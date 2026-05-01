2 мая в 32-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» и «Родина». Матч начнется в 16:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Черноморец — Родина с коэффициентом для ставки за 2.02.
«Черноморец»
Турнирное положение: «Черноморец» идет на 16-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 29 баллов. Общая разница мячей — 32:45.
Последние матчи: В последнем матче команда из Новороссийска продлила серию без побед до восьми матчей подряд. «Черноморец» проиграл с минимальным счетом поединок «Соколу» (0:1).
Ранее команда с разгромным счетом проиграла «Нефтехимику» (0:4) и уступила в гостевом поединке «Уфе» с минимальным счетом 0:1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Черноморец» пока находится в зоне вылета за три тура до конца чемпионата. Серия без побед у команды не вызывает оптимизма, что касается турнирных перспектив и шанса остаться в Первой лиге.
«Родина»
Турнирное положение: «Родина» идет на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав после 31 тура 59 баллов. У команды 16 побед, 11 матчей вничью и четыре поражения. Общая разница мячей — 49:26.
Последние матчи: В последнем матче московская команда с минимальным счетом смогла одолеть «Уфу» (1:0).
Ранее «Родина» обыграла волгоградский «Ротор» в гостевом поединке со счетом 0:2 и поделила очки во встрече против ульяновской «Волги» (0:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Родина» имеет все шансы стать лидером Первой лиги за три тура до конца чемпионата. Клуб всего в двух очках от идущего первым «Факела». Отметим, что у «Родины» в последних десяти матчах потерпела всего одно поражение.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Родина» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 1.72. Ничья оценена в 3.55, победа оппонента — 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.06 и 1.66.
Прогноз: Считаем, что обе команды смогут забить в матче. Это основная ставка на матч.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.02.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на форе «Родины» в матче (-1,5).
Ставка: Фора «Родины» (-1,5) в матче за 2.91.