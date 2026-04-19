20 апреля в 33‑м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Лечче» и «Фиорентина». Начало встречи — 21:45 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Лечче — Фиорентина с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Лечче»

Турнирное положение: сейчас «Лечче» занимает 18-е место в таблице итальянской Серии А с 27 очками.

Последние матчи: в последнем матче команда потерпела четвертое поражение подряд. «Лечче» проиграл «Болонье» в гостях со счетом 0:2.

Ранее клуб уступил в поединках против «Аталанты» со счетом 0:3, «Ромы» с минимальным счетом 0:1 и «Наполи» со счетом 1:2.

Не сыграют: травмированы — Риккардо Соттиль (н), Гаспар (з) и Медон Бериша (п).

Состояние команды: «Лечче» пока не потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе итальянского футбола. Однако результаты в последних матчах не дают команде набрать жизненно важные очки. Команда рискует продлить серию поражений до пяти матчей кряду.

«Фиорентина»

Турнирное положение: после 31 матча «Фиорентина» располагается в таблице Серии А с 35 очками на 15‑м месте.

Последние матчи: в последнем матче «Фиорентина» одержала восьмую победу в текущем сезоне. Команда обыграла с минимальным счетом «Лацио» (1:0).

Также команда смогла обыграть «Кристал Пэлас» в ответном матче 1/4 финала Лиги Конференций со счетом 2:1. Однако этого не хватило для прохода в полуфинал. В первом поединке команда проиграла со счетом 0:3.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Фиорентина» с 12 марта в восьми матчах потерпела всего одно поражение. При этом команда одержала шесть побед и свела один поединок вничью. Для «Фиорентины» важно не опускаться ниже в таблице, чтобы избежать борьбы за выживание в Серии А.

Статистика для ставок

«Фиорентина» обыграла шесть побед в последних восьми матчах

«Лечче» проиграл шесть из последних семи матчей

В матче первого круга «Фиорентина» проиграла «Лечче» со счетом 0:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Фиорентины» дают 2,15, а на «Лечче» — 3,55. Ничью букмекеры оценивают в 3,45.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,66, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,12.

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание победы «Фиорентины» в поединке. Команда на ходу и готова отомстить за поединок в первом круге.

Ставка: Победа «Фиорентины» в матче за 2.15.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на форе гостей в матче.

Ставка: Фора «Фиорентины» (-1) в матче за 3.20.