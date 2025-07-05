ЦСКА — ОФК Белград. Онлайн, прямая трансляция

Во втором матче Братского кубка на «ВЭБ Арене» ЦСКА встретится с ОФК Белград — командой, не сумевшей навязать борьбу «Динамо» несколько дней назад. У армейцев –последняя возможность проверить себя в игровых условиях перед Суперкубком России. Следить за ходом товарищеского матча можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Ход игры

45+1' Перерыв! ЦСКА абсолютно без шансов громит ОФК, ждём много замен от Челестини во второй половине. Отдыхаем 15 минут!

45+1' Гайич простреливал в центр штрафной — отбились гости.

45' Добавлена минута.

42' Безерра внешней стороной стопы навесил в штрафную, снова хорош на выходе Тороп.

40' Кисляк бьёт мимо дальнего угла после рикошета!

38' Прямо в чужую штрафную от своих ворот отправил мяч Балша Попович, но Тороп на месте, уверенно сыграл на выходе.

35' Не смогли буквально затолкать мяч в сетку игроки ЦСКА! Сначала защитник выбил с ленточки после удара Глебова, а затем ещё и удар Кругового в пустые ворота тоже остановил защитник.

33' ЦСКА, кажется, уже понял, что результат сделан — решили подержать мяч армейцы.

30' Мимо пустого угла бьёт Мусаев! Отлично прострелил на дальнюю штангу Мойзес.

27' В штангу бьёт Шуманский! Отлично принял мяч и пробил с левой — очень близко к голу был Артём.

25' ГООООООООЛ! Разгром к середине тайма от ЦСКА! Шуманский отдал Мусаев на линию штрафной — а тот вторым касанием пробил в ближний угол. 3:0!

22' ГООООООООЛ! Второй от ЦСКА! Круговой отдал на Облякова, а тот головой протолкнул мяч в сетку мимо вратаря. 2:0!

20' Первый неплохой момент был у гостей, Тороп справился.

17' Безерра забрасывал вперёд на Альбу — тот не обработал мяч на линии штрафной.

14' Редкая попытка выйти в атаку у ОФК не получилась, Альба неточно отдал на правый фланг.

12' Выше ворот издали пробил Обляков.

11' Мусаев пяткой скидывал на Шуманского уже в штрафной, удар Артёма заблокировали.

9' Круговой получил мяч от Глебова на линии штрафной, но не смог отдать в ногу партнёру — неплохой мог быть момент.

6' ГОООООООЛ! ЦСКА открывает счёт! Обляков навесил с угла поля, Дивеев опередил всех на ближней штанге — и точно пробил над вратарём! 1:0!

4' ЦСКА опасно атаковал по левому флангу, прострел Облякова не прошёл.

2' Чуть не привезли атаку на свои ворота игроки ЦСКА после розыгрыша с угла поля — Дивееву пришлось выбивать в аут.

1' На первой же минуте угловой заработал ЦСКА.

1' ЦСКА начал с центра поля, поехали!

До матча

15:55 Команды на поле, звучат гимны Сербии и России — и начинаем!

ЦСКА — ОФК Белград livesport.ru

15:45 Игроки ЦСКА и ОФК размялись — скоро вернутся на поле в игровой форме.

ЦСКА — ОФК Белград livesport.ru

15:30 Команды на разминке, около получаса до старта последнего матча Братског Кубка.

15:15 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартового состава ЦСКА:

Тороп, Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Глебов, Кисляк, Обляков, Круговой, Шуманский, Мусаев.

ЦСКА

Фабио Челестини начал работу в Москве с двух побед — сперва были показательное 4:0 над «Амкалом», затем уверенные 3:1 над «Партизаном». Новый тренер не боится доверять молодежи, а тактическая гибкость позволяет команде адаптироваться к разным соперникам. При этом ЦСКА остается максимально собранным в защите и достаточно изобретательным впереди.

Новый тренер также продолжает эксперименты с формациями — пока чаще используется схема 4-2-3-1, но против «Амкала» команда действовала с тремя центральными защитниками. Такой тактический поиск помогает выявить лучшие сочетания, а сам Челестини подчеркивает в интервью, что хочет, чтобы ЦСКА «контролировал игру через мяч и темп, а не только через результат».

ОФК Белград

ОФК — четвёртая команда Сербии, пусть и с огромным отставанием от «Црвены Звезды» и «Партизана». Клуб вернулся в элиту недавно и стремительно прогрессирует, однако поражение 0:4 от «Динамо» в первом туре показало, что до реальной конкуренции с российскими клубами пока далеко.

Команда приехала в Москву не в оптимальном составе: Глеофило Влейтер, лучший бомбардир, остался в запасе в первом матче, а правый защитник Марко Гобелич уже покинул клуб. Тем не менее, в заявке присутствуют любопытные новички: Уго Альба — бывший форвард молодёжки «Барселоны», и опытный Милош Пантович, ранее выступавший в Бундеслиге и Бельгии. Альба уже получил игровое время, Пантович может дебютировать против ЦСКА.

Несмотря на крупное поражение от «Динамо», команда пыталась отвечать острой атакой, и вполне могла забить, особенно в первом тайме. Однако в обороне у ОФК ― провалы, которые москвичи вряд ли оставят без внимания.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.