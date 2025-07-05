ЦСКА — ОФК Белград. Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
45+1'
45+1' Гайич простреливал в центр штрафной — отбились гости.
45' Добавлена минута.
42' Безерра внешней стороной стопы навесил в штрафную, снова хорош на выходе Тороп.
40' Кисляк бьёт мимо дальнего угла после рикошета!
38' Прямо в чужую штрафную от своих ворот отправил мяч Балша Попович, но Тороп на месте, уверенно сыграл на выходе.
35' Не смогли буквально затолкать мяч в сетку игроки ЦСКА! Сначала защитник выбил с ленточки после удара Глебова, а затем ещё и удар Кругового в пустые ворота тоже остановил защитник.
33' ЦСКА, кажется, уже понял, что результат сделан — решили подержать мяч армейцы.
30' Мимо пустого угла бьёт Мусаев! Отлично прострелил на дальнюю штангу Мойзес.
27' В штангу бьёт Шуманский! Отлично принял мяч и пробил с левой — очень близко к голу был Артём.
25'
22'
20' Первый неплохой момент был у гостей, Тороп справился.
17' Безерра забрасывал вперёд на Альбу — тот не обработал мяч на линии штрафной.
14' Редкая попытка выйти в атаку у ОФК не получилась, Альба неточно отдал на правый фланг.
12' Выше ворот издали пробил Обляков.
11' Мусаев пяткой скидывал на Шуманского уже в штрафной, удар Артёма заблокировали.
9' Круговой получил мяч от Глебова на линии штрафной, но не смог отдать в ногу партнёру — неплохой мог быть момент.
6'
4' ЦСКА опасно атаковал по левому флангу, прострел Облякова не прошёл.
2' Чуть не привезли атаку на свои ворота игроки ЦСКА после розыгрыша с угла поля — Дивееву пришлось выбивать в аут.
1' На первой же минуте угловой заработал ЦСКА.
1' ЦСКА начал с центра поля, поехали!
До матча
15:55 Команды на поле, звучат гимны Сербии и России — и начинаем!
15:45 Игроки ЦСКА и ОФК размялись — скоро вернутся на поле в игровой форме.
15:30 Команды на разминке, около получаса до старта последнего матча Братског Кубка.
15:15 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартового состава ЦСКА:
Тороп, Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Глебов, Кисляк, Обляков, Круговой, Шуманский, Мусаев.
ЦСКА
Фабио Челестини начал работу в Москве с двух побед — сперва были показательное 4:0 над «Амкалом», затем уверенные 3:1 над «Партизаном». Новый тренер не боится доверять молодежи, а тактическая гибкость позволяет команде адаптироваться к разным соперникам. При этом ЦСКА остается максимально собранным в защите и достаточно изобретательным впереди.
Новый тренер также продолжает эксперименты с формациями — пока чаще используется схема 4-2-3-1, но против «Амкала» команда действовала с тремя центральными защитниками. Такой тактический поиск помогает выявить лучшие сочетания, а сам Челестини подчеркивает в интервью, что хочет, чтобы ЦСКА «контролировал игру через мяч и темп, а не только через результат».
ОФК Белград
ОФК — четвёртая команда Сербии, пусть и с огромным отставанием от «Црвены Звезды» и «Партизана». Клуб вернулся в элиту недавно и стремительно прогрессирует, однако поражение 0:4 от «Динамо» в первом туре показало, что до реальной конкуренции с российскими клубами пока далеко.
Команда приехала в Москву не в оптимальном составе: Глеофило Влейтер, лучший бомбардир, остался в запасе в первом матче, а правый защитник Марко Гобелич уже покинул клуб. Тем не менее, в заявке присутствуют любопытные новички: Уго Альба — бывший форвард молодёжки «Барселоны», и опытный Милош Пантович, ранее выступавший в Бундеслиге и Бельгии. Альба уже получил игровое время, Пантович может дебютировать против ЦСКА.
Несмотря на крупное поражение от «Динамо», команда пыталась отвечать острой атакой, и вполне могла забить, особенно в первом тайме. Однако в обороне у ОФК ― провалы, которые москвичи вряд ли оставят без внимания.
Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.