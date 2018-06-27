Месси становится похож на самого себя

Сборная Аргентины в последнем матче группового этапа чемпионата мира переиграла команду Нигерии. 100-й гол текущего турнира забил Лионель Месси, а победным стал удар экс-спартаковца Маркоса Рохо. Сборная Аргентины благодаря этой победе и поражению Исландии от хорватов вырвала себе путевку в плей-офф со второго места.

Месси пробил с правой

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов считает залогом успеха аргентинцев — изменения в составе и схеме.

«Как и писали в Аргентине, Сампаоли посадил на скамейку Серхио Агуэро. Туда же отправился и начудивший голкипер Вилли Кабальеро. Помимо того, тренер совершил и кое-какие тактические изменения. Теперь "альбиселесте" действовали то ли 4-3-3, то ли 4-4-2 в зависимости от расположения на поле в конкретной игровой ситуации Анхеля Ди Марии и Энцо Переса. В любом случае этот подбор футболистов и эта схема обеспечили сборной Аргентине нужный баланс между обороной и атакой.

Гол Месси не заставил себя долго ждать. Лео был очень активен с первых минут, искал пространство и справа, и по центру. Сперва он заработал фол, потом посеял панику в обороне "Суперорлов", обыграв двоих, а на 14-й минуте сделал то, что ранее удавалось на "Санкт-Петербурге" Роналду с Неймаром.

Нужно отдать должное Эверу Банеге, вырезавшему из центра поля чудо-пас на Месси. Лео открылся за спину Кеннету Омеруо, который бежал за оппонентом с выпученными от ужаса глазами, и точно пробил в дальний угол. Кстати, с правой.

Так забивал Месси Getty Images

"Месси! Месси!" – скандировали трибуны, когда кумир подходил к мячу при штрафных. На исходе получаса один такой "стандарт" от игрока "Барселоны" завершился попаданием в штангу. До перерыва Лео помимо двух ударов включил в свою статистику ещё два ключевых паса».

Рубка на «Крестовском»

Автор Sport24 Александр Служаков отмечает ожесточенный характер противостояния.

«С первых мгновений матча бросился в глаза настрой Лео Месси, который чаще обычного лез отбирать мяч, постоянно находился в движении, вообще не стоял на месте. И уже на 14-й минуте он ускользнул от защитников, принял конфетный пас Банеги, и с нерабочей правой пробил в дальний угол — 1:0.

Нигерийцы особенно не запирались, поражение им было не нужно. Они шли смело вперед, но бездумно. За первые полчаса они еще несколько раз нарывались на контратаки аргентинцев. Забег Ди Марии прервал Балогун ценой желтой. Месси со штрафного послал мяч в стойку. Игуаину помешал забить юный кипер "суперорлов" Узохо, бросившийся в ноги форварду "Юве". Увеличить преимущество, пока нигерийцы были податливыми, Аргентина не смогла.

Чакыр не поставил второй пенальти Getty Images

К концу тайма инициатива перешла к нигерийцам, они подзажали аргентинцев, выполнили несколько стандартов. Могли получить право как минимум на свободный с линии вратарской. Рохо в каратистском прыжке заехал по голове Ихеаначо. Турок Чакыр промолчал».

Спартаковская школа

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отмечает, что после перерыва игра сборной Аргентины разладилась и победы она добилась только чудом.

«А после перерыва стадион засвистел громче, чем перед началом игры. Судья Джюнейт Чакыр после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота аргентинцев за фол Маскерано. Моузес был точен на радость двум-трем тысячам нигерийцев, которые посетили эту игру.

Сампаоли запаниковал. Он разменял Переса на более атакующего игрока Павона, а к концу матча схема аргентинцев и вовсе превратилась в 3-2-5. Но игровой рисунок не проглядывался вообще – аргентинцы просто доставляли мяч вперед, а там уже разбирались.

И разобрались. После бездумного и безыдейного навала мяч чудом попал к Рохо, который не должен был там находиться. И бывший защитник "Спартака" принес Аргентине, может быть, самую эмоциональную победу в истории.

