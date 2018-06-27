Хорватия выглядит лучшей сборной ЧМ-2018

Накануне сборная Хорватии переиграла Исландию со счетом 2:1 в заключительном туре группового этапа ЧМ-2018 и выбила ее из турнира. Публикуем самые интересное в СМИ по этому поводу.

Дания — момент истины для Хорватии

«В этом поражении сборной Исландии есть момент для гордости, но также и сожалений, наибольшим из которых стала неудачная попытка воплотить в голы свое преимуществ в первой половине матча против Нигерии, ведь во втором тайме "Викинги" пропустили дважды и проиграли. Суммируя выступление на мундиале, их наставник Хеймир Халлгримссон отметил, что его подопечные провели на турнире пять хороших таймов и лишь один плохой. Исландцам не удалось добиться того, что им было нужно — им не хватило качества у чужих ворот в тот момент, когда это имело наибольшее значение», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

«Тем временем, Хорватия пробилась в 1/8 финала, где встретится с Данией, с максимальным количеством очков, и могут почувствовать, что эта победа продемонстрировала глубину ее резерва, хотя нынешняя команда (равно как и все предыдущие за 20 лет) пребывает в тени великой сборной образца 1998 года, дошедшей до полуфинала чемпионата мира. Станет ли это тем годом, когда созрел столь же хороший новый урожай "Шашечных", ведь они впервые за 20 лет вышли в плей-офф мундиаля? "Дания — наш момент истины", — заявил рулевой хорватов Златко Далич".

План Далича принес дивиденды

'Можно понять Далича за его решение предоставить отдых столь многим футболистам: в конце концов, в матче против Аргентины была проделана тяжелая работа, сборная прошла дальше и даже первое место было почти в кармане. Однако в этом также был риск, поскольку так можно было избавиться от положительного импульса, полученного после таких побед. Отрядив в старт Луку Модрича Модрича и Ивана Перишича, тренер стремился держать игру под контролем, с учетом того, что остальные были относительными новичками таких поединках, хотя, когда такие исполнители, как Матео Ковачич представляют собой запас, быть уверенным в своих шагах куда проще', — убежден в материале ESPN Ник Миллер.

'Когда понадобилось, один из этих двух лидеров коллектива, Перишич, и принес победу. Все могло закончиться плохо, но Далич может поздравить себя с хорошо проделанной работой и идеально выполенным планом. Большинство его основных подопечных отдохнули перед битвой против Дании в воскресенье, а его запасные игроки показали свою силу, нейтрализовав опасную команду Исландии'.

Хорватия — пока что лучшая команда ЧМ-2018?

'Под руководством Далича, который возглавил коллектив за тур до завершения отбора, балканская сборная переродилась: вместе с ним она ни разу не проиграла в официальных поединках, а эта победа — с почти другим составом в сравнении с первыми матчами — вероятно, демонстрирует, насколько уверены в себе его футболисты. Только Перишич и Модрич остались в основе после игры с Аргентиной, но такие исполнители, как полузащитник Фиорентины Милан Бадель показал, насколько качественная у Шашечных скамейка запасных, ведь тот же Матео Ковачич из Реала за 82 минуты сделал 78 точных передач из 79, а защитник Локомотива Ведран Чорлука был надежен в обороне, отличившись девятью выносами мяча. Они также впервые выиграли три кряду матча на ЧМ и впервые выиграли группу на этом турнире', — отмечает в материале BBC Люк Редди.

'Хорватия — возможно, лучшая команда на этом мундиале, по крайней мере, с точки зрения стабильно качественной игры она стала лучшей. Если у Дании будет такой же футбол, как против Франции, я не вижу у нее шансов победить балканцев. Мне нравится их стиль: надежная оборона, треугольник в центре поля контролирует игру, а Марио Манджукич — настоящее животное в хорошем смысле в атаке', — хвалит Хорватию экс-защитник и один из тренеров 'МЮ' в прошлом Фил Невилл в материале BBC.

Путь Хорватии в финал может быть легче, чем кажется

'Мы слышали множество раз жалобы среди хорватских фанатов, людей из делегации сборной, а также журналистов, на то, что она не проводит ни одного матча в Москве. Калининград, Нижний Новгород, Ростов, затем опять Нижний, после чего, возможно, в четвертьфинале — снова Сочи. Ни Москвы, ни Санкт-Петербурга, однако если так распорядится судьба, Шашечные прибудут в российскую столицу вовремя — на полуфинальный матч, и больше не покинут ее до самого конца турнира', — уже изучает дальнейшую турнирную сетку для Хорватии Томо Ничота на страницах Jutarnji List.

'Этот путь кажется более легким, ведь сперва мы обыгрываем Данию, потом попадаем на Россию, если та окажет должное сопротивление Испании, после чего победим хозяев мундиаля и в полуфинале можем встретиться с Мексикой. Конечно, для этого все должно сложиться именно так, и Ацтеки должны выиграть свою группу и победить на пути в полуфинал Бельгию или Англию. В этом случае лучше выбрать североамериканскую сборную, а не команды типа Уругвая, Португалии или Франции, не говоря уже о Бразилии и Германии, с которыми желательно не встречаться до финала. Чтобы так произошло, нужно, чтобы Бундестим стал вторым, а Селесао — первым'. 0