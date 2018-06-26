Дневник ЧМ-2018. Спасение Аргентины, французская тоска и безумный Марадона

Во вторник, 26 июня, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялись четыре матча заключительного тура группового этапа. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стал матч Аргентины и Нигерии в Санкт-Петербурге. «Альбиселесте» на мундиале пока не слишком впечатляют, но матч с африканцами начали очень бодро — и 15 минут не прошло, как счет своим голам открыл Лионель Месси.

Нигерийцы продержавшись первый тайм, ближе к перерыву начали перехватывать инициативу и опасно контратаковать — благодаря скорости Ахмеда Мусы. После перерыва аргентинцы и вовсе сникли — стандарты не шли даже у Месси, а Игуаин привычно мазал в ключевых матчах.

Африканская команда тем временем сравняла счет благодаря пенальти и к концу матча перед Аргентиной во весь рост встала перспектива вылета с турнира — ничья не устраивала Месси и компанию, но вполне подходила нигерийцам, которые могли и вовсе увеличить счет.

Месси наконец-то сумел забить Getty Images

Но судьба смилостивилась над Хорхе Сампаоли, которого и так горячо ненавидит большая часть страны — на последних минутах матча «альбиселесте» забили победный гол. В 1/8 финала их ждет встреча с Францией.

Конец результативной серии

Все когда-нибудь кончается. Вот и рекордной серии результативных матчей на чемпионате мира пришел конец — сборные Франции и Дании сыграли в заключительном матче группового этапа вничью, не открыв счет.

Если в первом тайме на поле еще была борьба, то после перерыва матч стал совсем сонным. Результат устраивал обе команды и никто из них не хотел рисковать.

Болельщики, пришедшие в «Лужники», начали свистеть на последних минутах матча, наблюдая за пассивной игрой футболистов. После завершения игры свист усилился и доносился со всех трибун «Лужников».

Матч прошел в дружеской атмосфере Getty Images

Исключением стали секторы фанатов сборной Дании: после финального свистка они праздновали вместе с командой выход в плей-офф чемпионата мира.

Французы после матча не слишком переживали из-за реакции болельщиков, а Поль Погба и Оливье Жиру и вовсе предположили, что свистели не французские или датские болельщики, а россияне, которые надеялись на красивую игру.

Герой дня

Главным героем дня стал защитник «МЮ» Маркос Рохо, который не дал состояться сенсации в виде вылета Аргентины на групповом этапе.

🇧🇷 2014 ✅

🇷🇺 2018 ✅

Маркос Рохо обожает забивать победные мячи в ворота Нигерии на Чемпионатах мира 👏

👀 Где смотреть 👉 https://t.co/olRhucNKtT

📺 Лучшие моменты 👉 https://t.co/sBUlKlg9tO pic.twitter.com/0afTxYF7UA — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 26 июня 2018 г.

На последних минутах матча Меркадо подключился к атаке «альбиселесте» и вырезал подачу на 11-метровую отметку в штрафной нигерийцев, а Рохо с лёта вогнал мяч в нижний угол ворот, после чего покатал Месси на закорках на глазах восхищенной публики.

Неудачник дня

Неудачником дня стал нигерийский нападающий Одион Игало. Форвард «Чанчунь Ятай» имел прекрасный шанс похоронить сборную Аргентины и подарить своей команде путевку в плей-офф, нон е воспользовался им.

Игало упустил шанс стать героем Getty Images

На 74-й минуте нигерийцы провели разящую контратаку, Муса прострелил в штрафную, мяч отскочил к Игало, который с десяти метров не попал в створ.

В итоге, прекрасно игравшая Нигерия отправляется домой.

Лео выбил соточку

Аргентина провела на мундиале уже три матча, но ее лидер Лионель Месси сумел отличиться лишь раз — как раз в матче с Нигерией. Гол стал для Лео первым на турнире, зато для самого турнира — сотым.

На 14-й минуте Банега сделал изумительный заброс в штрафную на Лионеля, пятикратный обладатель золотого мяча улизнул от Омеруо и пробил мимо голкипера правой ногой.

Хочется надеяться, что теперь Месси прорвет.

Гол дня

Лучший гол дня на свой счет записал перуанец Андре Каррильо в прощальном для его команды матче с Австралией.

Каррильо забил первый гол Перу за 36 лет Getty Images

На 18-й минуте Герреро обыграл защитника на левом фланге, сместил мяч под правую ногу и выдал изумительную передачу на Каррильо, а тот пробил слету и сильно, без шансов для голкипер Райана.

