Недосып Роналду едва не лишил Португалию плей-офф

Футболисты сборной Португалии сыграли вничью с командой Ирана в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2018, который прошел в Саранске. Португальцы стали вторыми в группе В и на стадии 1/8 финала сыграют со сборной Уругвая. Иран же остался за бортом плей-офф турнира в России.

Колдун Куарежма

Автор «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров отмечает, что в матче с Ираном португальцы делали ставку на командную игру, а не на Криштиану Роналду.

«Сборная Португалии в матче с Ираном показала более цельный и коллективный футбол, чем ранее. У нее стал лучше двигаться мяч при переходе из обороны в атаку, интереснее заработали фланги, да и на ударные позиции на этот раз выходил не только Роналду, но и его партнеры.

Поспособствовали обоюдоострому футболу и иранцы, которым необходимо было побеждать, оттого они и не стали так глубоко прижиматься к своим воротам, как в матче с Испанией. Команда Карлуша Кейроша еще в первом тайме пыталась лезть вперед большими силами, выглядели ее подходы довольно опасными, но приводили к нарушению компактности на своей половине.

Плюс очень активно у португальцев сыграли три прежних резервиста – вместо полузащитников Жоау Моутинью и Бернарду Силвы, а также нападающего Гонсалу Гедеша Фернанду Сантуш выпустил с первых минут хавбеков Куарежму и Адриэна Силву и форварда Андре Силву. По сравнению с первыми двумя матчами стало намного лучше: теперь португальцы пытались играть в футбол, а не в игру под названием: "Кидай мяч на Криштиану, он разберется".

В матче с Ираном за Роналду отдувался его лучший друг Getty Images

Неслучайно впервые на турнире у чемпионов забил не лучший футболист мира, а другой футболист. А именно – Куарежма, наколдовавший шедевральный удар. Внешней стороной стопы, из-за штрафной, прямо в дальнюю "девятку"!»

Не день Роналду

У лидера сборной Португалии не слишком ладилась игра в матче с Ираном, констатирует корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Роналду в отличие от Андре Силвы отрастил на фарт "козлиную бородку", однако в Саранске это не работало. В начале второго тайма Криштиану заработал пенальти в единоборстве с Эззатоллахи. Чтобы рассмотреть нарушение правил, парагвайскому судье Энрике Вильяфанте пришлось обратиться к помощи системы VAR.

Причём иранцы даже после повтора отказывались верить в фол со стороны полузащитника "Ростова", который очень жёстко встречал Роналду на протяжении всей игры. Эхсан Хаджсафи, а также Азмун заработали предупреждения за давление на арбитра. Роналду взял мяч, подошёл к "точке" и… не справился с нервами! Тут уже Беиранвард был великолепен, совершив эффектный сейв в красивом прыжке.

Чемпионы Европы и при счёте 1:0 не переставали наступать. Португальцы явно хотели выиграть с более крупной разницей, которая гарантировала им выход в 1/8 финала на сборную России. Поскольку и сборная Ирана контратаковала, мечтая о чуде, игра "горела". Хитрый Азмун дважды падал в штрафной португальцев, выпрашивая пенальти, однако судья не верил форварду "Рубина".

Роналду наказали, но не удалили Getty Images

Скорее всего, был прав. Зато парагваец посмотрел повтор эпизода, в котором Роналду пихнул локтем Мортезу Пуралиганджи. Какой был бы скандал, если бы Криштиану получил красную карточку и не смог принять участие в матче 1/8 финала! Наверное, Вильяфанте тоже подумал о том, сколько угроз получит от фанатов звезды "Реала" в случае удаления, поэтому ограничился предупреждением».

Криштиану не выспался

Свое объяснение неудачной игре португальского бомбардира находит Антон Кудинов, автор «Спорта День за Днем» — во всем виноваты иранские болельщики.

«Португалия в Саранске столкнулась с несколькими проблемами. Иранские болельщики решили вывести из равновесия Криштиану Роналду и пришли шуметь под окна отеля, когда главная звезда группы В отдыхать изволила. Пришлось окружать гостиницу двойным оцеплением, чтобы 33-летний форвард сумел выспаться перед важным матчем.

Продолжать начатую болельщиками линию решили и футболисты. Сборная Ирана снова принялась играть в стиле, порождающем шутки про перебор защитников на поле. Либо Роналду плохо выспался, либо Карлуш Кейруш все же тактически сковал соотечественника. Нападающий "Реала" бил со штрафного в стенку, терял мяч в попытках дриблинга, а в качестве вишенки на торте не реализовал пенальти.

Не везет, так не везет Getty Images

Удар Роналду, кстати, вновь стал историческим. До матча с Ираном команда Фернанду Сантуша реализовала 7 пенальти из 7. Азиатская сборная, наоборот, никак не могла после назначения 11-метрового остаться безнаказанной — Ари Бейраванд прервал серию из пяти успешных для соперников Ирана пенальти. Набежавшие любители статистики поспешили Роналду добить — в футболке сборной он не реализует практически половину пенальти: 6 из 13».

