Человек-привоз: топ-3 игрока на ЧМ-2018

Ахмед Фатхи
Страна: Египет
Позиция: защитник
33-летний защитник пользуется авторитетом в своей стране. За 17 лет своей карьеры он успел отыграть 131 матч за сборную страны. Однако что-то на нынешнем чемпионате мира пошло не так.
Ахмед неплохо отыграл в первом матче против сборной Уругвая. До самого компенсированного времени он и партнеры держали свои ворота в неприкосновенности. Обидный гол на 95-й минуте, видимо, в конец расстроил опытного защитника.
Потому что в следующей игре против сборной России Фатхи на 47-й минуте неудачно срезал мяч в свои ворота после удара. Нужно отдать должное египетскому защитнику, потому что он не стал распускать нюни и продолжил играть.
А вот в третьей игре против Саудовской Аравии уже не выдержал – его пять фолов значительно ухудшали шансы его команды на приемлемый результат. В пассиве Ахмеда Фатхи семь фолов, желтая карточка и всего 76% точных передач.
Хавьер Маскерано
Страна: Аргентина
Позиция: защитник/опорник
Обидно включать Хавьера Маскерано в эту подборку. Три Мундиаля подряд (с 2006 по 2014) он был одним из лидеров «альбиселесте». В ЮАР так и вовсе был капитаном.
Однако его игра на чемпионате мира в России оставляет желать лучшего. Странно, ведь еще в квалификации бывший игрок «Барселоны» был третьим футболистом по количеству сыгранных минут.
Уже в первой игре против Исландии Хавьер шесть раз нарушил правила, играя в опорной зоне. В последнем матче против сборной Нигерии аргентинец едва не отобрал победу у своей команды.
После углового соперника Маскерано сфолил в своей штрафной, привез пенальти, а Мозес исполнил приговор с «точки».
За три матча групповой стадии чемпионата мира 2018 аргентинский опорник отличился самым большим количеством фолов – 11. Также в его пассиве одна желтая карточка.
Юссуф Поульсен
Страна: Дания
Позиция: крайний нападающий
Молодой форвард имеет совсем другие задачи в сборной. С его ростом в 193 сантиметра он должен делать мягкие скидки и выигрывать подбор сам. Однако отличился он совсем другими действиями.
Как для нападающего, Юссуф Поульсен много фолит. За две стартовые игры он успел нарушить правила пять раз. Два фола привели к пенальти в ворота сборной Дании. Повезло, что один из них не реализовали.
Отметим также, что крайний форвард заработал две желтых карточки, из-за чего пропускал третий поединок против сборной Франции. 0