Дзюба хочет перейти в английский клуб

Нападающийзаявил, что хотел бы продолжить карьеру в Англии.

«Дальше возвращаюсь в "Зенит", а потом, как говорится, будем посмотреть. Мы с Семаком несколько раз общались, проблем никогда не было. Увидимся, пообщаемся еще. Мы друг друга понимаем с полуслова.

Были ли предложения от зарубежных клубов? Не скрываю, были. Надеюсь, после чемпионата их будет больше. Единственный чемпионат, в который бы я уехал, – Англия. Там сила, скорость, каждая команда может обыграть любую. Английская Премьер-лига – это номер один, а когда говорят про Испанию, это вызывает у меня смех. Испанцы выигрывают в Европе, потому что у них в чемпионате конкуренция слабая», — сказал Дзюба на странице сборной России в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, на ЧМ-2018 Дзюба забил два гола в двух матчах.