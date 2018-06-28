Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2018

В четверг, 28 июня, на чемпионате мира 2018 года в России прошли заключительные матчи группового этапа, по итогам которых определились все пары 1/8 финала.

Стадия плей-офф стартует уже 30 июня матчем между командами Франции и Аргентины. Следом за ними сыграют Уругвай и Португалия.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Сборная России сыграет с командой Испании 1 июля. В этот же день на поле выйдут Хорватия и Дания.

Все пары 1/8 финала:

Франция – Аргентина. 30 июня, 17:00 (Казань)

Уругвай – Португалия. 30 июня, 21:00 (Сочи)

Испания – Россия. 1 июля, 17:00 (Москва)

Хорватия – Дания. 1 июля, 21:00 (Нижний Новгород)

Бразилия – Мексика. 2 июля, 17:00 (Самара)

Бельгия – Япония. 2 июля, 21:00 (Ростов-на-Дону)

Швеция – Швейцария. 3 июля, 17:00 (Санкт-Петербург)

Колумбия – Англия. 3 июля, 21:00 (Москва) 0