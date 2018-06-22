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    Дзюба хочет перейти в английский клуб

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    Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Англии.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    «Дальше возвращаюсь в "Зенит", а потом, как говорится, будем посмотреть. Мы с Семаком несколько раз общались, проблем никогда не было. Увидимся, пообщаемся еще. Мы друг друга понимаем с полуслова.

    Были ли предложения от зарубежных клубов? Не скрываю, были. Надеюсь, после чемпионата их будет больше. Единственный чемпионат, в который бы я уехал, – Англия. Там сила, скорость, каждая команда может обыграть любую. Английская Премьер-лига – это номер один, а когда говорят про Испанию, это вызывает у меня смех. Испанцы выигрывают в Европе, потому что у них в чемпионате конкуренция слабая», — сказал Дзюба на странице сборной России в соцсети «ВКонтакте».

    Напомним, на ЧМ-2018 Дзюба забил два гола в двух матчах.

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