Зимняя пауза внушила определенный оптимизм поклонникам «красно-синих», которые, помимо триумфа в междусобойчике с клубами РПЛ, устроили настоящий бум на трансферном рынке, укрепив, как казалось, все проблемные линии. Тем не менее с возобновлением розыгрыша ЦСКА столкнулся с целым рядом проблем, забуксовав как в чемпионате России, так и распрощавшись с претензиями на Кубок страны.

Противоположные лагеря

Вешать на себя заранее золотые награды Премьер-лиги — роковая ошибка российских коллективов, которую в нынешнем сезоне повторяет ЦСКА под руководством Фабио Челестини. Перед уходом на каникулы «армейцев» за пределы медальной тройки выбило поражение от «Краснодара», однако отставание от вершины турнирной таблицы в четыре пункта в совокупности с общей картиной игры команды оставляло москвичей реальными претендентами на титул.

Холодным душем для «красно-синих» послужил визит в Грозный к «Ахмату», где дружина Станислава Черчесова одержала победу в девяностоминутной шахматной партии. План взятия грозненцев с наскока провалился и, наоборот, форвард Максим Самородов шокировал столичный клуб быстрым забитым мячом на четвертой минуте. Механизм швейцарского специалиста дал сбой, причиной чему стали недостаток взаимопонимания между игроками, беззубость в атаке и отсутствие конструктива в финальной трети поля.

Следующую пощечину ЦСКА получил в братском дерби с «Динамо», попав под каток голевой машины Ролана Гусева, из-за чего отдалился от группы лидеров РПЛ. Мимолетный проблеск в выступлениях «армейцев» пришелся на первый поединок Кубка России против «Краснодара», когда хладнокровие подопечных Челестини взяло верх над нервозностью южан.

Тучи снова сгустились над Фабио и Ко по итогам встречи с «Балтикой», которая, кроме невзрачного перформанса и минимального поражения, запомнилась массовой потасовкой москвичей с калининградцами. Провокация главного наставника балтийцев Андрея Талалаева возымела эффект над швейцарским тренером, что чуть не привело к кулачному бою между ними и закончилось прямыми красными карточками и дисквалификациями.

Викторию над «быками» в кубковом спарринге «армейцы» выкинули в мусорное ведро, играя спустя рукава в ответном матче, за что чемпионы России наказали гостей четырьмя безответными мячами, хотя при тотальном превосходстве способны были огорчить Владислава Торопа еще несколько раз. Столичный клуб приехал на юг в роли мальчика для битья, нанеся всего один удар по воротам Станислава Агкацева и установив личный антирекорд по показателю XG — 0,02.

Бесследно крутое пике ЦСКА не прошло, отразившись на атмосфере внутри коллектива, — гневные стрелы в адрес Челестини полетели по завершению встречи с «Краснодаром» со стороны защитника Мойзеса, который вспылил в раздевалке и «ласково» прошелся по 50-летнему менеджеру. Нарушение субординации руководство «красно-синих» жестко пресекло, применив к бразильцу наказание дисциплинарного характера в виде отстранения от основной обоймы.

Сообщается, что вопросы к Фабио, пустившему ситуацию на самотек, возникли не только у Мойзеса, что разделило команду на две группы — противников и сторонников швейцарца. К первым примкнули атакующий полузащитник Матеус Алвес и центрбек Матвей Лукин, не пользующиеся спросом тренерского штаба весной.

Седьмой номер «армейцев» удостоился лишь шестидесяти четырех минут за 6 матчей во всех турнирах, чаще полируя скамейку запасных ЦСКА. На фоне напряженных отношений Челестини и Алвеса агенты бразильца Джулиано Бертолуччи и Лекка Де Камарго собрали чемоданы в Европу, чтобы обсудить будущее клиента с местными клубами.

В свою очередь Лукин, просидевший в резерве три тура Премьер-лиги, видимо вышел из опалы и наконец появился в старте против махачкалинского «Динамо», составив тандем в центре обороны с другим молодым проспектом Кириллом Даниловым. К слову, ход Фабио с российской парой защитников оправдал себя, и ЦСКА прервал затяжную безвыигрышную серию, одолев дружину Вадима Евсеева со счетом 3:1.

Попадания в молоко

Эйфория от масштабной закупки «армейцев» сменилась конструктивной критикой в адрес практически всех новобранцев команды, которые после перехода демонстрируют посредственный уровень. Инородным телом в структуре ЦСКА выглядит многоопытный Матеус Рейс, имеющий за плечами солидный багаж выступлений за лиссабонский «Спортинг» как в Португальской Примейра-лиге, так и в Лиге чемпионов УЕФА.

С таким послужным списком бразилец, доставшийся «красно-синим» в статусе свободного агента, должен был избавить Челестини от головной боли в связи с отъездом Игоря Дивеева в «Зенит», однако только усилил ее. Чтобы пересчитать количество результативных ошибок, которые Рейс допустил за короткий промежуток времени, скоро не хватит пальцев на обеих руках.

Фол на правом фланге Матеуса во встрече с «Ахматом» позволил грозненцам воплотить стандартное положение в забитый мяч, следом за чем центрдеф собрал хет-трик ляпов против московского «Динамо»: потерял на угловом Николаса Маричаля, распечатавшего владения Игоря Акинфеева, нарушил правила, за что 25-летний уругваец наказал ЦСКА во второй раз, и обрезался при выходе из обороны, позволив «бело-голубым» вновь установить комфортное преимущество в два гола.

