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    Гол Ерри Мины вывел сборную Колумбии в 1/8 финала ЧМ-2018

    Сенегал — Колумбия 0:1, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Колумбии Сборная Сенегала Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Колумбии одержала победу над командой Сенегала (1:0) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

    Колумбия — Сенегал
    Колумбия — Сенегал
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    Матч 3-го тура группы Н прошел в Самаре. Главный арбитр — Милорад Мажич из Сербии.

  • ЧМ-2018. Сенегал — Колумбия 0:1
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    • На 17-й минуте матча Давинсон Санчес сбил Садио Мане в штрафной сборной Колумбии. Арбитр Милорад Мажич сперва указал на «точку», но затем посмотрел видеоповтор и отменил свое решение.

    На 31-й минуте матча Хосе Пекерман снял с игры Хамеса Родригеса, заменив его на Луиса Муриэля.

    Единственный мяч был забит на 74-й минуте. Кинтеро навесил с углового, Ерри Мина выпрыгнул выше всех и пробил головой с отскоком от газона — голкипер не выручил.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Сборная Колумбии, набрав 6 очков, возглавила группу Н, Сенегальцы с 4 очками остались третьими.

    Второе место с 4 очками заняла команда Японии, в параллельном матче уступившая Польше (0:1), но опередившая африканцев по рейтингу fair play, за счет меньшего числа желтых карточек.

    Поляки, набравшие 3 очка, как и сенегальцы, закончили выступление на турнире.

    Колумбия в 1/8 финала сыграет с командой занявшей второе место в группе G, а Япония сыграет с победителем этой группы. На данный момент это Бельгия и Англия соответственно — у команд по 6 очков.

    ЧМ-2018. Группа Н
    Сенегал — Колумбия — 0:1 (0:0)
    Гол: Мина, 74Сенегал: К.Н`Диай, Гассама, Сане, Кулибали, Сабали (Ваге, 74), Сарр, Куяте, Гей, Мане, Бальде (Конате, 80), Ньянг (Сако, 86)Колумбия: Оспина, Ариас, Д.Санчес, Мина, Мохика, Х.Куадрадо, Урибе (Лерма, 83), К.Санчес, Кинтеро, Хамес Родригес (Муриэль, 31), Фалькао (Борха, 89)Предупреждения: Мохика, 45. Ньянг, 51
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