Радость Аргентины Getty Images

Бесновались все – и игроки, и Сампаоли, и скамейка запасных, и даже Марадона, который в VIP-ложе показывал кому-то оскорбительные жесты.

Но это уже не так важно. Месси спасен. Аргентина спасена».

Три звезды и два тренера

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев расставляет оценки, ставя форарда нигерийцев Ахмеда Мусу вровень с лидером аргентинцев Лионелем Месси.

«Банега – 6,0. Дирижировал атаками команды из центра поля, сделал несколько обостряющих передач. Ассистировал Месси в эпизоде с первым голом. Правда, во втором тайме был не так заметен.

Месси – 6,0. Сумел наконец избавиться от нуля в графе "забитые мячи" на этом чемпионате мира. Как всегда, был мозгом и сердцем сборной Аргентины, особенно в первом тайме.

Муса – 6,0. Не сделал ни одного результативного действия, однако был чрезвычайно полезен благодаря своей скорости, настойчивости и блистательному дриблингу. Был лучшим в составе своей команды.

Рейтинг тренеров:

Рор – 5,5. Если бы не поражение, оценка, конечно, могла бы быть выше. Сделал традиционную уже в матчах с фаворитами ставку на контратаки и молниеносную доставку мяча вперед через фланги, где расположились Муса и Мозес. План почти сработал. Почти.

Сампаоли – 5,5. По сравнению с кошмарным матчем с Хорватией сделал сразу пять изменений в составе. Они пошли аргентинцам на пользу. Правда, команды у них как не было, так и нет. Пока спасают личности и удача в отдельных эпизодах».

Месси остается в России

Корреспондент Sportbox.ru Денис Петров считает неудачную игру Лионеля Месси следствием излишнего волнения и перенастроя звездного игрока.

«По всем раскладам Аргентина не должна была выходить в плей-офф. После пропущенного гола у нее мало что получалось в атаке, команда с каждой минутой только больше нервничала. Игуаин исполнял роль невидимки, а когда все-таки получил шанс, как это часто бывает с ним в важных матчах, благополучно его запорол. Судья Чакыр вполне мог поставить еще один пенальти в ворота аргентинцев, но у него в отличие от Рохо рука не поднялась.

Прыжок Месси на шею Маркоса Рохо – иллюстрация того, насколько важен этот турнир для Лео. Возможно, даже слишком важен. Отсюда эти нервы, спешка, ошибки. Не одного Месси – всей сборной. Но, возможно, эта экзальтация – главная сила этой странной команды. Начиная от невменяемого Диего в почетной ложе, заканчивая не далеко ушедшим от него в плане адекватности Сампаоли.

Месси остается в России. Сейчас это главное. У Месси остается шанс на золото. Это еще важнее. Весь мир одно время болел за "Оскар" Ди Каприо. Сейчас многие ждут, когда Лионель поднимет-таки на головой заветный трофей.

Он остается Getty Images

Почти ничего не говорит о том, что это действительно случится, но нынешняя Аргентина – команда, которая не подчиняется законам логики. Одно можно сказать точно, гол Рохо подарил нам прекрасную афишу для 1/8 финала. 30 июня филиал "Бомбонеры" и "Монументаля" вместе с Месси переезжает на "Казань Арену", где их ждет встреча с Францией».

Божья помощь для Лео Месси

Главный редактор «Спорта День за Днем» Иван Жидков считает, что Лионель Месси затмит славу Диего Марадоны только когда выиграет титул со сборной.

«Если бы не сохранившийся акцент из Росарио, люди в Аргентине уже провели бы референдум и потребовали бы изгнать Месси из сборной. Никто не любит Сампаоли, но неприятнее всего возвращаться на родину вовсе не ему. Его тренировки с дронами и четырнадцатью ассистентами – лишь декорации к спектаклю с неотразимым главным злодеем – Лионелем Месси.

