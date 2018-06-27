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    Человек-привоз: топ-3 игрока на ЧМ-2018

    Этим футболистам придется прятаться от болельщиков

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    Хавьер Маскерано
    Хавьер Маскерано
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    Кто-то бьет рекорды результативности, а кто-то устанавливает антидостижения. LiveSport.Ru определил троих игроков, которые привезли в свои ворота наибольшее количество моментов.
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    По состоянию на второй тур, больше всех голов пропустили сборные Панамы (9), Туниса и Саудовской Аравии (по 7). Еще четыре группы не сыграли свои матчи третьего тура. Однако уже сейчас можно смело называть главных авторов успеха чужих команд. И ни одного представителя этих сборных в топе нет!

    Ахмед Фатхи

    Страна: Египет
    Позиция: защитник

    Ахмед Фатхи
    GettyImages

    33-летний защитник пользуется авторитетом в своей стране. За 17 лет своей карьеры он успел отыграть 131 матч за сборную страны. Однако что-то на нынешнем чемпионате мира пошло не так.

    Ахмед неплохо отыграл в первом матче против сборной Уругвая. До самого компенсированного времени он и партнеры держали свои ворота в неприкосновенности. Обидный гол на 95-й минуте, видимо, в конец расстроил опытного защитника.

    Потому что в следующей игре против сборной России Фатхи на 47-й минуте неудачно срезал мяч в свои ворота после удара. Нужно отдать должное египетскому защитнику, потому что он не стал распускать нюни и продолжил играть.

    А вот в третьей игре против Саудовской Аравии уже не выдержал – его пять фолов значительно ухудшали шансы его команды на приемлемый результат. В пассиве Ахмеда Фатхи семь фолов, желтая карточка и всего 76% точных передач.

    Хавьер Маскерано

    Страна: Аргентина
    Позиция: защитник/опорник

    GettyImages
    Хавьер Маскерано

    Обидно включать Хавьера Маскерано в эту подборку. Три Мундиаля подряд (с 2006 по 2014) он был одним из лидеров «альбиселесте». В ЮАР так и вовсе был капитаном.

    Однако его игра на чемпионате мира в России оставляет желать лучшего. Странно, ведь еще в квалификации бывший игрок «Барселоны» был третьим футболистом по количеству сыгранных минут.

    Уже в первой игре против Исландии Хавьер шесть раз нарушил правила, играя в опорной зоне. В последнем матче против сборной Нигерии аргентинец едва не отобрал победу у своей команды.

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    • После углового соперника Маскерано сфолил в своей штрафной, привез пенальти, а Мозес исполнил приговор с «точки».

    За три матча групповой стадии чемпионата мира 2018 аргентинский опорник отличился самым большим количеством фолов – 11. Также в его пассиве одна желтая карточка.

    Юссуф Поульсен

    Страна: Дания
    Позиция: крайний нападающий

    Юссуф Поульсен
    GettyImages

    Молодой форвард имеет совсем другие задачи в сборной. С его ростом в 193 сантиметра он должен делать мягкие скидки и выигрывать подбор сам. Однако отличился он совсем другими действиями.

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    • Как для нападающего, Юссуф Поульсен много фолит. За две стартовые игры он успел нарушить правила пять раз. Два фола привели к пенальти в ворота сборной Дании. Повезло, что один из них не реализовали.

    Отметим также, что крайний форвард заработал две желтых карточки, из-за чего пропускал третий поединок против сборной Франции. 0

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