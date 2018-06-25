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    И снова Роналду

    Иран — Португалия. Прогноз и ставки на матч группового этапа чемпионата мира по футболу 25 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Португалии Португалия Сборная Ирана
    Прогноз на Иран — Португалия
    Криштиану Роналду
    В понедельник, 25 июня, сборная Португалии встретится с командой Ирана в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Поединок группы B, который пройдет в Саранске, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Иран — Португалия.
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    Иран

    «Персидские леопарды» блестяще провели отборочную компанию. В финальной стадии азиатской квалификации иранцы одержали шесть побед при четырех ничьих. К тому же в 10-ти поединках отбора Иран пропустил всего лишь два мяча.

    В 2018 году иранцы провели шесть спаррингов. Проиграли Турции – 1:2 и Тунису – 0:1. Одолели Сьерра-Леоне (4:0), Алжир (2:1), а Узбекистан и Литву минимально переиграли по 1:0.

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    Старт на ЧМ-2018 получился сложным, но успешным — победа в первом туре над Марокко (1:0). Единственный мяч перед самым финальным свистком в свои ворота отправил марокканец Азиз Бухаддуз. Самое интересное, что за весь второй тайм иранцы не нанесли ни одного удара по воротам. Атака команды выглядит куда хуже, чем линия защиты.

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    • В еще более закрытой манере Иран провел игру с Испанией. Европейские звезды считались фаворитами, однако обойти «автобус» соперника удалось лишь раз с огромным трудом — на 54-й минуте забил Диего Коста. Иран даже ответил забитым мячом, но арбитр зафиксировал офсайд.

    Португалия

    Футболисты сборной Португалии – действующие чемпионы Европы. На чемпионат мира 2018 года они попали благодаря успешному выступлению в квалификации, где стали победителями отборочной группы B, опередив Швейцарию по дополнительным показателям.

    По завершении отбора подопечные Фернанду Сантуша провели ряд товарищеских матчей, в которых смогли победить лишь Саудовскую Аравию (3:0) и Алжир (3:0). С США (1:1), Тунисом (2:2) и Бельгией (0:0) португальцы разошлись миром, тогда как Нидерландам (0:3) крупно проиграли на нейтральном поле.

    Стартовая игра на мундиале против команды Испании завершилась феерией голов — 3:3. Все три мяча в составе португальцев в этом поединке на свой счет записал Криштиану Роналду. Лидер «Реала» находится в фантастической форме и способен решать судьбу всего матча в одиночку, что он показал и во второй игре группы против Марокко (1:0). Криштиану замкнул головой подачу после розыгрыша углового.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Таким образом, португальские футболисты пока «носят рояль» за своим лидером и остаются в тени Роналду, но это не означает, что его партнеры не обладают необходимым мастерством. Просто пока нет необходимости что-то менять. Ударной силой служит именно Роналду, который со своими обязанностями справляется.

    Прогноз

    Иран умеет и любит обороняться, терпения у этой команды — хоть отбавляй. Тем не менее, не стоит забывать, что ничья в данной ситуации устроит только португальцев, тогда как иранцам необходимы три очка для выхода в плей-офф, поэтому атаковать придется.

    Европейцы однозначно умеют действовать на контратаках, если Иран все-таки пойдет вперед. В обратном случае у них есть гений в лице Роналду, которому не страшны любые «автобусы». Ожидаем, что он и принесет сборной Португалии очередную победу, улучшив свои позиции в бомбардирской гонке. Ставим на гол Криштиану и три очка для португальцев за 2,41.

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    •  3,00
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    Футбол. Прогноз на Иран — Португалия. В понедельник, 25 июня, сборная Португалии встретится с командой Ирана в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Поединок группы B, который пройдет в Саранске, начнется в 21:00 по московскому времени.
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