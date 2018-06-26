Испания играет в русскую рулетку

В последнем туре группового этапа ЧМ-2018 сборная Испании вырвала ничью в концовке матча против Марокко (2:2), чем обеспечила себе выход 1/8 финала с первого места. Приводим самые интересные публикации СМИ по этому поводу.

Технологии и события в другом месте решили судьбу Испании

«На последней минуте заключительного матча сборной Испании в группе ее наставник Фернандо Йерро и все запасные команды внезапно поднялись со скамейки запасных и, неистово сигнализируя игрокам на поле жестом поднятого вверх пальца на каждой руке, едва могли поверить в то, что случилось в параллельном поединке. Каким-то образом (они сами не знают, как) им это удалось сделать — или же это сделали для них. "Фурия Роха" не только избежала поражения с помощью позднего гола, который зафиксировали благодаря VAR, но с помощью позднего взятия ворота в другом месте, что находится в более 1,5 тысячи км, а значит она сумела выиграть группу — их судьбу разрешила техника и события, которые случилось не с ними», — пишет на страницах The Guardian Сид Лоу.

«Хотя выходу "Селексьон" в 1/8 финала ничего не угрожало, первое место в квартете имело значение: теперь они отправятся в Москву для встречи с командой России, а не в Сочи, где могли сыграть с Уругваем, и тем самым избежали турнирной сетки, которая включает Бразилию, Германию, Францию и Аргентину. "Будет приятно играть в Москве", — заявил Йерро; и как бы там ни было, все могло сложиться хуже. В такие моменты меняется судьба и строится другое будущее».

Марокко почти удалось выйти в 1/8 финала

«Это тот результат для Марокко, которым они, вне всякого сомнения, могут гордиться, с учетом уровня соперника, но он также будет поводом для разговоров о том, что могло быть, если бы... Что было бы, если бы Азиз Буаддуз не забил в свои ворота в первом матче против Ирана, и что, если бы "Атласские львы" сумели забить хотя бы раз Португалии, для чего были отличные моменты? Растущее недовольство собственной игрой было явным в действиях футболистов африканской сборной, что особенно проявилось в течение десятиминутки в первом тайме, когда Харим Эль Ахмади, Мбарк Буссуфа, Мануэл Да Кошта и Амрабат получили предупреждения», — отмечает в материале ESPN Джефф Карлайл.

«Нужно отдать должное подопечным Эрве Ренара — они сумели вернуть себе хладнокровие и придерживаться первоначальных инструкций, после чего даже повели в счете. Часто есть разговоры о том, что какая-либо команда достигает того, чего заслуживает, и Марокко определенно впечатлил своим выступлением многих нейтральных наблюдателей, но реальность такова, что в определенные моменты нужно играть так, чтобы это делало решающую разницу — на обоих концах поля — то, что позволяет выйти в следующий раунд. "Атласским львам" это почти удалось».

Для Испании больше плохих новостей

«Испания прошла в следующий раунд ЧМ-2018, выиграв свою группу, однако это стало настоящим чудом, ведь она плохо играла против Марокко, с плохо настроенными инструментами, благодаря спасению от Иско, где вратарь был так же ненадежен, как в предыдущих поединках. Но команда пробилась в плей-офф с помощью позднего гола от Яго Аспаса, который зафиксировала система VAR, установившая, что нападающий на миллиметр избежал офсайда, а также с помощью гола Ирана в то же самое время, в котором ему посодействовали те же технологии. В то же время, не стоит забывать, что это вышло в том числе из-за того, что Криштиану Роналду не реализовал пенальти — редкое явление», — рассуждает Альфредо Реланьо в своей редакционке с заголовком «Испания идет дальше, играя в русскую рулетку» на AS.

«Хорошая новость в этом то, что "Фурия Роха" выиграла квартет, а также то, что Иско в прекрасной форме, тогда как Аспас в хорошем смысле очень голоден, но в остальном есть только плохие новости. Так, Давид Сильва растворяется во время матчей, Андрес Иньеста редко проявляет себя так, как это было в недавнем финале Кубка Испании, между тем, Тиаго Алькантара делает мало на поле, тогда как вингеры не в лучшем состоянии, да и вообще команда плохо сыграна, чтобы традиционно держать мяч до такой степени слаженно, что это выбивает соперника из колеи. Мы наблюдали за такой игрой годами, со временем потеряли ее, но вернули в квалификации на этот мундиаль, и вот она снова пропала, а недостатки никуда не исчезли: коллектив с трудом отвоевывает мяч, центральные защитники выглядят самоуверенно, а еще — вратарь...».

Изменения, которые нужны Испании

«Давид Де Хеа — лучший испанский голкипер, что демонстрирует в "Манчестер Юнайтед", но не в сборной — не пора ли его заменить, ведь хотя это и непростое решение, но на сей раз оно, возможно, необходимо, поскольку первый номер не демонстрирует уверенности в себе. Кроме того, проблема не только в обороне, но пять пропущенных мячей в групповом этапе — плохой старт для четверки защитников. Между тем, Испания стала чемпионом мира, когда рядом с Серхио Бусткетсом в опорной зоне действовал Хаби Алонсо, а сейчас первый один, и пришло время усилить эту зону — это могут быть Сауль и/или Коке», — советует Йерро на страницах Marca Эмилио Контрерас.

«Рулевой "Селексьон" решил играть одновременно с Сильвой и Иньестой, но полузащитник "Манчестер Сити" не лучшим образом закончил сезон и выпадает из игры на ЧМ-2018, тогда как хавбек "Барселоны" лишь временами показывает моменты своего неоспоримого мастерства из-за того, что тело уже не слушается так, как раньше — возможно, его все-таки нужно использовать с помощью выходов на замену? Вдобавок, наставник рискует, когда использует столько плеймейкеров (Алькантара, Сильва, Иньеста, Иско), из-за чего футболисты слишком часто перепасовываются и редко играют прямо — Марко Асенсио и Лукас Васкес могут стать альтернативой на флангах вместо отсутствия результата из-за комбинаций по центру ворот. Наконец, до сих пор Йерро не использовал одновременно двух форвардов, и решился на это, только когда ситуация стала отчаянной, потому выход одновременно Диего Косты и Аспаса обещает стать еще одной альтернативой планам тренера». 0