Дневник ЧМ-2018. Конец группового этапа, японская хитрость и английская апатия

В четверг, 28 июня, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялись последние четыре матча группового этапа. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стало окончание группового этапа, отсеявшее половину пробившихся на мундиаль команд.

Некоторые вылеты были совершенно закономерны и ожидаемы, вроде неудач Панамы , проигравшей три матча, или Саудовской Аравии, сумевшей одолеть Египет (чуть менее ожидаемый провал). Какие-то стали настоящим шоком. Да, Германия, мы говорим о тебе.

Кто-то бился до самого конца, вроде Ирана, до последнего пытавшегося выйти из группы с командами Португалии и Испании, или Сенегала, упустившего путевку в плей-офф в концовке последнего матча.

А кто-то, как команда Кореи, даже потеряв все шансы, сумел громко хлопнуть дверью, отправив в утиль действующего чемпиона.

Мундиаль прощается с Сенегалом и его колоритным наставником Getty Images

Примечательно, что в 1/8 финала ЧМ впервые за 32 года не сыграет ни одна сборная из Африки. Сенегал был последней надеждой континента, а еще раньше борьбу покинули Египет, Марокко, Нигерия и Тунис.

За время этого группового этапа все сборные-участницы ЧМ-2018 забили как минимум два гола на турнире. Подобное произошло впервые в истории чемпионатов мира.

Ну и, до чего же приятно, что в числе отсеянных групповым этапом команд не попала сборная России.

Герой дня

Главным героем дня стал защитник сборной Колумбии Ерри Мина, который обеспечил своей команде выход в плей-офф, забив единственный гол в матче с Сенегалом.

На 74-й минуте матча Кинтеро навесил с углового, а Мина выпрыгнул выше всех и пробил головой с отскоком от газона — голкипер сенегальцев не смог выручить свою команду.

Мина добывает для Колумбии путевку в 1/8 финала Getty Images

Мина, отметившийся победным голом еще и в матче с Польшей, был признан лучшим игроком встречи.

Неудачник дня

Неудачником дня становится нападающий сборной Польши Роберт Левандовский, который покидает турнир в России так и не забив ни одного гола.

В конце концов Роберт сдался Getty Images

Это не первый большой турнир, на котором звездному нападающему «Баварии» так не везет. На Евро-2016 он забил свой единственный мяч в проигранном четвертьфинальном матче с Португалией, здесь же до плей-офф поляки не дотянули.

Празднование дня

Бельгийский нападающий Миши Батшуайи не очень удачно решил отпраздновать гол своего партнера по команде в ворота англичан. Возмездие настигло его быстро и неумолимо.

Fortnite celebrations so overrated bro I had to create something new 🤕💥⚽️ ... 😂😂😂 #KarmaIsAB pic.twitter.com/cgbEW8RX4p — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 28 июня 2018 г.

Игрок с юмором оценил это недоразумение в своем Твиттере. По словам Батшуайи, празднование голов танцами из игры Fortnite слишком переоценены, поэтому ему пришлось придумать что-то новое.

Гол дня

Красивейший гол игрового дня забил бельгийский нападающий Аднан Янузай, принесший своей команде победу над Англией и первое место в группе.

На 51-й минуте матча Янузай на правом фланге отыгрался с Тилемансом, вошёл в штрафную площадь англичан, обыграл Роуза и отправил мяч в дальний угол ворот, Пикфорд был бессилен.

Янузай бьет и забивает Getty Images

Этот гол стал для Янузая первым за национальную команду.

Сэйв дня

Лучший сэйв дня на счету японского голкипера Эйдзи Кавасимы. Ветерна национальной команды допускал результативные ошибки в предыдущих матчах с Колумбией и Сенегалом, но матч с поляками обещал отыграть идеально, и это ему почти удалось.

Спасение Кавасимы Getty Images

Серьезная проверка для Эйдзи состоялась на 32-й минуте, когда Гросицки после фланговой подачи пробил головой, отправив мяч впртирку к самой штанге. Но голкипер вытащил мяч, который лишь наполовину пересёк линию, а добить поляки не успели.

Рекорд дня

В матче группового этапа чемпионата мира между сборными Панамы и Туниса был забит 2500-й гол в истории этого турнира. Его автором стал тунисец Бен-Юссеф.

Кстати, победа над Панамой со счетом 2:1 стала для команды Туниса первой за 40 лет.

Тунис не побеждал на чемпионатах мира с 1978 года, хотя участвовал в пяти мировых первенствах (1978, 1998, 2002, 2006, 2018). Победа над Панамой — первая со 2 июня 1978 года, когда тунисцы обыграли Мексику.

Историческое событие

По итогам матчей третьего тура в группе H ЧМ-2018 впервые в истории мировых первенств судьбу путёвки в плей-офф решило количество жёлтых карточек.

Сборные Японии и Сенегала набрали одинаковое количество очков — четыре. Разница мячей у них также одинакова — 4:4, личная встреча — 2:2.

Последним дополнительным показателем для распределения мест является коэффициент фэйр-плей.

Правила таковы, что за желтую карточку в нем дается «минус 1» очко, за вторую желтую карточку – «минус 3», за прямую красную карточку – «минус 4», за желтую карточку и прямую красную карточку – «минус 5».

Япония победила , проиграв Getty Images

Игроки команд не удалялись, но сенегальцы заработали на турнире шесть предупреждений, а японцы – четыре.

Таким образом, японцы, благодаря своей дисциплинированной игре, финишировали на втором месте в группе и вышли в плей-офф ЧМ, а Сенегал покинул турнир.

Скандал дня

Концовка матча между Японией и Польшой вызвала определенную шумиху, которую с натяжкой можно назвать скандалом.

Дело в том, что к концу матча с поляками тренер проигрывающей со счетом 0:1 сборной Японии Акира Нисино узнал счет параллельного матча, понял что он позволяет его команде выйти в плей-офф и сказал своим игрокам сбавить темп и не лезть на рожон.

Об этом сам наставник «синих самураев» с присущей ему невозмутимостью рассказал на пресс-конференции. Любая команда, пытающаяся удержать нужный результат в непростой ситуации, будет «сушить игру», особенно если ставки высоки, правда?

Последние несколько минут матча японцы держали мяч, перепасовываясь на своей половине поля, а поляки не слишком их прессинговали — они и так выигрывали. Разумеется, зрители освистали обе команды, но будет откровенны, вряд ли кто-то рассчитывал увидеть голевую феерию в этом матче.

Highlights of Japan v Poland pic.twitter.com/4MsW94hgjD — Lost In Football (@LiFJapan) 28 июня 2018 г.

Зрителей можно понять, они хотели зрелищ, куда сложнее понять журналистов и экспертов, которые безжалостно накинулись на японцев из-за этих нескольких минут со всех сторон.

Совершенно забыв про целый матч унылой тягомотины от Франции и Дании, сохраняющих нужный им результат.

Или же о проходившем в один день с японским матче Англии и Бельгии, на который оба тренера выпустили полуосновной состав, и первый тайм которого был настолько апатичным, что сопровождался свистом трибун.

Видимо все дело в том, что японцы вышли в плей-офф благодаря коэффициенту фэйр-плей, за что некоторые авторы ухватились, указывая, что такое поведение далеко от духа честной игры.

Но коэффициент фэйр-плей — это лишь объективное математическое условие, такое же, как разница забитых и пропущенных, и не имееющее никакого отношения к субъективным аспектам морали.

К счастью это понимает тренер сборной Сенегала.

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