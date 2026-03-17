Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский обсудил главные события в российском футболе минувших дней с многократным призером чемпионатов СССР и России, двукратным обладателем Кубка, бессменным на протяжении многих лет капитаном бело-голубых Андреем Кобелевым. Вместе с человеком семь лет возглавлявшим «Динамо» и работавшим в «Крыльях Советов» поговорили о футболистах, тренерах и судьях. Начали, разумеется, с произошедшего в Калининграде.

«Не стоило трогать Талалаева»

— Если исключить моральную составляющую, какой смысл Андрею Талалаеву за 30 секунд до конца компенсированного времени устраивать такую заварушку?

— Я бы хотел начать с футбола, но эту тему, увы, не обойти.  В концовке произошла ситуация, которая явно не красит российский футбол.  Игру забудут, а вспоминать будут это.  Самое главное — игроку «Балтики» не стоило трогать Талалаева и никакого конфликта бы не было.  Показал бы карточку тренеру и все на этом закончилось.

Понятно, Талалаев неправ.  Он должен пропустить этот мяч, я бы на его месте не стал трогать вообще, тем более 30 секунд остается.  Hу, судья там прибавил полторы-две минуты.  Но пока на лавку прибежишь, уже игра закончится так или иначе.  Потом игрок ЦСКА возьми другой мяч, какие проблемы?  И это как раз сыграло против армейцев, которые в тот момент имели преимущество, а эта пауза их охладила, такого напора уже не было.

    • — Что-то могли в этой ситуации сделать помощники?

    — Так они и сделали со знаком «минус».  Понятно, главный тренер может себе такое позволить, но помощники никогда.  Они должны все-таки думать на три шага вперед, поскольку на них меньшее давление.  А уж когда доктора и массажисты летят...  В общем, слава богу, что не было драки, просто потолкались и разошлись.

    — О других скандалах.  Александр Соболев за удар локтем Наиля Умярова не получил ничего, а за маску «желтая», в чем логика?

    — Я за то, чтобы не давать в этом случае даже жёлтую карточку.  Во-первых, Соболев на голову выше Умярова.  Во-вторых, спартаковец сам наклонялся.  Ну куда Соболеву в этом случае руки убрать — совать в карманы?  Так сделайте их.  А в совокупности действительно получается что-то размытое.  Я в футболе уже 50 лет, и до сих пор не могу понять, когда надо свистеть, когда не надо.  Поэтому для меня сейчас многое непонятно, но я стараюсь тему судей не затрагивать.

    — Тем не менее оба пенальти «Зенита» по делу?

    — Однозначно.  Другое дело, зачем он его цеплял, когда игрок уже выбегал из штрафной?  Второй там наступ, сейчас такие судятся.  И в середине поля тоже.  А если в штрафной, это пенальти.

    — То есть, в целом VAR поддерживаете?

    — Когда его внедряли, я думал, что будет меньше ошибок.  Но на самом деле сейчас всё настолько под микроскопом, и тем не менее остаются двойные стандарты.  При этом думаю, что VAR будет улучшаться, но пока ошибки есть.  Если используете, так используйте уж везде.  А сейчас получается, что они смотрят только голевые атаки.

    — Очередное заявление министра спорта РФ о необходимости реформ в российском судействе после матча «Пари НН» — «Крылья Советов» (3:0) — последняя капля, или просто телефонное право от губернатора Самарской области?

    — Самара проиграла по делу, в остальном не знаю, какое там право.  Но когда он пришел, сразу сказал, что нужны какие-то перемены.  Окей, давайте!  Но мы не видим, что они происходят.  В последнее время живу по словам Евстигнеева в «Собачьем сердце» — пусть поют, а я буду оперировать и не будет никакой разрухи.  Каждый должен заниматься своим делом — судьи судить, игроки играть, тренеры тренировать.  Там есть руководитель судейского корпуса, какие-то комиссии, пусть разбираются.  Инспектора из прошлых арбитров, мы их всех знаем.  Приезжает судейская бригада, а там инспектор, делегат и еще восемь человек.

    — Два удаления в матче «Ростов» — «Динамо» (0:1) как оцените?

    — Плюс-минус равнозначные.  С моей точки зрения, если он дает в одну сторону «красную», то должен дать и в другую в схожем случае.  Тут вопрос к игроку — куда ты летишь в подкат, если у тебя уже есть «желтая».

    «Семак выдает максимум»

    — «Спартак» переигрывал «Зенит», особенно в первом тайме, несмотря на итоговые 2:0?

    — Перекрывал зоны.  С точки зрения оборонительных действий и впрямь был хорош.  И по движению мяча, контролю, отбору москвичи тоже были в порядке.  Но не доходило до самого главного — голевых моментов.  Ни одного удара в створ за весь матч!  Но если бы не этот дурацкий пенальти в конце первого тайма, мы бы увидели, наверное, другую игру.  Во втором «Спартак» начал немножко раскрываться, появились свободные зоны, чем «Зенит» пользовался.

    — В какой футбол играет «Зенит» нынешнего образца понимаете?

    — В свое лучшее время, несколько лет назад, там определяла четверка — Малком, Клаудиньо, Вендел и Кузяев.  Сейчас только Вендел остался.  И мы видим, что те футболисты, которые пришли, не вписываются.  Необходимо встраивать этих ребят.  А пока игра стала медленнее.  Но я бы не стал так категорично хаять «Зенит», идет перестройка.

