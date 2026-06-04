прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.25

5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Сингапур и Китай. Начало игры — в 14:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сингапур — Китай с коэффициентом для ставки за 2.25.

Сингапур

Турнирное положение: Сингапурцы не вышли на Мундиаль. Команда заняла 4 место в своей отборочной группе.

При этом Сингапур в 6 матчах отбора набрал лишь один балл. Команда отличилась всего пятью забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Сингапурцы разгромили Монголию (4:0).

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До того команда нанесла поражение Бангладешу (1:0). Да и поединок с Гонконгом завершился викторией (2:1).

В пяти своих последних матчах Сингапур добыл 4 победы. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сингапурцы нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила три раза подряд.

Причем Сингапур исторически неудачно противостоит Китаю. В последних пяти очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Китай

Турнирное положение: Китайцы не попали на чемпионат мира. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Китай на 3 очка отстал от четвёртой позиции. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Китайцы уступили Камеруну (0:2).

До того команда уверенно переиграла Кюрасао (2:0). А вот чуть ранее она расписала мировую с Узбекистаном (2:2).

При этом Китай в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Китайцы нынче выглядят не столь монолитно. Команде крайне сложно даются поединки с относительно крепкими оппонентами.

При этом Китай имеет крайне ненадёжные тылы. Команда в последнем отборочном турнире в среднем пропускала 2 гола за матч.

Команда еще ни разу в истории не проигрывала Сингапуру. Да и в двух последних очных поединках она 6 раз поразила ворота соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Китай в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: Китай явно способен поднатореть в плане реализации, да и сингапурцы в последних матчах выглядели симпатично.

2.25 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Сингапур — Китай принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.25 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч Сингапур — Китай принесёт чистый выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Ничья за 3.25.

Пять причин, почему ставка зайдет