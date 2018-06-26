Разочаровали публику. Дания и Франция отметились первой нулевой ничьей

Гул и свист

Журналист «Чемпионата» Павел Пучков сравнил матча Дания – Франция со скучной товарищеской игрой сборной России.

«Из-за счета и в целом не самой активной игры, а еще из-за жары по громкости поддержки матч Дании и Франции напоминал обычный товарняк сборной России. Громко и едино трибуны только свистели.

Датчане, игроки и зрители время от времени взрывались, но скорее на фоне очень лениво действовавшего соперника. Дидье Дешам даже со скамейки практически не вставал. А Гризманн больше часа отбегал в майке с длинным рукавом и не выглядел человеком, который устал. При этом, сев на скамейку, Антуан надел классическую футболку. Очень логично.

К концу игры всем стало настолько скучно, что 78 тысяч человек свистели независимо от фанатских предпочтений. Первые 0:0 на чемпионате мира трибуны встретили гулом», — отметил Пучков.

Франция не прибавляет

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров подчеркнул, что в этом матче от сборной Франции ожидали более яркой игры, но она вновь подвела.

«Справедливости ради, любители футбола, страдавшие от недостаточно хорошего вида на поле из-за датских спин, ничего интересного не пропустили. На поле почти весь первый тайм шел не остроатакующий футбол, а вялое перекатывание мяча в исполнении трехцветных. Они легко проходили центр поля, но затем, у чужой штрафной, совершенно не знали, что же им делать дальше. Не хватало ни скорости, ни коллективной мысли. Все сбивалось на редкие индвидуальные проходы Гризманна и неудачные попытки Эрнандеса или Дембеле прострелить с флангов.

Тщетными оказались надежды и мечты о том, что сборная Франции будет постепенно прибавлять по ходу турнира и все-таки явит миру зрелищность и качество, которые соответствовали бы таланту ее футболистов. Пока мы увидели ровно ту же картину, что и в первых двух турах.

Возможно, сказались обильные перестановки в исполнении Дидье Дешама. Он оставил на замене и Погба, и Матюиди, и Толиссо (у всех троих – по желтой карточке), и Мбаппе, и Юмтити, и Ллориса. На поле вышел наполовину резервный состав, схема в третий раз за турнир изменилась (на этот раз – 4-4-2 с Жиру на острие и Гризманном чуть в оттяжке), но ни свежести, ни взаимопонимания больше не стало.

Достаточно сказать, что первый удар в створ французы нанесли только на 39-й минуте. Это сделал Гризманн почти с 30 метров – прямо в руки Шмайхелю. А опасных моментов у команды Дешама и вовсе не набралось ни одного», — подсчитал Гончаров.

Отсутствие желания

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак заметил, что даже поражение Австралии от Перу не заставило Данию пойти хотя бы на небольшой риск и начать атаковать большими силами.

«В раздевалке датские футболисты узнали, что Австралия проигрывает к перерыву со счетом 0:1 и окончательно расслабились. Вторая половина встречи подарила болельщикам некое подобие борьбы, в которой ни одной из сторон ничего не было нужно.

Была надежда, что отсутствие ответственности, наоборот, окрылит футболистов, и они бросятся атаковать, ничем особо не рискуя. Увы, сбыться ей было не суждено.

Трибуны даже в определенный момент загудели в негодовании, но разбудить футболистов не смогли. Впрочем, вряд ли болельщики покинули стадион страшно недовольными – все-таки и тем, и другим удалось решить главную задачу по выходу в 1/8 финала», — пишет Зибрак.

Игры разума

Корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин заявил, что в этом матче команды боролись лишь за выбор соперника по 1/8 финала.

«На поле же тем временем было куда как спокойнее, чем на трибунах. Разок Каспер Шмейхель, за игрой которого в одной из лужниковских лож наблюдал прославленный папаша Петер в компании Лотара Маттеуса, прыгнул за мячом после удара Оливье Жиру в ближнюю "девятку", еще разок опасно выстрелил издали Усман Дембеле. Датчане пару раз огрызнулись быстрыми контратаками, но до завершающих ударов дело не дошло.

А в середине первого тайма, когда в параллельном матче группы C перуанцы повели против Австралии, появились серьезные опасения, что на чемпионате мира случится-таки первая нулевая ничья. Ведь при таком раскладе угрозы датчанам от австралийцев уже не было, и мирный результат более чем устраивал двух лидеров группы.

Вскоре после перерыва напомнил о себе Эриксен, пробивший штрафной метров с 35 настолько сильно и коварно, что Манданда отпустил мяч и подразнил форварда датчан Андреаса Корнелиуса иллюзией успеть на добивание. После чего скандинавы взяли мяч под контроль, заставив красные сектора трибун еще более воодушевленно заряжать свои рулады, а Дешама на скамейке нервно поглаживать подбородок. Веселья красно-белым добавил второй гол перуанцев, окончательно уничтоживший шансы "соккеруз" на выход из группы.

За оставшиеся полчаса игрового времени находившиеся на газоне футболисты могли поиграть в угадайку-выбирайку, взвешивая, с кем лучше сыграть в первом раунде плей-офф. Первое место в группе могло сулить встречу с непонятной на этом турнире Аргентиной либо загадочной Нигерией. Второе же почти наверняка выводило на Хорватию, убедившую здесь всех, что она в полном порядке. "Игры разума" могли совсем затянуть футбол в пучину академичности, но лужниковскую чащу взбодрил Набиль Фекир. Едва выйдя на замену вместо Антуана Гризманна, нападающий "Лиона" от души пальнул в боковую сетку датских ворот. Доброй половине публики показалось, что мячик все-таки проник внутрь "рамки", но это была еще одна иллюзия», — подчеркнул Прокудин.

Самая скучная игра ЧМ-2018

Григорий Каленов в своем материале для Rusfootball.info назвал игру одной из скучнейших на мундиале, удивившись чрезмерной осторожности команд.

«Вообще, номинальные хозяева, которые наверняка знали о том, что Австралия в параллельной встречи проигрывает, смелели все больше — переваливали в атаку большие силы, надолго задерживались в центре поля, не стараясь любой ценой бросить мяч вперед. Но такая тенденция, увы, была непродолжительной.

Впоследствии Дания чуть ли не до сухости во рту действовала скучно и осторожно, боясь пропустить. Из-за этого гудели болельщики, — эта встреча вполне могла быть номинирована на самую скучную на этом чемпионате. Неизвестно, откуда была такая осторожность, учитывая, что поражение Дании ничем не грозило, пока Австралия летит Перу в два гола.

Ничего поделать с этим отчаянным противодействием Франция так и не смогла. Упиралась на границе штрафной, пыталась комбинировать, но все равно теряла мяч, после этого неизбежно следовал вынос. Серия без нулевых ничьих этого чемпионата мира была прервана», — констатирует Каленов. 1