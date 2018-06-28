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    Дневник ЧМ-2018. Конец группового этапа, японская хитрость и английская апатия

    О главных событиях пятнадцатого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России

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    В четверг, 28 июня, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялись последние четыре матча группового этапа. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.
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    Событие дня

    Главным событием дня стало окончание группового этапа, отсеявшее половину пробившихся на мундиаль команд.

    Некоторые вылеты были совершенно закономерны и ожидаемы, вроде неудач Панамы , проигравшей три матча, или Саудовской Аравии, сумевшей одолеть Египет (чуть менее ожидаемый провал). Какие-то стали настоящим шоком. Да, Германия, мы говорим о тебе.

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    • Кто-то бился до самого конца, вроде Ирана, до последнего пытавшегося выйти из группы с командами Португалии и Испании, или Сенегала, упустившего путевку в плей-офф в концовке последнего матча.

    А кто-то, как команда Кореи, даже потеряв все шансы, сумел громко хлопнуть дверью, отправив в утиль действующего чемпиона.

    Мундиаль прощается с Сенегалом и его колоритным наставником

    Примечательно, что в 1/8 финала ЧМ впервые за 32 года не сыграет ни одна сборная из Африки. Сенегал был последней надеждой континента, а еще раньше борьбу покинули Египет, Марокко, Нигерия и Тунис.

    За время этого группового этапа все сборные-участницы ЧМ-2018 забили как минимум два гола на турнире. Подобное произошло впервые в истории чемпионатов мира.

    Ну и, до чего же приятно, что в числе отсеянных групповым этапом команд не попала сборная России.

    Герой дня

    Главным героем дня стал защитник сборной Колумбии Ерри Мина, который обеспечил своей команде выход в плей-офф, забив единственный гол в матче с Сенегалом.

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    • На 74-й минуте матча Кинтеро навесил с углового, а Мина выпрыгнул выше всех и пробил головой с отскоком от газона — голкипер сенегальцев не смог выручить свою команду.

    Мина добывает для Колумбии путевку в 1/8 финала

    Мина, отметившийся победным голом еще и в матче с Польшей, был признан лучшим игроком встречи.

    Неудачник дня

    Неудачником дня становится нападающий сборной Польши Роберт Левандовский, который покидает турнир в России так и не забив ни одного гола.

    В конце концов Роберт сдался

    Это не первый большой турнир, на котором звездному нападающему «Баварии» так не везет. На Евро-2016 он забил свой единственный мяч в проигранном четвертьфинальном матче с Португалией, здесь же до плей-офф поляки не дотянули.

    Празднование дня

    Бельгийский нападающий Миши Батшуайи не очень удачно решил отпраздновать гол своего партнера по команде в ворота англичан. Возмездие настигло его быстро и неумолимо.

    Игрок с юмором оценил это недоразумение в своем Твиттере. По словам Батшуайи, празднование голов танцами из игры Fortnite слишком переоценены, поэтому ему пришлось придумать что-то новое.

    Гол дня

    Красивейший гол игрового дня забил бельгийский нападающий Аднан Янузай, принесший своей команде победу над Англией и первое место в группе.

  • ЧМ-2018. Англия — Бельгия 0:1
  • 79 фото
  • Вчера

    • На 51-й минуте матча Янузай на правом фланге отыгрался с Тилемансом, вошёл в штрафную площадь англичан, обыграл Роуза и отправил мяч в дальний угол ворот, Пикфорд был бессилен.

    Янузай бьет и забивает

    Этот гол стал для Янузая первым за национальную команду.

    Сэйв дня

    Лучший сэйв дня на счету японского голкипера Эйдзи Кавасимы. Ветерна национальной команды допускал результативные ошибки в предыдущих матчах с Колумбией и Сенегалом, но матч с поляками обещал отыграть идеально, и это ему почти удалось.