На волосок от вылета

Репортер Sport24 Ярослав Кулемин сочувствует невезению сборной Ирана, упустившей свой шанс в компенсированное время.

«Во втором тайме Роналду показал, что с человеком делает недосыпание. Криш рухнул в штрафной, судья промолчал, потом как-то нехотя пошел смотреть видеоповтор, на котором разглядел пенальти. Роналду пробил так себе — и ничего не случилось. В смысле, счет не поменялся. Но ЧМ-2018 все равно стал рекордным по количеству пенальти.

Под конец матча, когда игра скатилась в откровенную грубость, Криш получил еще и желтую. И тоже после видеоповтора.

Третий повтор в этом матче решил судьбу сборной России: Испания, летевшая в параллельном матче Марокко, внезапно сравняла счет. И тут же в ворота Португалии был назначен пенальти за не самое очевидное попадание в руку Фонте. Карим Ансарифард долбанул в "девятку". И отправил Португалию на второе место в группе. А значит, мимо России, которая успела морально подготовиться ко встрече с КриРо.

Тареми едва не вырвал победу Getty Images

Но самая жесть случилась позже: сразу после пенальти Тареми бил в упор и промахнулся. Если бы забил, Португалия вообще осталась бы без ЧМ. Иранцы плакали и стучали кулаками по газону. Но и Криштиану поездка в Саранск вряд ли запомнилась чем-то хорошим».

Три звезды и рейтинг тренеров

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак привычно расставляет оценки по итогам матча, выделяя неожиданного героя в составе сборной Португалии.

«Пепе – 7,0. Несмотря на то, что иранцам все-таки удалось отыграться, центральный защитник может однозначно занести себе этот матч в актив. Он был очень цепок, выиграл большинство единоборств и практически не позволял тревожить Руя Патрисиу.

Куарежма – 6,5. Здорово отыграл время, проведенное на поле. Был активен, опасен, здорово шел в дриблинг и забил классный мяч.

Адриен Силва – 6,5. Сразу три португальца среди главных звезд матча, завершившегося вничью, не должны удивлять. Иранцы взяли в концовке командным духом, но большую часть матча в центре поля доминировал Адриен Силва. И хотя атаки через эту зону у португальцев получались нечасто, принял участи в большинстве самых интересных атак своих партнеров.

Пепе спуску не давал Getty Images

Рейтинг тренеров:

Кейруш – 5,5. Не сдался при счете 0:1 и умелыми заменами смог разогнать игру команды, которая не только сумела уйти от поражения в матче с действующими чемпионами Европы, но и имели шанс вырвать историческую победу. Может быть доволен своей работой.

Сантуш – 5,5. Ничья говорит не в пользу наставника сборной Португалии, тем более, что его команда не удержала победу, а сам он заменил самых активных игроков. Впрочем, почти ничем не рисковал и уверенно вывел подопечных в 1/8 финала. Вот только теперь там Португалию встретит не Россия, а куда более грозный Уругвай».

Для Беиранванда все только начинается

Автор ESPN Рафаэль Хонигштейн считает одной из главных звезд матча и открытием турнира иранского голкипера Алирезу Беиранванда.

«Голкипер Ирана был одной из основных причин, по которым команда Кейруша покидает ЧМ с всего двумя пропущенными голами. Требовалось нечто особенное — и в случае с Испанией — удача — , чтобы победить 25-летнего вратаря. Рикошет от Диего Коста. Чудесный удар от Куарежмы. Это все, что прошло мимо голкипера "Персеполиса".

Роналду не мог переиграть его здесь, даже когда бил в упор, без сопротивления со стороны иранских защитников. Его удар с пенальти во втором тайме был угадан Беиранвандом и с легкостью парирован. Последующая карточка звездного форварда объяснялась его разочарованием.

Двенадцать "сухих" матчей в квалификации Кубка мира, намекают, что он становится одним из сюрпризов турнира в России. Сын кочевой семьи был пастухом и играл в качестве нападающего за местный клуб, прежде чем он пошел вопреки желаниям семьи, начав футбольную карьеру.

Иранский вратарь остановил Роналду Getty Images

Он сказал Guardian, что его отец разорвал его перчатки в знак протеста, из-за чего ему пришлось играть голыми руками. Подросток убежал в Тегеран, где встретился с тренером по футболу и, в конце концов, стал профессионалом, несмотря на множество трудностей.

Беиранванд приехал в Россию, надеясь сделать большой шаг в Европу, и многое сделал для того, чтобы он состоялся. Отражение пенальти Роналду на Кубке мира не должно означать конец его мечты. Может быть, это только начало».