Аргентина задыхается в противоречиях: сложно понять, почему, если Месси всегда назначает тренеров и выбирает состав, в первых двух матчах команда делала так, как хочет Сампаоли. При этом тренер, обещающий, что на сей раз звезда будет получать больше мячей, фактически признается, что до этого все было как-то иначе.

Даже решения перед матчем с Нигерией сработали половинчато: Банега освободил Месси от необходимости бегать с тачкой, но когда его перекрыли неожиданно готовые нигерийцы (чемпионат мира потеряет от того, что мы больше не увидим Ндиди) план В заключался уже в исключительно божьей помощи. Это до сих пор важно, кто выбирает состав сборной Аргентины?

На поле была рубка Getty Images

На сей раз она пришла. Может, потому что Месси забил и стелился в подкатах столько, что вы не увидите за год. Но люди продолжат считать, что это благодаря средним пальцам в ложе VIP. И не имеет значения, что показаны они были уже после того, как забил Рохо».

Аргентина вернулась в игру

Блогер Soccer.ru Синклейр радуется представлению, котоое строили команды в Санкт-Петербурге.

«При равном счете в глазах Сампаоли проскакивала знакомая паника. В последний раз его расширенные таким образом зрачки отражали форму футболистов сборной Хорватии. Кажется, он снова увидел этот страшный сон, а его нервозность передалась команде, потому что аргентинцы начали терять концентрацию и сбиваться в хаотичные набеги.

Собственно, сам Сампаоли к этому и подталкивал, бросая в бой новых нападающих вместо более взвешенных игроков – свистать всех наверх. Только если в игре с Хорватией команда в принципе была морально подавленной, то тут она услышала пение фанатов, поняла, что сейчас или никогда, и задавила Нигерию. Мощную силовую Нигерию Аргентина вжала в штрафную и навалилась. Это и позволило забить спасительный мяч.

Конечно, это был риск, потому что нигерийцы достойно отвечали и тоже могли забивать в ответ. Но тут уже не до взвешенности – ничья выводила бы Нигерию в плей-офф, а не Аргентину. Это была яркая битва, за которую Нигерии нужно сказать спасибо, а на Аргентину посмотреть по-новому, но отметить про себя, что команда от грешков не избавилась. Зато хоть Месси больше стал похожим на самого себя. С возвращением в игру!».

Аргентина – самая мерзкая команда ЧМ

Автор Евроспорта Павел Городницкий, как всегда, провокационен, объясняя, чем плохо дружина Месси и Агуэро.

«В России Аргентина мучает и себя, и зрителей – за этой сборной просто противно следить. Она переоценена, бессистемна и рассинхронизирована. Единственное чувство, которое она вызывает, – брезгливость: совершенно непонятно, как можно играть настолько бездарно, скопив такой шикарный (по именам) состав.

Кажется, что "альбиселесте" специально провоцирует на ярость. Бесят идиотские, пижонские, непрактичные забросы в центре поля – ребята словно отупели и не понимают, что приемы из пляжного футбола не прокатывают на ЧМ. Раздражают наезды на судей – момент прошел, нужно включаться в игру, а парни в бело-голубом кружат вокруг арбитра и что-то доказывают вместо того, чтобы врубить прессинг. Угнетают дворовые дыры в защите – от пары нигерийских голов Армани спасло лишь то, что африканцы сначала бегут, затем лупят, а уже потом думают.

Африканцы лупят Getty Images

Аргентина экстремально ужасна. Селебрити, которые стоят по 50 млн (Ди Мария, я про тебя) хронически не в состоянии усмирить мяч возле боковой линии. Тренер, который раньше хоть что-то умел и придумывал, трижды за групповой этап выпустил Павона и дважды – Месу (оба – пажи Лео Месси). Игроки, которых вроде бы водят в спортзал, исполняли угловые так, будто в принципе не представляют, как добить мяч до ближней штанги. Но самый адок творился возле штрафной: там у аргентинцев активировался режим покойной тики-таки – пять быстрых передач на 30 сантиметров – потеря. Фейспалм». 0