Купер: Салах не мог заявить об уходе из сборной Египта

Главный тренер сборной Египта по футболузаявил, что нападающийне мог заявить об уходе из национальной команды.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к Салаху, сообщил, что форвард «рассматривает возможность покинуть египетскую сборную из-за того, что не был доволен тем, что произошло в Чечне».

«Зная Салаха, не думаю, что он уйдет из сборной. Могут быть слухи, но ни в коем случае он не мог такое сказать», — сказал Купер «Р-Спорт».

В понедельник сборная Египта во встрече заключительного тура группы A чемпионата мира проиграла команде Саудовской Аравии со счетом 1:2.

Салах стал автором единственного гола в ворота саудовцев, отличившись на 22-й минуте, и был признан лучшим игроком матча.

«Салах после матча пошел к врачу. Не знаю, почему он не пришел на пресс-конференцию», — добавил тренер.

В Грозном находится база сборной Египта на время чемпионата мира. Руководство республики присутствовало 10 июня на открытой тренировке команды и активно позировало в обнимку с Салахом перед камерами.

The New York Times сообщала, что Кадыров лично заехал за Салахом в гостиницу — и что ради этого футболиста разбудили. CNN называет растиражированные в итоге снимки «самым обсуждаемым событием ЧМ-2018».

После поражения египтян от команды Уругвая Салаху, которому в день матча исполнилось 26 лет, в отеле Грозного был вручен в подарок огромный торт с золотой бутсой.

Затем, после матча со сборной России, в котором Египет потерпел поражение со счетом 1:3, Салаху на торжественном ужине в Грозном Рамзан Кадыров присвоил звание почетного гражданина Чечни.

Позднее Кадыров сказал в эфире телеканала «Россия 1», что сборная Египта проведет товарищеский матч с грозненским клубом «Ахмат».

«Салах чувствует себя уязвимым после того, что произошло в Чечне. Звезда "Ливерпуля" не хочет быть вовлечен в истории, не связанные с футболом, или быть использованным в чьих-либо политических целях», — приводит CNN слова своего источника.