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    ЧМ-2018. Уругвай — Россия 3:0Фотогалерея: ЧМ-2018. Уругвай — Россия 3:0
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    Россия крупно проиграла Уругваю и вышла в 1/8 финала со второго места

    Уругвай — Россия 3:0, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Сборная Уругвая Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная России потерпела поражение от команды Уругвая (0:3) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

    Россия — Уругвай
    Россия — Уругвай
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    Матч 3-го тура группы А прошел на «Самара Арене» в Самаре. Главный арбитр встречи — Маланг Дьедиу из Сенегала.

    Уругвай вышел вперед на 10-й минуте матча. Южноамериканцы заработали стандарт прямо перед линией штрафной, и Луис Суарес точно пробил со штрафного в нижний угол ворот.

  • ЧМ-2018. Уругвай — Россия 3:0
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    • На 23-й минуте матча Уругвай увеличил преимущество в счете — после удара Диего Лаксаля мяч рикошетом от ноги Дениса Черышева залетел в угол ворот.

    На 36-й минуте россияне остались вдесятером — Игорь Смольников получил вторую желтую карточку.

    Удаление Игоря Смольникова
    GettyImages

    После перерыва уругвайцы сбавили обороты, а россияне пошли вперед. На 70-й минуте Годин в верховой борьбе ударил Дзюбу локтем по лицу в штрафной Уругвая, но арбитр не увидел нарушения.

    На 80-й минуте Уругвай мог сделать крупным — после ошибки Кутепова убежали в быструю контратаку Суарес и Кавани, но пас Луиса на партнера оказался не совсем точным.

  • Экс-игрок сборной Англии: Дзюба готов к АПЛ
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    • За пять минут до конца матча Смолов ворвался в штрафную Ургувая, на паузе убрал защитника и прострелил во вратарскую — Муслера перехватил мяч.

    На последней минуте матча уругвайцы заработали право на угловой, после подачи которого Годин выиграл воздух и пробил головой. Акинфеев отразил удар, но на добивании был расторопнее всех Эдинсон Кавани.

    Артем Дзюба
    GettyImages

    Напомним, в этой встрече решалась судьба первого места в группе А, которое с 9 очками заняла сборная Уругвая. Сборная России с 6 очками стала второй, выйдя в плей-офф.

    В параллельном матче команда Саудовской Аравии одержала победу над командой Египта (2:1), набрав 3 очка. Египтяне потерпели три поражения.

  • ЧМ-2018. Саудовская Аравия — Египет 2:1
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    • В 1/8 финала сборные Уругвая и России сыграют с командами занявшими в группе В второе и первое место соответственно. На данный момент это Португалия (4 очка) и Испания (4 очка).

    Матчи группы В пройдут сегодня в 21:00 мск. Сборная Португалии сыграет в Саранске с Ираном, у которого 3 очка (прогноз).

    Испанцы встретятся в Калининграде с потерпевшей два поражения командой Марокко (прогноз).

    ЧМ-2018. Группа А
    Уругвай – Россия – 3:0 (2:0)
    Голы: Луис Суарес, 10 (1:0). Черышев, 23 — в свои ворота (2:0). Кавани, 90 (3:0)Уругвай: Муслера, Касерес, Годин, Коатес, Нандес (Родригес, 73), Торрейра, Бентанкур (Де Арраскаэта, 63), Весино, Лаксальт, Кавани (Гомес, 90+3), Луис СуаресРоссия: Акинфеев, Смольников, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Самедов, Зобнин, Газинский (Кузяев, 46), Ал.Миранчук (Смолов, 60), Черышев (Мариу Фернандес, 38), ДзюбаПредупреждения: Газинский, 9. Смольников, 27. Бентанкур, 59Удаление: Смольников, 36
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