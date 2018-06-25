Иллюзии позади, но паниковать не стоит

Сборная России потерпела поражение от команды Уругвая (0:3) в заключительном матче группового этапа домашнего чемпионата мира по футболу. Уругвай вышел вперед на 10-й минуте, когда Суарес точно пробил со штрафного. Удвоил преимущество латиноамериканцев автогол Черышева, а в конце встречи Кавани поставил точку. С 36-й минуты россияне играли в меньшинстве.

Возвращение в эпоху контрольных матчей

«После двух блестящих побед сборная России словно вернулась в эпоху контрольных матчей, где по большей части осознавала безнадежность своего положения перед превосходящим в классе противником. Уругвай толком не успел показать превосходство, а уже повел в счете.

Наверняка 28-го колумбийцы перебьют впечатление, но выходила команда под очень мощное "Россия, Россия!". Стадион, не попадая, но с душой спел гимн, а зрители уже начали попытки запустить волну. Игра команды не сбивала настрой трибун, но затем Юра Газинский взял и сделал пас на ход Суаресу. Автор первого гола сборной на чемпионате мира вместо бесполезного паса назад в простейшей ситуации организовал опаснейшую контратаку и сам же не успел к ее пресечению, сфолив на карточку и гол Суареса.

Пропускать первыми плохо в любом матче, но попытки отыграться в игре с Уругваем – особо изысканный вид пытки. Дисциплинированная, прагматичная команда воинов, которая не даст слабину и обязательно накажет тебя за ошибки благодаря наличию крутейших нападающих. Наши на правах хозяев, конечно, попробовали пойти вперед, использовать способность Дзюбы зацепиться за мяч. Одним из немногих, у кого что-то получалось, был Зобнин – Рома не без успеха пытался успевать везде.

Тем не менее, мы постоянно нарывались на быстрые атаки. Вслед за Газинским на жёлтой повис Смольников. Наши в последний момент кое-как отбивались с помощью нарушений и выносов на угловой, но после стандарта прилетел ещё один гол. Денис Черышев решил подтянуться в гонке бомбардиров своеобразным способом, а Акинфеев замешкался и не предотвратил беду, пришедшую от Лаксальту.

Мыслями сборная России была в атаке, у чужих ворот, но в суровой реальности приходилось встречать быстрые атаки и выносить мячи из вратарской – Акинфеев наконец хоть что-то взял после выхода 1 на 1 Бетанкура. Объективно, для нашей команды было бы за счастье довести 1 тайм при счёте 0:2, а после перерыва попробовать воспользоваться возможной расслабленностью Уругвая. Но после того, как Ласкальт убежал от Смольникова, пользоваться тем, чего не было, стало некому. Игорь завершил свой большой турнир примерно так же провально, как и первый» — написал обозреватель Rusfootball.info Роман Гуськов.

В меньшинстве не посыпались

Россия пропустила дважды при равных составах Getty Images

«Черчесов правильно сделал, что изменил основу. Дал возможность резервистам показать себя – те провалились, зато сохранил силы ряда основных на матч, который в стократ важнее. Понятно, что ехидные оценки сейчас вернутся. Вот только и раньше критиковали Черчесова не просто так. И лимит смешивали с этим самим не на пустом месте. Факты на стороне критиков и скептиков.

Но теперь привязывать прошлое поздно. Ведь успехи над сборными из стран, где травы меньше, чем песка, принесли плей-офф. Если добавить щепотку везения, а не включать режим "рожденных в понедельник", как сегодня, то сборная России по праву окажется второй командой группы "А". Это место и заняли, все честно. Обидно лишь, что Уругвай так легко забрал три очка, с Саудовской Аравией и Египтом мучились дольше.

Команда Суареса не сыграла мощно, но до перерыва им крупно повезло. В принципе, как и сборной России против Саудовской Аравии и Египта в отдельных эпизодах. Удача не значит, что команды Табареса и Черчесова не заслужили выход в плей-офф – заслужили. Но такой характер команд накликал беду на одну из сторон. При этом важнее ошибок то, что не пропустили четыре или пять раз. Не посыпались в меньшинстве», — подчеркнул автор Soccer.ru Игнат Березин.

