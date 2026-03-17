Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский обсудил главные события в российском футболе минувших дней с многократным призером чемпионатов СССР и России, двукратным обладателем Кубка, бессменным на протяжении многих лет капитаном бело-голубых Андреем Кобелевым. Вместе с человеком семь лет возглавлявшим «Динамо» и работавшим в «Крыльях Советов» поговорили о футболистах, тренерах и судьях. Начали, разумеется, с произошедшего в Калининграде.

«Не стоило трогать Талалаева»

— Если исключить моральную составляющую, какой смысл Андрею Талалаеву за 30 секунд до конца компенсированного времени устраивать такую заварушку?

— Я бы хотел начать с футбола, но эту тему, увы, не обойти. В концовке произошла ситуация, которая явно не красит российский футбол. Игру забудут, а вспоминать будут это. Самое главное — игроку «Балтики» не стоило трогать Талалаева и никакого конфликта бы не было. Показал бы карточку тренеру и все на этом закончилось.

Понятно, Талалаев неправ. Он должен пропустить этот мяч, я бы на его месте не стал трогать вообще, тем более 30 секунд остается. Hу, судья там прибавил полторы-две минуты. Но пока на лавку прибежишь, уже игра закончится так или иначе. Потом игрок ЦСКА возьми другой мяч, какие проблемы? И это как раз сыграло против армейцев, которые в тот момент имели преимущество, а эта пауза их охладила, такого напора уже не было.

— Что-то могли в этой ситуации сделать помощники?

— Так они и сделали со знаком «минус». Понятно, главный тренер может себе такое позволить, но помощники никогда. Они должны все-таки думать на три шага вперед, поскольку на них меньшее давление. А уж когда доктора и массажисты летят... В общем, слава богу, что не было драки, просто потолкались и разошлись.

— О других скандалах. Александр Соболев за удар локтем Наиля Умярова не получил ничего, а за маску «желтая», в чем логика?

— Я за то, чтобы не давать в этом случае даже жёлтую карточку. Во-первых, Соболев на голову выше Умярова. Во-вторых, спартаковец сам наклонялся. Ну куда Соболеву в этом случае руки убрать — совать в карманы? Так сделайте их. А в совокупности действительно получается что-то размытое. Я в футболе уже 50 лет, и до сих пор не могу понять, когда надо свистеть, когда не надо. Поэтому для меня сейчас многое непонятно, но я стараюсь тему судей не затрагивать.

— Тем не менее оба пенальти «Зенита» по делу?

— Однозначно. Другое дело, зачем он его цеплял, когда игрок уже выбегал из штрафной? Второй там наступ, сейчас такие судятся. И в середине поля тоже. А если в штрафной, это пенальти.

— То есть, в целом VAR поддерживаете?

— Когда его внедряли, я думал, что будет меньше ошибок. Но на самом деле сейчас всё настолько под микроскопом, и тем не менее остаются двойные стандарты. При этом думаю, что VAR будет улучшаться, но пока ошибки есть. Если используете, так используйте уж везде. А сейчас получается, что они смотрят только голевые атаки.

«Зенит» — «Спартак» globallookpress.com

— Очередное заявление министра спорта РФ о необходимости реформ в российском судействе после матча «Пари НН» — «Крылья Советов» (3:0) — последняя капля, или просто телефонное право от губернатора Самарской области?

— Самара проиграла по делу, в остальном не знаю, какое там право. Но когда он пришел, сразу сказал, что нужны какие-то перемены. Окей, давайте! Но мы не видим, что они происходят. В последнее время живу по словам Евстигнеева в «Собачьем сердце» — пусть поют, а я буду оперировать и не будет никакой разрухи. Каждый должен заниматься своим делом — судьи судить, игроки играть, тренеры тренировать. Там есть руководитель судейского корпуса, какие-то комиссии, пусть разбираются. Инспектора из прошлых арбитров, мы их всех знаем. Приезжает судейская бригада, а там инспектор, делегат и еще восемь человек.

— Два удаления в матче «Ростов» — «Динамо» (0:1) как оцените?

— Плюс-минус равнозначные. С моей точки зрения, если он дает в одну сторону «красную», то должен дать и в другую в схожем случае. Тут вопрос к игроку — куда ты летишь в подкат, если у тебя уже есть «желтая».

«Семак выдает максимум»

— «Спартак» переигрывал «Зенит», особенно в первом тайме, несмотря на итоговые 2:0?

— Перекрывал зоны. С точки зрения оборонительных действий и впрямь был хорош. И по движению мяча, контролю, отбору москвичи тоже были в порядке. Но не доходило до самого главного — голевых моментов. Ни одного удара в створ за весь матч! Но если бы не этот дурацкий пенальти в конце первого тайма, мы бы увидели, наверное, другую игру. Во втором «Спартак» начал немножко раскрываться, появились свободные зоны, чем «Зенит» пользовался.

— В какой футбол играет «Зенит» нынешнего образца понимаете?

— В свое лучшее время, несколько лет назад, там определяла четверка — Малком, Клаудиньо, Вендел и Кузяев. Сейчас только Вендел остался. И мы видим, что те футболисты, которые пришли, не вписываются. Необходимо встраивать этих ребят. А пока игра стала медленнее. Но я бы не стал так категорично хаять «Зенит», идет перестройка.

