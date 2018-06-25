Япония, Сенегал и Колумбия совсем запутались

Группа H на чемпионате мира по футболу лишилась одного участника — Польши, которая потеряла все шансы на плей-офф после двух поражений. А вот Япония, Сенегал и Колумбия все решат в третьем туре.

Таблица

Несмотря на то, что у Колумбии на одно очко меньше, чем у Сенегала и Японии (3 против 4), принципиально это ничего не меняет.

Турнирная таблица группы H FIFA

Матчи

В третьем туре Сенегал сыграет с Колумбией, Япония — с Польшей.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Япония

Японцам достаточно не проиграть матч против немотивированной Польши (или напротив, мотивированной — хлопнуть дверью). Поражение тоже сохраняет шансы, если оно будет не очень крупным, а в параллельной игре выиграет Сенегал.

Сенегал

Сенегалу, как и Японии, достаточно просто не проиграть Колумбии. Проигрыш тоже сохранит некоторые шансы, но он должен быть не крупнее, чем необходимое в таком случае поражение Японии от Польши.

Колумбия

Колумбийцам нужна победа, а вот ничья приемлема только если Япония проиграет Польше.

Польша

Ей уже все равно.

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Матчи пройдут 28 июня, четверг.