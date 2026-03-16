Вялотекущую концовку встречи соседей по турнирной таблице Российской Премьер-лиги разбавил безрассудный поступок главного тренера балтийцев Андрея Талалаева, выбившего мяч на трибуны на седьмой компенсированной минуте. Страсти в Калининграде вскипели моментально, вследствие чего зрители чуть не стали свидетелями кулачного боя между Фабио Челестини и наставником «Балтики».

Никаких оправданий

К очному противостоянию «армейцы» и калининградцы подходили примерно в одинаковом настроении, не имея возможности похвастаться хотя бы одним триумфом в весенней части розыгрыша РПЛ. Подопечных Талалаева сперва обокрали в Санкт-Петербурге, отменив чистый мяч защитника Кевина Андраде, вслед за чем «Зенит» вымучил гол усилиями Луиса Энрике. Далее неуступчивый «Ростов» спасся на 90+3-й минуте, позволив «Балтике» увезти из гостей лишь один пункт.

Картина выступлений ЦСКА выглядела еще более удручающе — сломавшийся механизм Челестини минимально уступил «Ахмату» и получил пощечину от братского «Динамо», разгромившего соседей по городу со счетом 4:1. Единственным светлым пятном в череде неудач «красно-синих» стала уверенная виктория над «Краснодаром» в Кубке России, где градус борьбы порой выходил за рамки дозволенного.

Мало что клеилось у «армейцев» в спарринге с «Балтикой», которая из разряда выскочек шагнула на ступень участников медальной гонки. Контроль ради контроля — таков лейтмотив дружины Челестини, которая набрала 63 % против 37 % калининградцев. Выдержав стартовый натиск ЦСКА, балтийцы отодвинули игру от собственных ворот, и во втором тайме точным ударом москвичей наказал Брайан Хиль.

Атакующий запал столичного коллектива мгновенно сошел на нет и, казалось, что рвать и метать на тренерском мостике должен швейцарский менеджер «армейцев», при этом его визави следовало сохранять хладнокровие на фоне контроля ситуации игроками «Балтики». Однако вышло с точностью до наоборот и сработала бомба замедленного действия в лице Талалаева, которого ничему не научил бан по итогам 17-го тура со «Спартаком». После подачи с углового от ЦСКА калининградцы вынесли мяч за боковую линию, когда Андрей Викторович подхватил его и не придумал ничего «гениальней», чем сильно вынести игровую сферу в сторону болельщиков.

Находившийся рядом Энрике Кармо толкнул 53-летнего специалиста, превратившись в объект агрессии для скамейки запасных «Балтики». За бразильского полузащитника тут же вступились партнеры по команде и рулевой «красно-синих», которому Талалаев адресовал недвусмысленный жест — бил левой ладонью по кулаку правой руки.

Видимо, Андрей Викторович слишком буквально воспринял сравнение с Жозе Моуринью, устроив конфронтацию на ровном месте, только если от выпадов португальца веет нотками очаровательного подлеца, то срывы россиянина напоминают поведение слетевшего с катушек хама. Челестини, вступившемуся за подопечных, помимо словесной перепалки с Талалаевым, достался еще толчок в грудь от ассистента наставника балтийцев Юрия Нагайцева.

Разгоревшийся пожар пытался потушить рефери Кирилл Левников, но, наградив красными карточками двух коучей, лишь подлил масла в огонь. Фабио снова оказался в технической зоне «Балтики», откуда Талалаев рукой отправлял швейцарца куда подальше — тот доказал, что не из робкого десятка, и прямо показал оппоненту: «Пойдем выйдем».

В подтрибунном тоннеле Челестини еле сдерживали его помощники и сотрудники «Ростех Арены», в то же время Талалаев обменивался рукопожатием с левым защитником ЦСКА Мойзесом. Тем не менее в его жилах быстро забурлила кровь, и с новыми силами он решил организовать второй раунд с 50-летним коллегой по цеху. К счастью, техническому персоналу стадиона удалось изолировать обеих тренеров друг от друга, не подарив следующий виток взаимным оскорблениям в их исполнении.

Полумеры

Обоюдными уколами клубы продолжили обмениваться в прессе, настаивая каждый на своей правоте и обеляя репутацию — так Юрий Нагайцев, заменивший Талалаева на послематчевой пресс-конференции, обвинил ЦСКА, который, с его точки зрения, вероломно вторгся в техническую зону калининградцев. Цепная реакция из лагеря «армейцев» не заставила себя ждать, и генеральный директор москвичей Роман Бабаев посоветовал Андрею Викторовичу пройти курс лечения у психотерапевта.

Нужно уметь не только достойно проигрывать, но и выигрывать. Я с уважением отношусь к Андрею Викторовичу. Его работа впечатляет, но нехорошо, когда она так плохо сказывается на здоровье. Поэтому думаю, что имеет смысл обратиться к психотерапевту. Роман Бабаев Генеральный директор ЦСКА

Изначально сообщалось, что Талалаева накажут по всей строгости правил, так как предыдущий его инцидент аналогично был связан с оскорблениями. Согласно статье 95 Дисциплинарного кодекса РФС рецидив подразумевает дисквалификацию сроком до трех месяцев, что грозило российскому специалисту просмотром оставшихся поединков текущей кампании с трибун — довольно иронично, учитывая, что именно туда он отправил мяч.

Спасательный круг Андрею Викторовичу бросил судья Кирилл Левников, который в протоколе матча отразил причину удаления рулевого «Балтики», как «препятствование возобновлению игры командой соперника». Исходя из данной деликатной трактовки происходящего на поле, максимально Талалаева отстранят на две встречи и обяжут выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, то есть де-факто он выйдет сухим из воды.

