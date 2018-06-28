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    Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2018

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    В четверг, 28 июня, на чемпионате мира 2018 года в России прошли заключительные матчи группового этапа, по итогам которых определились все пары 1/8 финала.

    Гарри Кейн
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    Стадия плей-офф стартует уже 30 июня матчем между командами Франции и Аргентины. Следом за ними сыграют Уругвай и Португалия.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Сборная России сыграет с командой Испании 1 июля. В этот же день на поле выйдут Хорватия и Дания.

    Все пары 1/8 финала:

    Франция – Аргентина. 30 июня, 17:00 (Казань)
    Уругвай – Португалия. 30 июня, 21:00 (Сочи)
    Испания – Россия. 1 июля, 17:00 (Москва)
    Хорватия – Дания. 1 июля, 21:00 (Нижний Новгород)
    Бразилия – Мексика. 2 июля, 17:00 (Самара)
    Бельгия – Япония. 2 июля, 21:00 (Ростов-на-Дону)
    Швеция – Швейцария. 3 июля, 17:00 (Санкт-Петербург)
    Колумбия – Англия. 3 июля, 21:00 (Москва) 0

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