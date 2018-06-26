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    Сборные Дании и Франции сыграли вничью и вышли в 1/8 финала ЧМ-2018

    Дания — Франция 0:0, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Дании Сборная Франции Футбол Франции Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Дании сыграла вничью с командой Франции в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

    Фрагмент матча
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    Встреча группы C, которая прошла в «Лужниках», завершилась со счетом 0:0.

    В первом тайме «ле блё» владели заметным территориальным преимуществом, больше били по воротам, однако вратарь скандинавов Каспер Шмейхель играл надежно.

  • ЧМ-2018. Дания — Франция 0:0
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    • Во второй половине встречи датчане смогли прибавить, но надолго их не хватило. Под занавес матча подопечные Дидье Дешама смогли организовать небольшой штурм чужих ворот. Впрочем, пробить Шмейхеля им так и не удалось.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Сборная Франции набрала семь очков и заняла первое место в турнирной таблице, а команда Дании с пятью баллами стала второй. Обе сборные вышли в 1/8 финалу, где сыграют с лучшими командами из квартета D.

    ЧМ-2018. Группа C
    Дания – Франция – 0:0 (0:0)
    Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Ларсен, Йоргенсен, Эриксен, Дилэйни (Лерагер, 90), Систо (Фишер, 60), Дальсгор, Брэйтуэйт, Корнелиус (Дольберг, 75)Франция: Манданда, Варан, Сидибе, Люка Эрнандес (Менди, 50), Кимпембе, Нзонзи, Канте, Лемар, Дембеле (Мбаппе, 78), Гризманн (Фекир, 68), ЖируПредупреждение: Йоргенсен (45)
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