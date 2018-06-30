Топ-5 открытий ЧМ-2018 по итогам группового этапа

На чемпионате мира-2018 завершился групповой этап. Приводим нашу версию игроков-открытий завершившейся стадии в лице пяти человек.

Алиреза Бейранванд (Иран)

Сборная Ирана завоевала симпатии многих нейтральных наблюдателей российского мундиаля благодаря целостной и грамотной игре, которая едва не вывела их в плей-офф турнира после матчей в группе, где также выступали Испания, Португалия и Марокко. И в том, что команда Карлуша Кейруша набрала четыре очка, лишь на один балл отстав от европейских конкурентов, большая заслуга ее вратаря Алиреза Бейранванда.

Голкипер, который прожил тяжелую юность, когда на пути к своей мечте ему пришлось покинуть родительский дом, поскольку отец не принял его цель стать профессиональным футболистом, а также — спать под открытым небом в Тегеране, где он искал возможность тренироваться, ради чего мыл машины и разносил пиццу, блестяще проявил себя на ЧМ-2018. Страж ворот сделал несколько первоклассных сэйвов, самым запоминающимся среди которых, конечно, был взятый пенальти после удара Криштиану Роналду. Вдобавок, Бейранванд полезно начинал атаки Ирана длинными и точными выбрасываниями мяча.

Алиреза Бейранванд парировал пенальти от Криштиану Роналду Getty Images

Киран Триппьер (Англия)

Идея менеджера сборной Англии Гарета Саутгейта отодвинуть основного правого защитника Кайла Уокера на место правого центрального оборонца не просто позволила Кирану Триппьеру играть в основе, а сделала его одним из открытий ЧМ-2018, где ему одинаково успешно удается как отрабатывать в обороне, так и нагнетать ситуацию в атаке. Именно он и заменил Уокера в «Тоттенхэме» после его ухода в «Манчестер Сити» годом ранее и тогда же дебютировать за команду «Трех Львов».

В чем главная заслуга фулбека «Шпор»? Это его подачи со стандартных положений и просто с игры: в девяти случаях из 11-ти они были точны, при этом семь его пасов оказывались ключевыми для родоначальников в поединках против Туниса и Панамы, ведь после них партнеры прямо били по чужим воротам. Согласно статистике авторитетной InStat полезнее его на групповом этапе отыграли только столь звездные исполнители, как Ромелу Луаку, Харри Кейн, Эден Азар, Неймар, а также Иско.

Денис Черышев (Россия)

Сборная России впервые в своей истории вышла из группы чемпионатов мира, и Денис Черышев сыграл в этом одну из ключевых ролей, хотя накануне мундиаля ничто подобного, казалось, не предвещало. Полузащитник «Вильярреала» не вписывался в предыдущую тактику Станислава Черчесова, отмечался травматизмом, но рулевой российской национальной команды бросил в бой своего испанского легионера после травмы основного хавбека Алана Дзагоева. Вингер этот шанс использовал сполна.

Именно в дебютном поединке против Саудовской Аравии он сделал дубль, отличившись эффектными мячами, продемонстрировав свое умение обострять игру, оказывать в нужное время в нужном месте и бить точно по воротам соперника. То, что успех в матче против «Зеленых» был неслучаен, Черышев доказал в следующей игре против Египта, которому он забил победный для России мяч. Теперь без этого полузащитник уже трудно представить себе коллектив Черчесова на домашнем для него чемпионате мира.

Виктор Классон (Швеция)

В чем-то похожая ситуация накануне мундиаля была и Виктора Классона, который представляет российский «Краснодар». Во время выступлений на родине креативный полузащитник был главным творцом атак «Эльфсборга», а затем хорошо проявил себя и в кубанском клубе. Между тем, тренерский штаб сборной Швеции не особо ценил футболиста в отборочном цикле на ЧМ-2018, где он всего дважды выходил в основном составе скандинавской команды.

Все поменяли поединки плей-офф квалификации против Италии, где он провел единственный и решающий гол в дуэли с фаворитом, который и вывел «Тре Крунур» в финальную часть мундиаля. После такого Янне Андерссон просто не имел права не довериться Классону на полях России, и тот снова оправдал доверие наставника шведов. Так, именно он заработал пенальти, конвертированный в единственное взятие ворот Кореи, после чего отметился по одной результативной передачи в дуэли с Германией и Мексикой, что стало значительным вкладом в выход его сборной в плей-офф с первого места из столь непростой группы.

Виктор Классон пока что отметился результативными действиями в каждом из матчей Швеции Getty Images

Хуан Кинтеро (Колумбия)

Оценивая силу сборной Колумбии накануне ЧМ-2018 большинство наблюдателей упоминали Хуана Кинтеро в качестве ключевых игроков второго эшелона, тогда как первыми закономерно назывались европейские звезды Радамель Фалькао, Хамес Родригес и Хуан Куадрадо. Однако те, кто более внимательно изучал ситуацию в лагере «Кофейщиков» понимали, что именно хавбек «Ривер Плейта» — едва ли не главный человек в атакующей игре команды, из-за чего уступить место в основе приходится даже его более известному коллеге-полузащитнику «Баварии».

Двадцатый номер южноамериканцев мог проявить себя лучше в стартовом матче против Японии, но удаление Карлоса Санчеса уже на 3-й минуте испортило игру для колумбийцев, поэтому Кинтеро, хотя и сравнял счет отменным ударом со штрафного, но все-таки уступил место более свежему Хамесу в начале второй половины поединка, что, впрочем, не уберегло их от поражения. Но затем Хуан снял все вопросы по поводу своего значения для команды: голевая суперпередача на Фалькао в разгромной победе над Польшей, а также еще один результативный пас — на Ерри Мину — в единственном взятии ворот Сенегала, позволивший выиграть группу, говорят многое о мастерстве Кинтеро. 0