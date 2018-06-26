Дания — Франция 0:0, обзор матча

Сборнаясыграла вничью с командойв матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

Встреча группы C, которая прошла в «Лужниках», завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме «ле блё» владели заметным территориальным преимуществом, больше били по воротам, однако вратарь скандинавов Каспер Шмейхель играл надежно.

Во второй половине встречи датчане смогли прибавить, но надолго их не хватило. Под занавес матча подопечные Дидье Дешама смогли организовать небольшой штурм чужих ворот. Впрочем, пробить Шмейхеля им так и не удалось.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Сборная Франции набрала семь очков и заняла первое место в турнирной таблице, а команда Дании с пятью баллами стала второй. Обе сборные вышли в 1/8 финалу, где сыграют с лучшими командами из квартета D.