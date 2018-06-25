Колумбия заставила Польшу наступить на старые грабли

Во втором туре группового этапа ЧМ-2018 сборная Колумбии разбила команду Польши (3:0). Приводим самые интересные публикации в СМИ по поводу этого поединка.

Колумбия доказала случайность поражения от Японии

«Это то, чего мир ожидал увидеть от Колумбии. И она добилась победы в тот момент, когда это было особенно нужно и подвергалась наибольшему давлению, не позволив сопернику никаких шансов. Блестящее выступление "Кофейщиков", которое позволило разбить Польшу со счетом 3:0 и тем самым выбить из борьбы на турнире сеянную в этой группе команду, должно убедить мир в том, что южноамериканская сборная в порядке, а поражение от Японии было всего лишь случайным недоразумением, где азиатские оппоненты сумели отличиться рано и победить благодаря численному перевесу», — пишет редакция колумбийской El Mundo.

«Наставник колумбийцев Хосе Пекерман накануне игры признавался в соблазне выпустить одновременно в основе Хамес Родригеса и Хуана Кинтеро, но также намекал, что вряд ли на это пойдет, однако он удивил, осмелившись поставить в старт обоих левоногих плеймейкеров. Дуэт креативщиков успешно ответил на этот вызов: они заставили играть "Кофейщиков" словно ангелов, которые местами напоминали великолепный колумбийский коллектив четырехлетней давности в Бразилии. С появившимся в сборной Кинтеро, возмужавшим Хамесом и парой центрбеков Давинсон Санчес — Ерри Мина, которая нейтрализовала главную польскую угрозу, Роберта Левандовски, "Триколор" почти не испытала проблем с командой, которая считалась фаворитом группы.

Польша в состоянии распада

"Миллионы поляков проснулись в понедельник с чувством похмелья и вопросом: 'Зачем?'. Действительно ли сборная Польши находится в том состоянии, которое представляют собой ее результаты на ЧМ-2018 в России, и что в таком случае означал выход в четвертьфинал Евро-2016, где ей удалось на равных играть с Германией, Швейцарией и Португалией? Объяснение очевидно: два года назад команда пропустила два гола в пяти поединках, а сейчас — пять в двух, что показывает, насколько плоха 'Кадра' в обороне, которая была ключевой линией во Франции", — отмечает на страницах польской Wyborcza Дариуш Воловски.

"Среди четырех защитников спустя два года на своем уровне остался только Михал Паздан: Камиль Глик не отправился в Россию из-за травмы, Лукаш Пищек уже не бежит, как прежде, а Мацей Рыбус — определенно более атакующий фулбек, нежели Артур Енджейчик, и к этому также можно добавить фатальные позиционные ошибки опорника Гжегожа Крыховяка. Между тем, на флангах полузащиты Якуб Блащиковски и Камиль Гросицки, которые проделывали отменную работу на Евро, сейчас попросту отсутствовали на поле, и если также вспомнить о плохом выступлении Аркадиуша Милика и Пьотра Зелиньского, то получится картина команды в состоянии распада. При этом ни Войцех Щенсны, ни Роберт Левандовски не предстали лидерами — поляки отдали себя борьбе, желанию и амбициям, и больше — ничему".

Тактика Колумбии оправдала себя

"Колумбия больше владела мячом, играла энергичнее, чаще стремилась идти вперед и казалась коллективом, который успешно перестроился после поражения в первом туре, и закономерно, что Хамес Родригес, вернувшийся в основной состав, выглядел невероятно остро, хотя перед поединком колумбийские СМИ называли риском использовать его в старте: дергая за ниточки игры на позиции ложного левого вингера, он вместе с 'десяткой' Кинтеро поддерживал центрфорварда Радамеля Фалькао. Левый латераль 'Кофейщиков' Йоан Мохика с помощью своего темпа закрывал всю бровку и тем самым давал возможность Хамесу быть 'вольным художником', тогда как скороть центрбеков Ерри Мины и Давинсона Санчеса позволяла играть высоко", — анализирует тактику победителей Том Маршалл в материале ESPN.

"Только несколько игроков назывались потенциальными героями ЧМ-2018, и среди них был Роберт Левандовски, тем не менее, сборной Польши еще предстоит провести одну игру на турнире, а она уже осталась без шансов на плей-офф. 29-летний нападающий является одним из лучших форвардов в Европе за последние годы, и Польша ожидала, что он конвертирует свою форму в игре за 'Баварию' в сборной, однако тот был малозаметен в матчах мундиаля и явно не справился в дуэли с Колумбией, отличившись лишь двумя ударами в створ. Тот факт, что 'Кадра' ни разу не победила после Евро-2016 тогда, как не забивал лидер ее атак, говорит о многом, правда, справедливости ради, нужно отметить, что у Левандовски было немного моментов, чтобы забить, в отличие от той ситуации, которая была у Радамеля Фалькао".

Польша снова не в форме в финальной части ЧМ

"Польша, к сожалению, продолжает демонстрировать свою лучшую форму тогда, когда она не участвует в финальной части мундиалей. Решение ее наставника Адама Навалки перейти на схему с тремя центральными защитниками, пусть эта тактика и испытывалась в товарищеском матче против Нигерии, оказалось запоздалым, ведь во время отбора он использовал схему 4-4-2 или 4-2-3-1, что является признаком завершения цикла этой команды в самый неподходящий момент, и тренер в последний момент пытался строить новый коллектив. Столкнувшись с гневной реакцией польских медиа, Навалка сделал все возможное, чтобы защитить то, чего защитить нельзя, настаивая, что его подопечные проиграли просто более сильной команде, и это может быть правдой, но правда также и в том, что в квалификации его сборная играла лучше", — отмечает на страницах The Guardian Джонатан Уилсон.

"Тактически было риском выставить против Хуана Куадрадо на фланге Рыбуса, и он не оправдался, хотя проблемы 'Кадры' гораздо шире этого: она отметилась странной безжизненностью, в то время, как Левандовски, который выглядел слабо еще в концовке прошедшего сезона, особенно в полуфинале Лиги чемпионов, снова демонстрировал апатию и совершенно не создавал впечатления того человека, который забил 16 мячей в отборе. Для сборной Польши такие признаки на больших турнирах разочаровывающе знакомы, начиная с 1982 года. Команда отлично проявляется себя в квалификации, надежды укрепляются, но затем эта ноша оказывается слишком тяжелой, а игроки теряют веру в то, что привело их на такой уровень, в результате чего все оборачивается чрезмерно осторожной игрой и ранним вылетом".