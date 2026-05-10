11 мая в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Акрон» и «Локомотив». Начало встречи — в 13:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Акрон — Ростов с коэффициентом для ставки за 2.37.

«Акрон»

Турнирное положение: «Акрон» после 28-ти туров занимает 12-е место в таблице с 27 очками в активе.

Последние матчи: В прошлом туре тольяттинская команда потерпела 13-е поражение в текущем сезоне, проиграв с минимальным счетом «Краснодару» в домашнем поединке (0:1).

Ранее «Акрон» смог добыть победу в гостях против «Балтики» со счетом 1:0, сыграл вничью против махачкалинского «Динамо» со счетом 1:1 и казанского «Рубина» (1:1).

Не сыграет: в лазарете команды Артем Дзюба (н) и Кристьян Бистрович (п).

Состояние команды: «Акрон» за два тура до конца чемпионата не смог гарантировать себе сохранение прописки в РПЛ. Команда имеет всего один балл преимущество над зоной стыковых матчей (13 и 14 строчка). При этом «Акрон» во второй половине сезона одержал всего одну победу в десяти встречах.

«Ростов»

Турнирное положение: «Ростов» идет на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 30 очками после 29 туров. Общая разница мячей — 22:30.

Последние матчи: В последнем матче команда с юга России смогла прервать серию без побед, заработав три очка в поединке против махачкалинского «Динамо» в гостях со счетом 2:1.

Не сыграет: в лазарете команды Хидает Ханкич (в) и Степан Мельников (н).

Состояние команды: «Ростов» во второй половине сезона одержал всего две победы в 11 встречах. При этом в среднем по сезону у команды 1,3 пропущенных и 0,7 забитых мяча. В двух последних матчах чемпионата «Ростов» все еще не обеспечил себе спокойный финиш: команда всего в трех очках от зоны стыковых матчей.

Статистика для ставок

«Ростов» имеет всего одну победу в последних пяти матчах

«Акрон» во второй половине сезона одержал всего одну победу

«Ростов» был бит «Акроном» в матче первого круга со счетом 0:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Ростову» с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.45, а победа «Акрона» — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.73.

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание тотала меньше 2 мячей.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч «Акрон» — «Ростов» позволит вывести на карту выигрыш 1370₽, общая выплата — 2370₽

Прогноз: Можно рискнуть и поставить на ничью в этом поединке.