Вердикт в отношении Челестини от арбитра Левникова звучит так — «вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере», за что ему полагается дисквалификация на срок от одного до двух поединков. Горой за тренера встало руководство ЦСКА, в частности, директор по коммуникациям «красно-синих» Кирилл Брейдо заявил, что клуб подаст апелляцию на удаление швейцарского коуча.

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело Талалаева и Челестини на заседании 20 марта, где санкции к обеим примут окончательный вид. Кроме того, на повестке дня стоит анализ неспортивного поведения Юрия Нагайцева и пятерых футбольных исполнителей калининградцев, заработавших желтые карточки.

От слов к действию

Копилка тренерских разногласий в чемпионате России полнится несколькими событийными моментами, так что далеко не дуэт Челестини с Талалаевым задал темпераментный тренд. За громкой вывеской столичного дерби «Спартака» и ЦСКА кроются не только баталии на газоне, но и зашкаливающий накал эмоций между наставниками на бровке, которому в сезоне 2022/2023 поддались Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов.

Спор возник на фоне неоднозначного эпизода в первом тайме, когда Роман Зобнин увидел лежащего на газоне оппонента и остановился, соблюдая принцип «fair play», чем воспользовался Милан Гайич, подхвативший мяч и отдавший голевой пас на Федора Чалова. Уходя на перерыв, Абаскаль напомнил Федотову о правилах честной игры, на что тот красноречиво ответил ему — «Езжай домой, клоун!».

Разошлись стороны довольно мирно и даже пожали руки, фотографию чего Владимир Валентинович прихватил с собой на заседание КДК РФС. Дружескую инициативу в юрисдикционном органе первой инстанции восприняли равнодушно, наказав двухматчевым баном россиянина и одноматчевой дисквалификацией вместе со штрафом в 50 тысяч рублей испанца.

Ранее неприязнь друг к другу проявляли Доменико Тедеско и Виктор Гончаренко, возглавлявшие «Спартак» и ЦСКА соответственно. Четвертьфинал Кубка России 2019/2020 закончился минимальной победой «красно-белых» и немецкий специалист с итальянскими корнями ринулся в техническую зону к коллеге, чтобы обменяться рукопожатием.

Белорусский менеджер демонстративно выставил руку и показал, что не желает общаться — тогда Тедеско преднамеренно приобнял Виктора Михайловича, который вырвался и злостно отмахнулся, вслед за чем Доменико толкнул его в спину. Иностранный коуч «Спартака» притягивал неприятности, словно магнит, и создал конфликт в противостоянии с «Сочи», изображая жест «шелеста купюр» в адрес лавочки запасных южан.

Потасовка набрала обороты в подтрибунном помещении, где Тедеско схлестнулся с голкипером «барсов» Сосланом Джанаевым, в результате чего пострадал его ассистент Андреас Хинкель, которого едва не нокаутировал Жоаозиньо. В довесок ко всему националистические высказывания в сторону Доменико позволил себе тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин, с которого КДК РФС затем взыскал 50 тысяч рублей. Аналогичной суммы денежных средств лишился и Тедеско, далее руководивший командой на протяжении трех встреч с VIP-ложи.

Огонь во главе «Спартака» разжигали не только зарубежные наставники, но и Валерий Карпин, который в 2010 году сцепился с хавбеком «Зенита» Игорем Денисовым, обрушив друг на друга шквал нецензурной брани. Агрессивный тон подхватили представители как москвичей, так санкт-петербуржцев — физиотерапевт «народной команды» Тони Рикардо Беневидес Панассолью ударил Игоря Симутенкова, числящегося в штабе Лучано Спаллетти.

Двумя годами ранее темные черты характера продемонстрировали Дик Адвокат из «Зенита» и Курбан Бердыев из «Рубина»: последний слишком эмоционально отреагировал на фол Анатолия Тимощука против Андрея Кобенко. Голландец, в свою очередь, решил поставить визави на место и сопроводил громкие выкрики согнутой рукой в локте, на что уроженец Ашхабада ответил симметрично. Обмен «любезностями» не оценил арбитр Максим Лаюшкин, который зажег красный свет как перед Адвокатом, так и Бердыевым.

Роль провокатора примерил Курбан Бекиевич зимой 2015, находясь у руля «Ростова», и, что любопытно, пострадавшим от действий наставника стал его родной «Рубин». Капитан казанцев Олег Кузьмин срубил в центральной оси Александра Гацкана, чье падение чересчур картинным посчитал Благо Георгиев, который наклонился и принялся обвинять игрока ростовчан в симуляции.

Бердыев без лишних раздумий бросился на экс-подопечного, также славившегося актерским талантом, с претензиями в лицемерии. Завязалась стычка, за которую Георгиев удостоился красной карточки, причем Курбана Бекиевича главный судья Алексей Николаев, откровенно, простил и вынес ему лишь устное предупреждение.

Немногим похожую авантюру на поступок Талалаева в 2020 году совершил Вадим Евсеев, возглавлявший на тот момент «Уфу». Экспрессивный российский специалист покинул пределы технической зоны и помешал полузащитнику «Урала» Отману Эль-Кабиру сохранить в поле уходящий мяч. Марокканец высказал Евсееву пару «ласковых», услышав в ответ куда более разнообразные словосочетания, за что рефери Сергей Лапочкин моментально вручил Вадиму Валентиновичу горчичник.