21 апреля в 1/2 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Интер» и «Комо». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Интер — Комо с коэффициентом для ставки за 2.75.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» бьются за успех на двух фронтах. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Интер» на 12 очков оторвался от второй позиции. А вот забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Змеи» одолели «Кальяри» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Комо» (4:3). А вот поединок с «Ромой» завершился уверенной викторией (5:2).

В пяти своих последних матчах «Интер» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 14 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Змеи» нынче выглядят выгодно. Команда победила 3 раза кряду.

Причем «Интер» традиционно удачно противостоит «Комо». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

«Комо»

Турнирное положение: «Ларьяни» проводят шикарный сезон. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Комо» на 5 очков отстает от третьей позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ларьяни» уступили «Сассуоло» (1:2).

До того команда была бита «Интером» (3:4). А вот чуть ранее она подписала унылый паритет с «Удинезе» (0:0).

При этом «Комо» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Ларьяни» нынче приуныли в плане результатов. Команда не побеждает 3 матча подряд.

При этом «Комо» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и две последние коллизии получились слишком досадными.

«Ларьяни» пропустили шесть мячей в двух своих последних поединках. Да и вообще, команде Сеска Фабрегаса явно не хватает монолитности.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Интер» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.81 и 1.96.

Прогноз: «Интер» выглядит явно предпочтительнее соперника, ныне испытывающего заметный кризис жанра.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке первым отличится «Комо».

