Дневник ЧМ-2018. Конец группового этапа, японская хитрость и английская апатия

Главным событием дня стало окончание группового этапа, отсеявшее половину пробившихся на мундиаль команд.

Некоторые вылеты были совершенно закономерны и ожидаемы, вроде неудач Панамы , проигравшей три матча, или Саудовской Аравии, сумевшей одолеть Египет (чуть менее ожидаемый провал). Какие-то стали настоящим шоком. Да, Германия, мы говорим о тебе.

Кто-то бился до самого конца, вроде Ирана, до последнего пытавшегося выйти из группы с командами Португалии и Испании, или Сенегала, упустившего путевку в плей-офф в концовке последнего матча.

А кто-то, как команда Кореи, даже потеряв все шансы, сумел громко хлопнуть дверью, отправив в утиль действующего чемпиона.

Примечательно, что в 1/8 финала ЧМ впервые за 32 года не сыграет ни одна сборная из Африки. Сенегал был последней надеждой континента, а еще раньше борьбу покинули Египет, Марокко, Нигерия и Тунис.

За время этого группового этапа все сборные-участницы ЧМ-2018 забили как минимум два гола на турнире. Подобное произошло впервые в истории чемпионатов мира.

Ну и, до чего же приятно, что в числе отсеянных групповым этапом команд не попала сборная России.

Главным героем дня стал защитник сборной Колумбии Ерри Мина, который обеспечил своей команде выход в плей-офф, забив единственный гол в матче с Сенегалом.

На 74-й минуте матча Кинтеро навесил с углового, а Мина выпрыгнул выше всех и пробил головой с отскоком от газона — голкипер сенегальцев не смог выручить свою команду.

Мина, отметившийся победным голом еще и в матче с Польшей, был признан лучшим игроком встречи.

Неудачником дня становится нападающий сборной Польши Роберт Левандовский, который покидает турнир в России так и не забив ни одного гола.

Это не первый большой турнир, на котором звездному нападающему «Баварии» так не везет. На Евро-2016 он забил свой единственный мяч в проигранном четвертьфинальном матче с Португалией, здесь же до плей-офф поляки не дотянули.

Бельгийский нападающий Миши Батшуайи не очень удачно решил отпраздновать гол своего партнера по команде в ворота англичан. Возмездие настигло его быстро и неумолимо.

Fortnite celebrations so overrated bro I had to create something new 🤕💥⚽️ ... 😂😂😂 #KarmaIsAB pic.twitter.com/cgbEW8RX4p