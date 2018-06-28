Сенегал — Колумбия 0:1, обзор матча

Сборная Колумбии одержала победу над командой Сенегала (1:0) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

Матч 3-го тура группы Н прошел в Самаре. Главный арбитр — Милорад Мажич из Сербии.

На 17-й минуте матча Давинсон Санчес сбил Садио Мане в штрафной сборной Колумбии. Арбитр Милорад Мажич сперва указал на «точку», но затем посмотрел видеоповтор и отменил свое решение.

На 31-й минуте матча Хосе Пекерман снял с игры Хамеса Родригеса, заменив его на Луиса Муриэля.

Единственный мяч был забит на 74-й минуте. Кинтеро навесил с углового, Ерри Мина выпрыгнул выше всех и пробил головой с отскоком от газона — голкипер не выручил.

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Сборная Колумбии, набрав 6 очков, возглавила группу Н, Сенегальцы с 4 очками остались третьими.

Второе место с 4 очками заняла команда Японии, в параллельном матче уступившая Польше (0:1), но опередившая африканцев по рейтингу fair play, за счет меньшего числа желтых карточек.

Поляки, набравшие 3 очка, как и сенегальцы, закончили выступление на турнире.

Колумбия в 1/8 финала сыграет с командой занявшей второе место в группе G, а Япония сыграет с победителем этой группы. На данный момент это Бельгия и Англия соответственно — у команд по 6 очков.