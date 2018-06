Дневник ЧМ-2018. Спасение Аргентины, французская тоска и безумный Марадона

Главным событием дня стал матч Аргентины и Нигерии в Санкт-Петербурге. «Альбиселесте» на мундиале пока не слишком впечатляют, но матч с африканцами начали очень бодро — и 15 минут не прошло, как счет своим голам открыл Лионель Месси.

Нигерийцы продержавшись первый тайм, ближе к перерыву начали перехватывать инициативу и опасно контратаковать — благодаря скорости Ахмеда Мусы. После перерыва аргентинцы и вовсе сникли — стандарты не шли даже у Месси, а Игуаин привычно мазал в ключевых матчах.

Африканская команда тем временем сравняла счет благодаря пенальти и к концу матча перед Аргентиной во весь рост встала перспектива вылета с турнира — ничья не устраивала Месси и компанию, но вполне подходила нигерийцам, которые могли и вовсе увеличить счет.

Но судьба смилостивилась над Хорхе Сампаоли, которого и так горячо ненавидит большая часть страны — на последних минутах матча «альбиселесте» забили победный гол. В 1/8 финала их ждет встреча с Францией.

Все когда-нибудь кончается. Вот и рекордной серии результативных матчей на чемпионате мира пришел конец — сборные Франции и Дании сыграли в заключительном матче группового этапа вничью, не открыв счет.

Если в первом тайме на поле еще была борьба, то после перерыва матч стал совсем сонным. Результат устраивал обе команды и никто из них не хотел рисковать.

Болельщики, пришедшие в «Лужники», начали свистеть на последних минутах матча, наблюдая за пассивной игрой футболистов. После завершения игры свист усилился и доносился со всех трибун «Лужников».

Исключением стали секторы фанатов сборной Дании: после финального свистка они праздновали вместе с командой выход в плей-офф чемпионата мира.

Французы после матча не слишком переживали из-за реакции болельщиков, а Поль Погба и Оливье Жиру и вовсе предположили, что свистели не французские или датские болельщики, а россияне, которые надеялись на красивую игру.

Главным героем дня стал защитник «МЮ» Маркос Рохо, который не дал состояться сенсации в виде вылета Аргентины на групповом этапе.

На последних минутах матча Меркадо подключился к атаке «альбиселесте» и вырезал подачу на 11-метровую отметку в штрафной нигерийцев, а Рохо с лёта вогнал мяч в нижний угол ворот, после чего покатал Месси на закорках на глазах восхищенной публики.

Неудачником дня стал нигерийский нападающий Одион Игало. Форвард «Чанчунь Ятай» имел прекрасный шанс похоронить сборную Аргентины и подарить своей команде путевку в плей-офф, нон е воспользовался им.

На 74-й минуте нигерийцы провели разящую контратаку, Муса прострелил в штрафную, мяч отскочил к Игало, который с десяти метров не попал в створ.

В итоге, прекрасно игравшая Нигерия отправляется домой.

Аргентина провела на мундиале уже три матча, но ее лидер Лионель Месси сумел отличиться лишь раз — как раз в матче с Нигерией. Гол стал для Лео первым на турнире, зато для самого турнира — сотым.

На 14-й минуте Банега сделал изумительный заброс в штрафную на Лионеля, пятикратный обладатель золотого мяча улизнул от Омеруо и пробил мимо голкипера правой ногой.

Хочется надеяться, что теперь Месси прорвет.

Лучший гол дня на свой счет записал перуанец Андре Каррильо в прощальном для его команды матче с Австралией.

На 18-й минуте Герреро обыграл защитника на левом фланге, сместил мяч под правую ногу и выдал изумительную передачу на Каррильо, а тот пробил слету и сильно, без шансов для голкипер Райана.

Сборная Перу покидает чемпионат мира, не сумев пробиться в плей-офф, но добившись вполне исторического достижения.

Победа над Австралией (2:0) в заключительном матче группового этапа стала для перуанцев первой за 40 лет на чемпионатах мира.

Предыдущий успех команды датирован 11 июня 1978 года во встрече с Ираном на чемпионате мира в Аргентине — 4:1.

Лучшим игроком матча был признан форвард сборной Перу Андре Каррильо, ставший автором первого гола.

Конец группового этапа ознаменовался первой тренерской отставкой. После поражения от Перу и вылета Австралии с ЧМ-2018 свой пост решил оставить наставник «соккеруз» голландец Берт ван Марвейк.

Для меня это был фантастический период, никогда его не забуду, — сказал Ван Марвейк на послематчевой пресс-конференции и добавил, что он уходит из сборной. — Надеюсь, команда что-то вынесла из моих уроков. Думаю, мы всем показали, что можно играть хорошо даже без мировых звезд. Я не сумел найти решение проблемы с забиванием голов. Что касается будущего, пока не знаю, что буду делать. Мне очень понравилось работать со сборной, но я даже рад, что снова свободен. Берт ван Марвейк

Можно с уверенностью сказать, что это первая, но не последняя отставка по итогам этого мундиаля. Несмотря на выход в плей-офф свое место вряд ли сохранит наставник аргентинцев Хорхе Сампаоли, за которым еще до мундиаля числился скандал с домогательствами.

Есть вопросы по будущему наставников сборных Египта, Саудовской Аравии и Перу.

Защитник сборной Австралии Марк Миллиган приуныл после поражения в матче с Перу и вылета с чемпионата мира-2018.

К счастью, его было кому утешить — дочери игрока оказали отцу утроенную моральную поддержку.

Австралия набрала 1 очко в трех играх (1:2 с Францией, 1:1 с Данией, 0:2 с Перу).

Несмотря на то, что матч Нигерии и Аргентины был безумно увлекательным, не менее увлекательно было наблюдать за поддерживающим свою команду в VIP-ложе Диего Марадоной.

Легендарный игрок просто фонтанировал энергией, особенно после того. как Лионель Меесси забил довольно быстрый гол в начале матча.

Разумеется, это сразу породило массу шуток и мемов.

После такой вспышки активности Диего успел подремать, а проснувшись в благодушном настроении даже потанцевал с болельщицами в перерыве матча.

You wouldn't think this is arguably Argentina's biggest game of the season, Maradona's dancing with fans 😂 #WorldCup pic.twitter.com/58Jzttlda3

Но напряжение нарастало, и когда в концовке аргентинцы все же забили, сумев продраться в плей-офф, Диего прорвало.

Hey @FIFAcom why dont you fine Argentina too? Maradona was shouting homophobic slurs to the Nigeria fans during the Arg/Nig game AND obscene hand gestures. #FairPlay if you're gonna fine Mexico, do it to argentina too. Or does it not count because he is a cokehead? #godshand pic.twitter.com/EfAc4y8lo3