    Спасение Кавасимы

    Серьезная проверка для Эйдзи состоялась на 32-й минуте, когда Гросицки после фланговой подачи пробил головой, отправив мяч впртирку к самой штанге. Но голкипер вытащил мяч, который лишь наполовину пересёк линию, а добить поляки не успели.

    Рекорд дня

    В матче группового этапа чемпионата мира между сборными Панамы и Туниса был забит 2500-й гол в истории этого турнира. Его автором стал тунисец Бен-Юссеф.

    Кстати, победа над Панамой со счетом 2:1 стала для команды Туниса первой за 40 лет.

  • ЧМ-2018. Панама — Тунис 1:2
  • 56 фото
  • Вчера

    • Тунис не побеждал на чемпионатах мира с 1978 года, хотя участвовал в пяти мировых первенствах (1978, 1998, 2002, 2006, 2018). Победа над Панамой — первая со 2 июня 1978 года, когда тунисцы обыграли Мексику.

    Историческое событие

    По итогам матчей третьего тура в группе H ЧМ-2018 впервые в истории мировых первенств судьбу путёвки в плей-офф решило количество жёлтых карточек.

    Сборные Японии и Сенегала набрали одинаковое количество очков — четыре. Разница мячей у них также одинакова — 4:4, личная встреча — 2:2.

    Последним дополнительным показателем для распределения мест является коэффициент фэйр-плей.

  • ЧМ-2018. Япония — Польша 0:1
  • 52 фото
  • Вчера

    • Правила таковы, что за желтую карточку в нем дается «минус 1» очко, за вторую желтую карточку – «минус 3», за прямую красную карточку – «минус 4», за желтую карточку и прямую красную карточку – «минус 5».

    Япония победила , проиграв

    Игроки команд не удалялись, но сенегальцы заработали на турнире шесть предупреждений, а японцы – четыре.

    Таким образом, японцы, благодаря своей дисциплинированной игре, финишировали на втором месте в группе и вышли в плей-офф ЧМ, а Сенегал покинул турнир.

    Скандал дня

    Концовка матча между Японией и Польшой вызвала определенную шумиху, которую с натяжкой можно назвать скандалом.

    Дело в том, что к концу матча с поляками тренер проигрывающей со счетом 0:1 сборной Японии Акира Нисино узнал счет параллельного матча, понял что он позволяет его команде выйти в плей-офф и сказал своим игрокам сбавить темп и не лезть на рожон.

  • ЧМ-2018. Сенегал — Колумбия 0:1
  • 62 фото
  • Вчера

    • Об этом сам наставник «синих самураев» с присущей ему невозмутимостью рассказал на пресс-конференции. Любая команда, пытающаяся удержать нужный результат в непростой ситуации, будет «сушить игру», особенно если ставки высоки, правда?

    Последние несколько минут матча японцы держали мяч, перепасовываясь на своей половине поля, а поляки не слишком их прессинговали — они и так выигрывали. Разумеется, зрители освистали обе команды, но будет откровенны, вряд ли кто-то рассчитывал увидеть голевую феерию в этом матче.

    Зрителей можно понять, они хотели зрелищ, куда сложнее понять журналистов и экспертов, которые безжалостно накинулись на японцев из-за этих нескольких минут со всех сторон.

    Совершенно забыв про целый матч унылой тягомотины от Франции и Дании, сохраняющих нужный им результат.

    Или же о проходившем в один день с японским матче Англии и Бельгии, на который оба тренера выпустили полуосновной состав, и первый тайм которого был настолько апатичным, что сопровождался свистом трибун.

    Видимо все дело в том, что японцы вышли в плей-офф благодаря коэффициенту фэйр-плей, за что некоторые авторы ухватились, указывая, что такое поведение далеко от духа честной игры.

    Но коэффициент фэйр-плей — это лишь объективное математическое условие, такое же, как разница забитых и пропущенных, и не имееющее никакого отношения к субъективным аспектам морали.

    К счастью это понимает тренер сборной Сенегала.

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