Долгожданная победа

Сборная Перу покидает чемпионат мира, не сумев пробиться в плей-офф, но добившись вполне исторического достижения.

Победа над Австралией (2:0) в заключительном матче группового этапа стала для перуанцев первой за 40 лет на чемпионатах мира.

Предыдущий успех команды датирован 11 июня 1978 года во встрече с Ираном на чемпионате мира в Аргентине — 4:1.

Усталые, но довольные перуанцы Getty Images

Лучшим игроком матча был признан форвард сборной Перу Андре Каррильо, ставший автором первого гола.

Первая отставка

Конец группового этапа ознаменовался первой тренерской отставкой. После поражения от Перу и вылета Австралии с ЧМ-2018 свой пост решил оставить наставник «соккеруз» голландец Берт ван Марвейк.

Для меня это был фантастический период, никогда его не забуду, — сказал Ван Марвейк на послематчевой пресс-конференции и добавил, что он уходит из сборной. — Надеюсь, команда что-то вынесла из моих уроков. Думаю, мы всем показали, что можно играть хорошо даже без мировых звезд. Я не сумел найти решение проблемы с забиванием голов. Что касается будущего, пока не знаю, что буду делать. Мне очень понравилось работать со сборной, но я даже рад, что снова свободен. Берт ван Марвейк

Можно с уверенностью сказать, что это первая, но не последняя отставка по итогам этого мундиаля. Несмотря на выход в плей-офф свое место вряд ли сохранит наставник аргентинцев Хорхе Сампаоли, за которым еще до мундиаля числился скандал с домогательствами.

Есть вопросы по будущему наставников сборных Египта, Саудовской Аравии и Перу.

Милота дня

Защитник сборной Австралии Марк Миллиган приуныл после поражения в матче с Перу и вылета с чемпионата мира-2018.

К счастью, его было кому утешить — дочери игрока оказали отцу утроенную моральную поддержку.

Семейная поддержка превыше всего Getty Images

Австралия набрала 1 очко в трех играх (1:2 с Францией, 1:1 с Данией, 0:2 с Перу).

Эмоции дня

Несмотря на то, что матч Нигерии и Аргентины был безумно увлекательным, не менее увлекательно было наблюдать за поддерживающим свою команду в VIP-ложе Диего Марадоной.

Легендарный игрок просто фонтанировал энергией, особенно после того. как Лионель Меесси забил довольно быстрый гол в начале матча.

Держите меня семеро Getty Images

Когда снизошла благодать Twitter.com

Вперед, Аргентина! Twitter.com

Разумеется, это сразу породило массу шуток и мемов.

Maradona real reaction in the mountain rusa. Imperdible. Solo en cines. pic.twitter.com/N8xsEDNnav — Deejaybap (@deejaybap) 26 июня 2018 г.

Like for Wakanda forever the Maradona!! version🙌🙌💃💃💯💯 pic.twitter.com/4VJf4ehyRN — Code Black (@tshupo_motoko) 26 июня 2018 г.

После такой вспышки активности Диего успел подремать, а проснувшись в благодушном настроении даже потанцевал с болельщицами в перерыве матча.

Maradona picked up the wrong bag pic.twitter.com/LrY7lBKq83 — James Robinson ✍🏻 (@JamesRobDT) 26 июня 2018 г.

You wouldn't think this is arguably Argentina's biggest game of the season, Maradona's dancing with fans 😂 #WorldCup pic.twitter.com/58Jzttlda3 — Utd (@SimplyUtd) 26 июня 2018 г.

Но напряжение нарастало, и когда в концовке аргентинцы все же забили, сумев продраться в плей-офф, Диего прорвало.

Hey @FIFAcom why dont you fine Argentina too? Maradona was shouting homophobic slurs to the Nigeria fans during the Arg/Nig game AND obscene hand gestures. #FairPlay if you're gonna fine Mexico, do it to argentina too. Or does it not count because he is a cokehead? #godshand pic.twitter.com/EfAc4y8lo3 — luis carlos garcia (@luis_c_garcia) 26 июня 2018 г.

Кстати, Марадона — посол ФИФА.

Кончилось все печально — после матча кумир миллионов не мог передвигаться без посторонней помощи, и к нему вызвали парамедиков, после чего Марадона был госпитализирован.

Марадона был госпитализирован после матча с Аргентиной twitter.com

Какая тут мораль? Наркотики — плохо, п’нятненько?

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