Коллекцию невнятных действий Рейс пополнил с «Балтикой», словно позабыв азы игры с высокой обороной, которым его обучали в «Спортинге», и регулярно ломая линию. Роль статиста бразилец исполнил в личной дуэли с нападающим калининградцев Брайаном Хилем, который не встретил должного сопротивления и ушел от Матеуса, отправив снаряд в сетку ворот «армейцев». Челестини как будто не замечал привозы защитника и упорно ставил его в основной состав, однако Рейс успешно самоликвидировался без сторонней помощи, подтвердив репутацию сумасбродного исполнителя, — в кубковом противостоянии с «Краснодаром» грубо оттолкнул Валентина Пальцева, за что арбитр Инал Танашев наградил его красной карточкой.

Шапку-невидимку в стане ЦСКА продолжает носить Лусиано Гонду, игнорирование которого Сергеем Семаком в «Зените» вызывало недоумение, но теперь решение 50-летнего специалиста смотрится не таким уж беспочвенным. Аргентинец оставил неплохое впечатление на сборах, но растворился в официальных поединках, не выделяясь на поле ничем, кроме избыточного желания проявить себя.

Голевая засуха Лусиано на просторах РПЛ длится почти год — последний раз он отметился автографом против приказавших долго жить «Химок» 20 апреля 2025 года. Единственный раз в протокол Гонду вписал себя в матче с московским «Динамо», удалившись уже на семнадцатой минуте за удар Максима Осипенко в стиле кунг-фу.

Растиражированный побег Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА пока не принес никаких дивидендов «красно-синим», которые вместо балансира центральной зоны получили медлительного хавбека, не поспевающего за Матвеем Кисляком и Иваном Обляковым. С прибавившимся объемом черновой работы 29-летний россиянин справляется на «три с минусом», сообразив лишь два отбора во встречах с «Ахматом», столичным «Динамо» и «Балтикой».

Навряд ли «армейцы» покупали Баринова ради бесхитростных передач поперек поля и назад, к тому же, его попытки обострить за счет длинных диагоналей читаются оппонентами, порой оборачиваясь катастрофой для всей команды. Дмитрия вместе с Рейсом можно смело записать в соучастники пропущенного мяча от «Балтики» — сперва пас в борьбу полузащитника перехватил Кевин Андраде, затем головой он нелепо попал в партнера по команде и упустил Хиля.

Из игрока, делавшего разницу в «Локомотиве», Баринов превращается в посредственность в ЦСКА, и совсем нет ясности, как Челестини собирается интегрировать экс-капитана «железнодорожников» в свою тактическую модель, чтобы остановить стремительный регресс опорника.

Зашатавшееся кресло

От любви до ненависти всего одна зимняя пауза — данная фраза отчетливо характеризует мартовский отрезок Фабио, который очаровал российскую футбольную общественность в летне-осенней части кампании. Швейцарский рулевой «армейцев» безболезненно отказался от 4-4-2 Марко Николича с ромбом в пользу 4-2-3-1, наделив большей свободой на флангах Кирилла Глебова и Данила Кругового.

Дальнейший прогресс под руководством Челестини демонстрирует Матвей Кисляк, возглавивший список лучших молодых полузащитников, не защищающих цвета клубов топ-5 лиг Европы, по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). Создав прочный фундамент, Челестини заручился поддержкой правящей верхушки ЦСКА, которая предоставила ему полный карт-бланш.

На бумаге Фабио грамотно им воспользовался, тем не менее результаты на газоне говорят об обратном, пошатнув позиции наставника. Сейчас все модные инновации Челестини отошли на задний план, и он все чаще становится героем скандалом как с наставниками соперников, так и с собственными подопечными, и с коллегами по цеху.

Отставка Алексея Березуцкого из тренерского штаба «красно-синих» обрастает новыми подробностями — по информации СМИ имел место личный конфликт россиянина со швейцарцем, хотя изначально причиной ухода называли семейные обстоятельства.

Алексей написал мне, что у него есть причины личного характера. Это не имеет никакого отношения к вхождению в наш штаб двоих ассистентов. У Алексея было много работы в поле — теперь она лежит на Игоре Аксенове. Березуцкий знает, что двери ЦСКА для него всегда открыты. Фабио Челестини Главный тренер ЦСКА

Штат сотрудников ЦСКА, при этом, пополнили Габриэле Багаттини, на чьи плечи легла ответственность за физическую подготовку игроков, и Паоло Фаваретто, отвечающий за стандартные положения. Учитывая, что после перерыва кондиции «армейцев» оставляют желать лучшего, а пропущенные мячи со стандартов вошли в привычку, профпригодность двух иностранных менеджеров вызывает сомнения.

Продвижения по карьерной лестнице добился Дмитрий Игдисамов, ранее трудившийся в молодежной команде «красно-синих», — теперь на него возложили функции проводника для российских, в частности молодых, исполнителей к пониманию требований Челестини. Правда нынешний ЦСКА более походит на самурая, у которого «нет цели, есть только путь», и нет никакой ясности, куда он его приведет по окончании международной паузы.