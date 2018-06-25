Уругвай — Россия 3:0, обзор матча

Сборная России потерпела поражение от команды Уругвая (0:3) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

Матч 3-го тура группы А прошел на «Самара Арене» в Самаре. Главный арбитр встречи — Маланг Дьедиу из Сенегала.

Уругвай вышел вперед на 10-й минуте матча. Южноамериканцы заработали стандарт прямо перед линией штрафной, и Луис Суарес точно пробил со штрафного в нижний угол ворот.

На 23-й минуте матча Уругвай увеличил преимущество в счете — после удара Диего Лаксаля мяч рикошетом от ноги Дениса Черышева залетел в угол ворот.

На 36-й минуте россияне остались вдесятером — Игорь Смольников получил вторую желтую карточку.

Удаление Игоря Смольникова GettyImages

После перерыва уругвайцы сбавили обороты, а россияне пошли вперед. На 70-й минуте Годин в верховой борьбе ударил Дзюбу локтем по лицу в штрафной Уругвая, но арбитр не увидел нарушения.

На 80-й минуте Уругвай мог сделать крупным — после ошибки Кутепова убежали в быструю контратаку Суарес и Кавани, но пас Луиса на партнера оказался не совсем точным.

За пять минут до конца матча Смолов ворвался в штрафную Ургувая, на паузе убрал защитника и прострелил во вратарскую — Муслера перехватил мяч.

На последней минуте матча уругвайцы заработали право на угловой, после подачи которого Годин выиграл воздух и пробил головой. Акинфеев отразил удар, но на добивании был расторопнее всех Эдинсон Кавани.

Артем Дзюба GettyImages

Напомним, в этой встрече решалась судьба первого места в группе А, которое с 9 очками заняла сборная Уругвая. Сборная России с 6 очками стала второй, выйдя в плей-офф.

В параллельном матче команда Саудовской Аравии одержала победу над командой Египта (2:1), набрав 3 очка. Египтяне потерпели три поражения.

В 1/8 финала сборные Уругвая и России сыграют с командами занявшими в группе В второе и первое место соответственно. На данный момент это Португалия (4 очка) и Испания (4 очка).

Матчи группы В пройдут сегодня в 21:00 мск. Сборная Португалии сыграет в Саранске с Ираном, у которого 3 очка (прогноз).

Испанцы встретятся в Калининграде с потерпевшей два поражения командой Марокко (прогноз).