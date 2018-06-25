ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия все равно вышла в плей-оффИллюзии позади, но паниковать не стоит
  • 18:52
    • Россия крупно проиграла Уругваю и вышла в 1/8 финала со второго места
  • 19:11
    • Саудовская Аравия на последних секундах вырвала победу у Египта
  • 21:56
    • Испания и Марокко обменялись голами в первом тайме
  • 21:42
    • Египетские СМИ: Салах извинился перед болельщиками и надеется еще сыграть на ЧМ
  • 21:14
    • Купер: Салах не мог заявить об уходе из сборной Египта
    Все новости спорта

    Купер: Салах не мог заявить об уходе из сборной Египта

    Сборная Египта Чемпионат мира по футболу-2018 Ахмат Футбол России Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер заявил, что нападающий Мохамед Салах не мог заявить об уходе из национальной команды.

    Мохамед Салах
    Мохамед Салах
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к Салаху, сообщил, что форвард «рассматривает возможность покинуть египетскую сборную из-за того, что не был доволен тем, что произошло в Чечне».

    «Зная Салаха, не думаю, что он уйдет из сборной. Могут быть слухи, но ни в коем случае он не мог такое сказать», — сказал Купер «Р-Спорт».

    В понедельник сборная Египта во встрече заключительного тура группы A чемпионата мира проиграла команде Саудовской Аравии со счетом 1:2.

    Салах стал автором единственного гола в ворота саудовцев, отличившись на 22-й минуте, и был признан лучшим игроком матча.

    «Салах после матча пошел к врачу. Не знаю, почему он не пришел на пресс-конференцию», — добавил тренер.

    В Грозном находится база сборной Египта на время чемпионата мира. Руководство республики присутствовало 10 июня на открытой тренировке команды и активно позировало в обнимку с Салахом перед камерами.

    The New York Times сообщала, что Кадыров лично заехал за Салахом в гостиницу — и что ради этого футболиста разбудили. CNN называет растиражированные в итоге снимки «самым обсуждаемым событием ЧМ-2018».

    После поражения египтян от команды Уругвая Салаху, которому в день матча исполнилось 26 лет, в отеле Грозного был вручен в подарок огромный торт с золотой бутсой.

    Затем, после матча со сборной России, в котором Египет потерпел поражение со счетом 1:3, Салаху на торжественном ужине в Грозном Рамзан Кадыров присвоил звание почетного гражданина Чечни.

    Позднее Кадыров сказал в эфире телеканала «Россия 1», что сборная Египта проведет товарищеский матч с грозненским клубом «Ахмат».

    «Салах чувствует себя уязвимым после того, что произошло в Чечне. Звезда "Ливерпуля" не хочет быть вовлечен в истории, не связанные с футболом, или быть использованным в чьих-либо политических целях», — приводит CNN слова своего источника.

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Салах потерпел неудачу на ЧМ-2018 еще в Киеве
  • 20/06/2018 в 17:55
    •
  • Прогноз
  • «Линкольн Ред Импс» — «Ла Фиорита»
  • 2,04
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    Самые мощные двигатели в мире по количеству цилиндровСамые ожидаемые автомобили 2018–2020 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мизерная надежда австралийцев
  • Австралия – Перу. Прогноз и ставки
  • 1,67
    •
  • Ставка вместо вывода
  • Дания – Франция. Прогноз и ставки
  • 2,61
    •
  • Муса и компания используют контратаки
  • Нигерия — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 1,9
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Франц Беккенбауэр с Кубком Мира после победы над Голландией в финале ЧМ-1974 Футбол Кто к нам с мячом придет? ГерманияОт Хербергера до Шена, от Беккенбауэра до Мюллера, от позора 1938-го до сенсации 1954-го, от зарождения до величия. История сборной Германии на чемпионатах мира по футболу 17:150
  • 19:43
    • Черчесов: Такая пощечина полезна для команды
  • 19:23
    • Черчесов повторил антирекорд по количеству поражений у руля сборной
  • 17:01
    • Египетский вратарь стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира
    Фотогалерея ЧМ-2018. Иран — Португалия (обновляется)Сборные Ирана и Португалии играют в Саранске третий матч группового этапа чемпионата мира. Фотогалерея обновляется 21:27
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Португалия и Испания шагнут дальше
  • 3,06
    •
  • 22:40
    • «Питтсбург» продлил двух форвардов
  • 22:40
    • Торрейра: Постарались в матче с Россией решить все как можно быстрее
  • 22:32
    • Эктор Купер не собирается объявлять об отставке после вылета с ЧМ-2018
    Фотогалерея ЧМ-2018. Саудовская Аравия — Египет 2:1В Волгограде прошел матч третьего тура ЧМ-2018 между сборными Саудовской Аравии и Египта. Встреча завершилась победой саудовцев 19:15
  • 17:41
    • Ройс: Не имеем права выигрывать у Южной Кореи с минимальным преимуществом
  • 17:13
    • Хряпа покинул ЦСКА
  • 16:25
    • Экс-игрок сборной Англии: Дзюба готов к АПЛ
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие