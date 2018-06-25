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    Экс-игрок сборной Англии: Дзюба готов к АПЛ

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    Экс-полузащитник сборной Англии и «Тоттенхэма» Джермейн Дженас выразил мнение, что форвард сборной России Артем Дзюба готов играть в АПЛ.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    «Еще как готов! Многие клубы АПЛ были бы счастливы приобрести Дзюбу. Он очень хорош. Вы знаете, в АПЛ любят бороться, играть жестко, порой даже за гранью фола. Артему подходит такой футбол», — цитирует Дженаса Sport24.

    «При этом Дзюба не просто "мощный парень, на которого можно навешивать". У него много других качеств. Ну вот пересмотрите гол Египту. Да это же просто космос! Он сделал все — отлично открылся, технично обработал сложный мяч, опустил его на землю, одним касанием избавился от защитника и идеально реализовал момент. Настоящий топ-уровень», — добавил єкс-футболист.

    Напомним, ранее Дзюба заявил, что хотел бы играть в АПЛ.

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