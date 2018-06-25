Саудовская Аравия — Египет 2:1, обзор матча

Сборнаяобыгралав матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

Встреча группы А, которая прошла в Волгограде, завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте — Мохамед Салах получил пас из глубины и перебросил вышедшего из ворот голкипера.

На 39-й минуте саудовцы могли сравнивать счет, но 45-летний рекордсмен чемпионатов мира Эссам Эль-Хадари отразил удар с пенальти от Фахада Аль-Муваллада.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

В конце тайма в ворота египтян был назначен еще один пенальти — его реализовал Салман Аль-Фарадж.

После перерыва саудиты владели преимуществом и создали несколько опасных моментов, но египтян спасал вратарь. На последних минутах игра шла на встречных курсах, а за несколько секунд до финального свистка египтяне пропустили: Салем Аль-Давсари после скидки от партнера точно пробил низом в дальний угол ворот.

После этого поединка обе сборные покинули турнир — египтяне так и не набрали очков, а Саудовская Аравия взяла три пункта. Из квартета А в плей-офф вышли команды Уругвая и России.