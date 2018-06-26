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Сегодня в 19:00
ЧМ-2018. Австралия — Перу 0:2
Сборная Перу обыграла Австралию в своем заключительном матче на чемпионате мира по футболу. Голы забили Андре Каррильо и Хосе Паоло Герреро
Фото
GettyImages
Чемпионат мира по футболу-2018
Сборная Австралии
Сборная Перу
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Сборная Перу обыграла Австралию в последнем матче на ЧМ-2018
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Сборная России сыграла в Самаре последний матч отборочного этапа ЧМ-2018 против сборной Уругвая. Фотогалерея матча
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ЧМ-2018. Саудовская Аравия — Египет 2:1
В Волгограде прошел матч третьего тура ЧМ-2018 между сборными Саудовской Аравии и Египта. Встреча завершилась победой саудовцев
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ЧМ-2018. Польша — Колумбия 0:3
Сборная Колумбии уверенно разобралась с командой из Польши в третьем матче группового этапа ЧМ-2018
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ЧМ-2018. Германия — Швеция 2:1
Сборная Германии вырвала победу у Швеции 2:1 на ЧМ-2018 и сохранила шансы на выход в плей-офф. Красивые фото
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ЧМ-2018. Бельгия — Тунис 5:2
В матче группового этапа на ЧМ-2018 сборная Бельгии разгромила команду из Туниса, забив в ворота соперников 5 голов
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