками.

"Какой артист погибает!" – однажды воскликнул Нерон, а не Неймар. Этот бразильский парень вызывал и жалость, и восхищение. Откуда в тщедушном теле столько мастерства и эмоций, надрыва и страданий? Причем играл Неймар очень здорово, и все понимали, что здесь на "Спартаке" мы попали в театр большого актера и его труппы». 0