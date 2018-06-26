Дневник ЧМ-2018. Холодный душ для Черчесова, неудачник Роналду и рекордный пенальти

В понедельник, 25 июня, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялись четыре матча заключительного тура группового этапа. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня, разумеется стала встреча сборной России с первым серьезным соперником на мундиале. К счастью, турнирного значения матч не имел и его можно было рассматривать как тренировку перед плей-офф.

И воистину «к счастью». Матч с Уругваем оказался холодным душем и отрезвляющей пощечиной в одном флаконе. Слегка потерявшие голову после двух удачно сложившихся матчей с откровенно слабыми соперниками с размаху влетели в серьезную команду, укомплектованную звездами топ-клубов (а в плей-офф других нет).

Результат закономерен — три пропущенных мяча, беспомощность в организации игры и почти полное отсутствие голевых моментов — из таковых можно вспомнить разве что удар Черышева, да несостоявшийся пенальти на Дзюбе.

Уругвайцы беспощадно наказали за ошибки, которые допускали подопечные Черчесова, будто небрежная игру у своей штрафной или же при стандартах. Перед матчем 1/8 финала есть о чем подумать — такая оплеуха оказалась очень полезной.

Весь матч с Уругваем в одном кадре Getty Images

Тем более, что соперник уже определился — сборная Испании. Прошлой осенью сборная России сгоняла с «Фурией Роха» веселую ничью со счетом 3:3, но не стоит надеяться, что испанцы будут такими же расслабленными, как в товарищеском матче.

Впрочем, на турнире в России они допускают ошибки уже не в первом матче, и если ими пользуется команда Марокко, то почему бы не воспользоваться и россиянам.

Неудачник дня

Главным неудачником дня приходится признать, при всем к нему уважении, Мохамеда Салаха. Нападающий «Ливерпуля», выведший «фараонов» на мундиаль был главной надеждой нации, турнир в России должен был запустить его в стратосферу, но что-то пошло не так.

Подлая травма накануне ЧМ, из-за которой пришлось наблюдать за поражением своей команды в свой же день рождения, неудачный матч с поймавшей кураж сборной России, и даже ничего уже не значащая встреча с Саудовской Аравией, которая должна была подсластить пилюлю, была проиграна на последних минутах.

С чем уезжает с ЧМ-2018 Салах? С фотографией с Кадыровым, золотой бутсой из торта и значком почетного гражданина Чечни.

Когда твой турнир не сложился Getty Images

А еще с конфликтом с египетской федерацией футбола, из-за которого хочется завершить карьеру в сборной. Не этого он ждал от главного турнира своей жизни.

Герой дня

Главным героем сегодняшних матчей хочется признать голкипера сборной Ирана Алирезу Беиранванда. Казалось бы, странный выбор — Иран не пробился в плей-офф, но в отличие от Салаха, Алиреза воспользовался своим шансом на этом турнире.

25-летний голкипер оформил 12 «сухарей» в отборочном турнире, а на на чемпионате мира его команда, попавшая в группе со сборными Испании и Португалии, уезжает всего с двумя пропущенными мячами (и четырьмя очками).

Вратарь справился, несмотря на саботаж своих защитников Getty Images

Диего Коста сумел забить ему лишь после нелепого и предательского рикошета, а удар Куарежмы был чистой магией. Вишенкой же на торте для Беиранванда стал отраженный пенальти. Вратарь переиграл не кого-то, а одного из лучших футболистов современности — Криштиану Роналду.

После такого выступления на мундиале карьера игрока может двигаться только вверх.

Гол дня

Лучший гол дня на счету португальского хавбека Рикарду Куарежме. Матч с Ираном вышел не слишком удачным для Криштиану Роналду и спасать положение пришлось его закадычному дружку.

Куарежму нередко ругают за излишнюю любовь к вычурности и переусложнению комбинаций, но в данном случае он все выполнил просто идеально.

Сэйв дня

Лучший сэйв дня на счету российского голкипера Игоря Акинфеева, который в концовке матча вытащил в красивом прыжке мяч из-под перекладины после опаснейшего удара уругвайского хавбека Кристиана Родригеса.

Акинфеев делал. что мог Getty Images

Правда потом, после углового, последовавшего за этим спасением, россиянин пропустил третий гол в свои ворота, но это уже подробности. Сэйв вышел действительно красивым.

Ветеран дня

Матч Египта и Саудовской Аравии вышел примечательным — в нем сыграл самый возрастной футболист в истории чемпионатов мира.

🎺Есть рекорд!

Вратарь сборной Египта🇪🇬 Эссам Аль-Хадари — самый возрастной футболист, выходивший на поле, в истории Чемпионата мира FIFA 👏👏👏#KSAEGY #ЧМ2018 pic.twitter.com/ANDlqS8A2i — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 25 июня 2018 г.

И, надо сказать, что вратарь сборной Египта Эль-Хадари не просто сыграл, а еще и отбил пенальти в этой игре — нет, не стареют душой ветераны.

Правда через десять минут в его ворота был назначен еще один одиннадцатиметровый, и тут он ничего уже сделать не мог.

Рекорд дня

Проходящий в России чемпионат мира по футбол установил новый рекорд турниров по количеству назначенных пенальти.

В рамках ЧМ-2018 футболисты пробили уже 20 пенальти. 15 из были реализованы, а пять человек оплошали — среди них Лионель Месси и Криштиану Роналду. Именно португалец пробивал рекордный, 19-й пенальти.

Ранее наивысшим количеством 11-метровых ударов, назначенных во время чемпионатов мира, было 18 — столько раз пенальти арбитры назначали на турнире 1990 года в Италии, на мундиале-1998 во Франции и чемпионате мира-2002 в Японии и Южной Корее.

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