Участник тринадцати чемпионатов России в составе «Динамо» Александр Точилин поделился впечатлением от всех восьми матчей минувшего тура Премьер-лиги. Бывший наставник «Сочи» разъяснил яркие моменты и главные неожиданности. Начали с центрального поединка «Спартак» — «Локомотив» (2:1).

«"Локомотиву" не хватило силенок»

— В целом, московское дерби как вам?

— Вполне достойное, драматичное, с ярким сценарием. Два разных тайма увидели да и вообще после паузы на сборные соскучились уже по нашему футболу.

— При таком втором тайме «Спартак» дожал бы даже без удаления у «Локо»?

— После перерыва красно-белые вышли явно более агрессивными и в равных составах тоже смотрелись лучше. Затем еще поднажали. «Локомотив» не справился с предложенным темпом, вот именно в этом матче силенок не хватило. Было видно, что уже не так выбегали в атаку, прессинг в среднем блоке не работал на полную мощь. И «Спартак» за счет этого оказывал большее давление. Отсюда — такая ошибка Сильянова и итоговый результат.

Плюс замены, особенно выход Угальде, усилили. Пусть не забил, но очень много создавал остроты. И за счет него как раз стали появляться возможности запускать игроков в свободные зоны, наносить удары. А по первому тайму «Локо» все контролировал, можно сказать даже навязал свою игру.

— Роман Зобнин вновь слева в защите — все-таки его позиция?

— Он универсальный игрок и сейчас находится в хорошем футбольном возрасте. Но с учетом того, что в центре поля есть кому играть, позиция слева в обороне выглядит более дефицитной. Поэтому туда ставят чаще с учетом его универсализма, умения закрывать бровку и подключаться не хуже молодых. Это решающим перехватом, отличной подачей на Солари в очередной раз доказал. И все же главная его роль на поле лидерская, капитанская. Поэтому по мне Роман больше игрок середины поля.

— А Руслан Литвинов в опорной зоне как вам?

— Я и говорю о том, что выбор здесь более обширный. Литвинов же и начинал «опорником» играть, так что эта позиция для него не нова. Как раз скорее можно говорить о том, что им постоянно пытались латать какие-то дыры в обороне. А сейчас при хорошем взаимопонимании с Умяровым проделали большой объем работы. Эта связка сыграла существенную роль в победе. Хотя после возвращения Маркиньоса возможно вновь будут другие варианты.

— У «Локо» стартовый состав не подлежит обсуждению, но с резервом совсем туго, раз не поменяли явно нервничавшего Евгения Морозова?

— Тут же надо понимать, кто в каком состоянии. И Галактионов правильно сказал, что центральные защитники из тех, когда дергать себе дороже. Тоже практически никогда не менял их по ходу матча. Очень трудно войти тем более в такую игру. Другое дело, что Морозов должен был отдавать себе отчет в том, что «висит на карточке» и действовать более аккуратно. Раз проиграл уже позицию, постарайся доработать спокойно, тем более ничего критичного в этой атаке не было.

«"Зенит" думает, что свое всегда забьет»

— У «Краснодара» в Грозном (0:1) тоже увидели на редкость короткую скамейку. За счет чего сдюжил чемпион?

— В первую очередь за счет индивидуального мастерства Кордобы, который в очередной раз реализовал свой далеко не самый явный момент. Ну и уже можно говорить о громадном опыте борьбы команды за чемпионство, когда такие тяжелые игры они не в первый раз вытягивают. Хотя в принципе матч был ничейным. Но только так куются большие победы.

— Чемпион много мячей забивает в концовках. Сила духа или физическая в первую очередь?

— Здесь все вместе. Хотя отметил бы, что команда хорошо готова функционально. Умеет прибавлять и держать концентрацию до последних минут — это тоже при ней.

— Александр Черников, выйдя на замену, успел схлопотать «желтую» и «красную». В его стиле?

— Мы же знаем, как он играет. Трудно понять, зачем даже при таком темпераменте на 96-й минуте лететь в подкат, когда на носу игра с «Зенитом». У него всегда все на грани, ну не справился. Вроде бы играет уже сто лет, но на самом деле еще молодой, лишь 26. Со временем научится контролировать эмоции, а пока такие эксцессы, к сожалению, случаются.

— Чего не хватило «Ахмату» для ничьей?

— В первую очередь концентрации в конкретном моменте с голом, его доигровки. Ну, и опять же такого нападающего, как Кордоба. Да, Мелкадзе проделывает большой объем работы, однако на сегодня этих форвардов тяжело сравнивать. А так, к игровой дисциплине хозяев никаких вопросов.

«Зенит» — «Крылья Советов» «Крылья Советов»

— Отчего «Зениту» и по счету (2:1),и по игре так нелегко пришлось дома с «Крыльями»?

— О «Зените» мы давно говорим, что главные конкуренты для себя они сами. Если сравнивать игру с «Динамо» до этого, где команда показала полную ответственность за результат, то сейчас все вернулось на круги своя. Не то что пренебрежительно к самарцам отнеслись, но видно, что не были до конца сконцентрированы. Понятно, пропустили редкий по красоте гол издалека, поэтому получили нервную концовку. Но все равно вот это «не сейчас, так потом точно забьем» постоянно проскальзывает. И каждый раз многое зависит от того, насколько быстро откроют счет.