Станислав Черчесов Главный тренер сборной России Даже вдесятером команда бежала вперед и хотела отыграться, чтобы забить гол, а потом и второй. Команда у нас психологически крепкая, чтобы спокойно это поражение перелопатить внутри и сделать определенные выводы. Тренировочный процесс — это одно, а внутренний настрой – это индивидуальная особенность и искусство подойти в нужный момент готовым. Сегодня сначала нам это не удалось, а потом у нас это получилось исправить, и команда заиграла так, как нам этого хотелось. Нельзя начинать такие матчи вальяжно.

Иллюзии уже позади. Не у всех команд есть явно слабые стороны

Уругвайцы оказались командой без явно слабых мест Getty Images

«Двух первых соперников Россия обыграла, ловко ударив по их слабым сторонам.

Хуан Антони Пицци ставит своей команде комбинационный футбол. В то же время в обороне у него нет хладнокровных игроков. Поэтому прессингом мы заставили ошибаться Саудовскую Аравию.

Коллектив Эктора Купера мы спровоцировали на ошибки обороной на своей половине поля и контратаками. Но нам помогла ситуация – Египет устраивала только победа, поэтому ему требовалось атаковать. А команда не очень жалует атакующую производительность — в шести отборочных матчах она забила лишь восемь голов, причем в семи их них поучаствовал Мохаммед Салах, забивший пять мячей и сделавший две передачи.

В отличие от этих сборных, у Уругвая откровенно слабых мест нет. А те, что есть, оказались нам не по зубам. Даже в равных составах. За матч мы нанесли лишь три удара и один из низ при игре 11 на 11. Против 17 у парней из Южной Америки! И совершил его не Дзюба, а Денис Черышев – издали. Опасный удар Артема после подачи углового вообще не в счет – судья зафиксировал там нарушение правил.

Оскар Уальд говорил, что иллюзия – лучше наслаждение. Кажется, данный этап мы уже пережили. Признайтесь, здорово, что он был», — отметил корреспондент «Советского спорта» Евгений Ломоносов.

Смольников подвел не в первый раз

«Провалил матч и Смольников. Для футбольных людей не секрет, что именно Игоря негласно считают ключевым виновником неудачи сборной на Евро-2016, где он совершил необъяснимую детскую ошибку, приведшую к голу Словакии в ключевой и качельной игре. Подчеркиваю: эта версия кулуарная, потому что вроде бы неправильно винить в командном провале кого-то одного, но по факту чья-то грубая индивидуальная ошибка в футболе часто убивает коллективные надежды на успех, подрывает команду ментально и влияет на стратегическое развитие игры. Провал Смольникова тогда объясняли тяжелой переносимостью нагрузок и психологической неустойчивостью. К огромному сожалению, защитник подвел и два года спустя. Его удаление – совершенно необязательное и ненужное – лишило Россию даже мизерных шансов на спасение и грозило разгромом.

Мы по делу хвалили Черчесова за тактические и стратегические решения. На ЧМ-2018 это первый серьезный случай задаться вопросами – как по выходу Смольникова, так и по его попаданию в заявку вместо, допустим, Игнатьева, при том что зенитовец себя дискредитировал в 2016-м. А решение по Головину мы оценим позже – когда поймем, даст ли эффект его отсутствие в игре с Уругваем. Несмотря на бурные и в основном негативные эмоции болельщиков, матч на "Самара Арене" все-таки во многом лишен турнирного значения», — напомнил журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

Расстраиваться рано

Россия продолжит борьбу в плей-офф Getty Images

«Головин – это резкость, скорость, отбор, способность протащить мяч и устроить быструю встречную атаку. Но у Саши есть желтая, он много бегал, поэтому на поле появляется Алексей Миранчук, по манерам и ментальности больше похожий на Динияра Билялетдинова. Игрок "Локо" — исполнитель другого функционала, которому необходимы Фернандеш или Денисов.

Так что с Уругваем Черчесов осознанно сломал систему, к которой вернётся уже к следующему матчу. И у нас будет вовсе не безнадёжная сборная.

И даже хорошо, что в этом никому не нужном, практически контрольном матче всё было против нас: гол первым ударом, рикошеты, судья, забывший о повторе, бьющий мимо Дзюба, удаляющийся Смольников. Теперь мы ещё раз вспомним, что наш футбол не вовсе божественный.

Так что не смотрите на эти 0:3 — они ничего не значат. Не напрягайтесь после Самары. Черчесов все еще тренер-ок, а сборная как минимум в 1/8», — сделал вывод Дмитрий Егоров из «Чемпионата».