Плюс постоянные слухи об отъезде игроков начали пульсировать — тот же Вендел, Нино. Я представляю, как на этом фоне непросто работать тренерскому штабу. Молодцы, что команда выходит когда-то через «не могу», играет не так зрелищно, но набирает очки. Сегодня Семак выжимает практически максимум

— А Семак не ошибся, оставив в запасе Игоря Дивеева и Луиса Энрике?

— Дивеев был травмирован все же думаю. Об Энрике, в общем-то, двоякое чувство. Когда он выходит и его оставляют один в один, может порвать любого. Но партнеры ему порой не дают плацдарма для маневра, прибегая в его зону. Это уже тренер должен подправить.

— «Динамо» сильнее всех по весне?

— Ну да, эти четыре игры они провели очень убедительно. Видно, что команда, во-первых, физически готова хорошо. Во-вторых, появился кураж. Но вот с последней игрой, с «Ростовом», уже многого из этого не было, хотя создавали моменты, но и могли пропустить. Их полностью смяли наверху. В концовке вообще могли 2-3 пропустить, такой был силовой напор со стороны хозяев. «Динамо» необходимо внимательнее разбирать соперников на своих стандартах.

«Сочи» — «Краснодар» globallookpress.com

— «Краснодар» берег себя в Сочи (1:2) перед сегодняшним Кубком с ЦСКА, раз такое удивительное развитие событий позволил?

— Сейчас они более приземленные, играют на результат. В принципе, забивай Кордоба, когда вышел один на один и все. А потом «Сочи» забил с рикошета. «Краснодар» в прошлом году выглядел мощной такой машиной, что все нипочем. А сейчас каждая команда может оступиться. Это касается и «Локомотива», и ЦСКА, и «Спартака».

И надо учитывать поля. Мы вписались в этот эксперимент с переходом на осень-весну вместо того, чтобы играть летом. Нас выгнали из Европы, так играй спокойно в своем графике. В Калининграде плохое поле, в Самаре, да почти везде, даже в Сочи. Синтетика не спасает. А поля придут в надлежащий вид только в конце апреля.

— ЦСКА проиграл третий матч подряд в РПЛ, явное несоответствие качеству?

— Армейцы выглядели хорошо, в первом тайме имели достаточно моментов, чтобы забить. Но когда не забиваешь ты, естественно, забивают тебе. Есть краткосрочная перспектива — это 2-3-5 игр. А есть долгосрочная. ЦСКА же не играет одним составом, как осенью, идет дублирование некоторых позиций. И опять говорят, что вот-вот сдохнет. Приобрели за деньги Баринова, хотя могли взять летом бесплатно. Обмен Дивеева на Гонду раз состоялся, значит, обе стороны удовлетворены. Но как по мне, Гонду не вписался в игру.

«В первом тайме спартаковские эксперименты себя оправдывали»

— «Спартак» вышел без нападающего, не было вариантов?

— Нам сказали, что Угальде не может провести всю игру, травмирован. Какие у него еще есть нападающие, Гарсию хотите ставить? По первому тайму была взаимозаменяемость, с Мартинсом эксперимент себя оправдывал. При этом можно сказать, что играли в шесть полузащитников, за счет чего напрягали, перестраивались, взаимодействовали и не давали зайти «Зениту».

— Понимаете, что Сергей Семак каждый раз рисует с Игорем Симутенковым на скамейке?

— Может быть, перестроение схемы, как улучшить. Сейчас очень много программ, которые показывают ход игры. По большому счету помощникам и делать больше нечего. Предположим, если главный может что-то не заметить, ассистент наверняка подскажет. Плюс к визуальному восприятию есть компьютерное четкое представление. И тогда ты можешь сделать замену с акцентом на определенные вопросы. Например, правый защитник противника получил желтую карточку, значит мы должны весь акцент своей атаки сделать на левом. А если кто-то подустал из команды напротив, будем рвать этого игрока.

Франк Артига в матче с «Локомотивом» globallookpress.com

— Франк Артига в «Рубине» двумя такими победами уже все доказал?

— Когда нас отстранили, я сразу сказал — зачем приглашать иностранцев? Что он перестроил после Рахимова? И почему я должен быть «за» варягов в этом случае? Если приезжают Адвокат и Спаллетти, это одно. А Артига, Абаскаль и иже с ними — совсем другое. Один тренировал непонятную команду в Испании, другой юношей.

«Рубин» шел на седьмом месте, руководители решили поиграть в другой футбол. К концу мая посмотрим, что из всего этого получится. Либо просто хотели поменять тренера по каким-то причинам, либо опять же по каким-то уже строят мощную трансферную политику на лето. Не хочу никого обвинять, но с моей точки зрения проблема наша в среднем менеджменте. Если нет железной руки людей, которые деньги выделяют и смотрят за ними.

— Оправдания Михаила Галактионова имели право на существование?

— Опять возьмем позицию клуба. Продажей Баринова, наверное, разгружают платежную ведомость. Соответственно, нет усиления. Что вы хотите? Если в РЖД считают, что с этим составом они смогут бороться с «Краснодаром» и «Зенитом» за первое место, то они ошибаются.