— Весьма неожиданный состав питерцев не удивил?

— Ну, выход Караваева после долгого перерыва был предсказуем — если не здесь, то где? Отыграл, кстати, прилично, даже голевую на Соболева отдал. Вега или скажем Горшков могли удивить в большей степени. Но все равно перед кубковым матчем со «Спартаком» какая-то ротация должна была быть. Тем более при такой глубине состава необходимо снижать определенные риски. «Зенит» себе это может позволить.

— Уже можно говорить о том, что шансов принести пользу у звездного Дюрана за оставшиеся матчи нет?

— Почему? Все еще впереди. Мы понимаем, футбол такая штука, что все может случиться. Да, Соболев забивает в каждом матче, но от карточек и травм, увы, никто не застрахован. Другое дело насколько сам колумбиец настроен на продолжение борьбы за место в составе. Для этого надо понимать, в каком физическом и психологическом состоянии он находится. Возможно, понимает, за этой арендой продолжения здесь не будет.

— На самарцев в свою очередь наверняка повлияла смена на тренерском мостике?

— В целом по игре трудно сразу сказать о каких-то глобальных изменениях. Но команда вышла мотивированной, единым целым, отработать каждый эпизод на каждом участке поля. До поры до времени организованно играли на ничью, понимая что большего из Питера не увезти. Несколько поменялся выбор футболистов по сравнению с тем, что выпускал Адиев.

«Гусев ставит в приоритет Кубок»

— «Акрон» — ЦСКА (1:2) — не сказать, что совсем по делу?

— Считаю, что «Акрон» точно не заслуживал поражения. Можно сказать, удача была на стороне армейцев. Но и мастерство футболистов тоже. Если взять какой Круговой забил мяч, это очень серьезный уровень исполнения. Ну и, конечно, гол Дзюбы, который отменили, оставляет большие вопросы. По мне это гол, хотя формально повод аннулировать был. Но это не тот контакт, из-за которого стоит отменять голы. Будь это касание не с Акинфеевым, а с кем-то другим, не дави авторитет ЦСКА, все могло сложиться иначе.

— Два молодых россиянина в центре обороны армейцев уже входят в норму?

— Мне бы очень хотелось, чтобы это было всерьез и надолго. Многое будет зависеть от задач ЦСКА в этом сезоне с учетом решающих кубковых встреч. От того, насколько быстро сами ребята начнут прогрессировать. Но уже сейчас не хуже иностранцев, хотя проблем у армейцев в обороне по-прежнему хватает.

— «Динамо» — «Оренбург» (3:3) при скромном количестве моментов как объяснить?

— В атаке как всегда при Ролане очень продуктивно сработали. И я бы отметил «Оренбург», который вышел играть в достаточно агрессивный футбол. Во втором тайме навязал даже достаточно интенсивную игру. Отсюда вновь пошли проблемы динамовцев в обороне.

— То есть, здесь все возвращается на круги своя?

— Очень надеюсь, нет. Насколько понимаю, Гусев сейчас больше готовится к Кубку, поэтому не было Касереса и Осипенко, к примеру. К тому же, был в полном праве поддержать определенных футболистов, которые имеют меньше игровой практики. Ролан наверняка думал, что и с молодыми три очка наберут. Хотя ничья, как мы понимаем, никак не влияет на турнирную таблицу. Понятно, ему хочется доказывать свою состоятельность, выигрывая каждый матч. Но в приоритете все же была предстоящая кубковая игра с «Краснодаром».

— Махачкала с «Балтикой» (2:2) на победу наиграла?

— Единственную игру не видел. Но, как понимаю, хозяева были ближе к успеху. И это вполне нормально для домашней команды, которая борется за выживание. А игрокам «Балтики» все же не хватает мастерства, чтобы доводить до победы такие встречи, не упуская преимущества в счете. Не в первый раз видим, что с топ-клубами им проще.

«Динамо» Мх — «Балтика» «Динамо» Мх

— Как объяснить, что «Пари НН» после серии неплохих матчей абсолютно безропотно уступил дома «Ростову» (0:1)?

— Многие говорят, что Нижний по весне прибавил, а лично я этого не вижу. Да, выдали неплохой матч с «Сочи», но это не тот соперник, по которому стоит мерить. По мне команда топчется на одном месте.

— Не чужой вам «Сочи» судя по характеру матча с «Рубином» (0:1) продолжает сражаться, несмотря на безнадежную ситуацию?

— Это безусловно лучшее выступление сочинцев за весеннюю часть. Понятно, по такой игре они должны были побеждать, но говорить о какой-то борьбе по одной игре мало. Тем более, опять ничего не прибавилось в турнирной таблице. Но за имя клуба, за свой имидж футболисты сегодня сыграли. При этом крайне удивил «Рубин», который будто не приехал в Сочи, но умудрился увезти 3 очка.

— От поединка лидеров «Зенит» — «Краснодар» в предстоящее воскресенье чего ждете?

— Что возможно уже сейчас может дать ответ на главный вопрос. Во всяком случае, кто победит, будет иметь хорошую фору. Если «Зенит» выиграет и выйдет на первое место, он его скорее уже не упустит. Как и «Краснодар» — в случае победы с отрывом в четыре очка получит слишком уж солидный гандикап. А вот если ничья, до последнего тура будут выяснять, кто кого.