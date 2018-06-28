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Сегодня в 22:36
ЧМ-2018. Англия — Бельгия (обновляется)
В Калининграде последний матч группы G играют Англия и Бельгия. Галерея обновляется, live
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Фото
GettyImages
Чемпионат мира по футболу-2018
Сборная Англии
Футбол Англии
Сборная Бельгии
56 фото
ЧМ-2018. Панама — Тунис 1:2
Сборные Панамы и Туниса сыграли свой последний матч на чемпионате мира. Победу одержали африканцы
22:47
52 фото
ЧМ-2018. Япония — Польша 0:1
Сборные Польши и Японии провели последнюю встречу отборочного этапа ЧМ-2018 в Волгограде. Матч завершился победой поляков
18:49
62 фото
ЧМ-2018. Сенегал — Колумбия 0:1
Сборная Колумбии обыграла Сенегал 1:0 в последнем матче группы H и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018. Фотогалерея
18:40
59 фото
ЧМ-2018. Южная Корея — Германия 2:0
Сборная Южной Кореи обыграла Германию в третьем матче группового этапа чемпионата мира, не пустив соперников в плей-офф
Вчера в 18:32
61 фото
ЧМ-2018. Швейцария — Коста-Рика 2:2
Сборная Швейцарии не удержала победу на Коста-Рикой в последнем туре группы E ЧМ-2018. Фотогаларея
Вчера в 23:16
59 фото
ЧМ-2018. Сербия — Бразилия 0:2
Сборная Бразилии победила в матче отборочного этапа ЧМ-2018 сборную Сербии и вышла в плей-офф
Вчера в 22:40
56 фото
ЧМ-2018. Мексика — Швеция 0:3
Сборная Швеции разгромила Мексику на ЧМ-2018 3:0. Обе команды вышли в 1/8 финала. Лучшие фото
Вчера в 19:38
15 фото
Дорожками ЧМ. Диего Марадона в России
Самый колоритный болельщик на всех матчах сборной Аргентины — легенда мирового футбола Диего Марадона
Вчера в 00:21
63 фото
ЧМ-2018. Нигерия — Аргентина 1:2
Сборная Аргентины обыграла Нигерию в последнем матче группового этапа ЧМ-2018 и вышла в плей-офф
26/06/2018 в 22:42
51 фото
ЧМ-2018. Исландия — Хорватия 1:2
В Ростове-на-Дону в третьем туре группы D Исландия проиграла Хорватии и завершила борьбу на ЧМ. Фотогалерея
26/06/2018 в 22:39
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