Испания – Марокко. Прогноз и ставки на матч групповой стадии чемпионата мира по футболу 25 июня

В матче группового раунда чемпионата мира 2018 сборная Испании 25 июня примет сборную Марокко. Начало встречи в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Испания – Марокко.

Испания

После сумасшедшей игры против сборной Португалии (3:3) испанцам предстояло сломать непокорный Иран. Свой отбор азиаты уверенно выиграли, ни разу не проиграв и пропустив всего два гола. Потому о недооценке не могло быть и речи.

Это было видно по первым минутам: «Фурия Роха» ломанулась вперед большими силами и сразу начало сокрушать оборонительные редуты Ирана своими ударами. За первый тайм сборная Испании «выстрелила» десять раз.

Здесь самое место упомянуть о большом количестве брака. Все-таки азиатам удалось правильно расположиться на поле и нивелировать большее количество ударов. В створ прилетело всего три за все 90 минут.

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Еще один момент: второй тайм Испания провела хуже. Несколько потеряла во владении (67% против 73% в первом тайме), убавила в остроте (7 ударов против 10-ти), сбилась на стандарты (4 угловых, 9 штрафных).

Марокко

Команда Эрве Ренара показывает неплохой футбол, несмотря на отсутствие результата. Оба поражение можно засчитать в базу опыта для будущих свершений.

Посудите сами: и Иран, и Португалию футболисты сборной Марокко «перестреляли» в полтора раза, плюс африканцы не гнушаются простыми стандартами (с Ираном подали 5 угловых, с Португалией – 7).

Также отметим, что сильная сторона «атласских львов» — это владение. Хотя – лишь относительно сильная. Потому что для результата от позиционных атак нужны футболисты, которые могут отдать кинжальный разрезной пас.

То есть техничные и резкие игроки. Но Эль-Ахмади, Зиеш немного не дотягивают до такой характеристики, а Беланда уже не в том возрасте и не на том уровне.

Прогноз

Слабые стороны сборной Марокко – это недостаточная концентрация в начале и конце матча. Первый гол на турнире марокканцы пропустили на 95-й минуте, второй – на 4-й.

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Интересно, что испанцы также пропустили по одному голу в промежутки 1-15 мин и 76-90 мин. Касательно забитых, то «Красная Фурия» три гола вкатала аккурат в начале второго тайма, в промежуток 46-60 минуты. Но мы предлагаем немного сместить интервал и сделать ставку на «Гол Испании в интервале: 61-75 мин» за 3,00.