    Плюс постоянные слухи об отъезде игроков начали пульсировать — тот же Вендел, Нино.  Я представляю, как на этом фоне непросто работать тренерскому штабу.  Молодцы, что команда выходит когда-то через «не могу», играет не так зрелищно, но набирает очки.  Сегодня Семак выжимает практически максимум

    — А Семак не ошибся, оставив в запасе Игоря Дивеева и Луиса Энрике?

    — Дивеев был травмирован все же думаю.  Об Энрике, в общем-то, двоякое чувство.  Когда он выходит и его оставляют один в один, может порвать любого.  Но партнеры ему порой не дают плацдарма для маневра, прибегая в его зону.  Это уже тренер должен подправить.

    — «Динамо» сильнее всех по весне?

    — Ну да, эти четыре игры они провели очень убедительно.  Видно, что команда, во-первых, физически готова хорошо.  Во-вторых, появился кураж.  Но вот с последней игрой, с «Ростовом», уже многого из этого не было, хотя создавали моменты, но и могли пропустить.  Их полностью смяли наверху.  В концовке вообще могли 2-3 пропустить, такой был силовой напор со стороны хозяев.  «Динамо» необходимо внимательнее разбирать соперников на своих стандартах.

    — «Краснодар» берег себя в Сочи (1:2) перед сегодняшним Кубком с ЦСКА, раз такое удивительное развитие событий позволил?

    — Сейчас они более приземленные, играют на результат.  В принципе, забивай Кордоба, когда вышел один на один и все.  А потом «Сочи» забил с рикошета.  «Краснодар» в прошлом году выглядел мощной такой машиной, что все нипочем.  А сейчас каждая команда может оступиться.  Это касается и «Локомотива», и ЦСКА, и «Спартака».

    И надо учитывать поля.  Мы вписались в этот эксперимент с переходом на осень-весну вместо того, чтобы играть летом.  Нас выгнали из Европы, так играй спокойно в своем графике.  В Калининграде плохое поле, в Самаре, да почти везде, даже в Сочи.  Синтетика не спасает.  А поля придут в надлежащий вид только в конце апреля.

    — ЦСКА проиграл третий матч подряд в РПЛ, явное несоответствие качеству?

    — Армейцы выглядели хорошо, в первом тайме имели достаточно моментов, чтобы забить.  Но когда не забиваешь ты, естественно, забивают тебе.  Есть краткосрочная перспектива — это 2-3-5 игр.  А есть долгосрочная.  ЦСКА же не играет одним составом, как осенью, идет дублирование некоторых позиций.  И опять говорят, что вот-вот сдохнет.  Приобрели за деньги Баринова, хотя могли взять летом бесплатно.  Обмен Дивеева на Гонду раз состоялся, значит, обе стороны удовлетворены.  Но как по мне, Гонду не вписался в игру.

    «В первом тайме спартаковские эксперименты себя оправдывали»

    — «Спартак» вышел без нападающего, не было вариантов?

    — Нам сказали, что Угальде не может провести всю игру, травмирован.  Какие у него еще есть нападающие, Гарсию хотите ставить?  По первому тайму была взаимозаменяемость, с Мартинсом эксперимент себя оправдывал.  При этом можно сказать, что играли в шесть полузащитников, за счет чего напрягали, перестраивались, взаимодействовали и не давали зайти «Зениту».

    — Понимаете, что Сергей Семак каждый раз рисует с Игорем Симутенковым на скамейке?

    — Может быть, перестроение схемы, как улучшить.  Сейчас очень много программ, которые показывают ход игры.  По большому счету помощникам и делать больше нечего.  Предположим, если главный может что-то не заметить, ассистент наверняка подскажет.  Плюс к визуальному восприятию есть компьютерное четкое представление.  И тогда ты можешь сделать замену с акцентом на определенные вопросы.  Например, правый защитник противника получил желтую карточку, значит мы должны весь акцент своей атаки сделать на левом.  А если кто-то подустал из команды напротив, будем рвать этого игрока.

    — Франк Артига в «Рубине» двумя такими победами уже все доказал?

    — Когда нас отстранили, я сразу сказал — зачем приглашать иностранцев?  Что он перестроил после Рахимова?  И почему я должен быть «за» варягов в этом случае?  Если приезжают Адвокат и Спаллетти, это одно.  А Артига, Абаскаль и иже с ними — совсем другое.  Один тренировал непонятную команду в Испании, другой юношей.

    «Рубин» шел на седьмом месте, руководители решили поиграть в другой футбол.  К концу мая посмотрим, что из всего этого получится.  Либо просто хотели поменять тренера по каким-то причинам, либо опять же по каким-то уже строят мощную трансферную политику на лето.  Не хочу никого обвинять, но с моей точки зрения проблема наша в среднем менеджменте.  Если нет железной руки людей, которые деньги выделяют и смотрят за ними.

    — Оправдания Михаила Галактионова имели право на существование?

    — Опять возьмем позицию клуба.  Продажей Баринова, наверное, разгружают платежную ведомость.  Соответственно, нет усиления.  Что вы хотите?  Если в РЖД считают, что с этим составом они смогут бороться с «Краснодаром» и «Зенитом» за первое место, то они ошибаются.