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    Топ-10 неудачников чемпионатов мира: Месси, Кройф, Эйсебио

    Они никогда не становились чемпионами мира, хотя отлично играли в футбол

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    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    Сразу после того, как Лионель Месси и Криштиану Роналду практически синхронно прекратили борьбу на мировом первенстве в России, журналисты SkySports решили составить список из десяти великих футболистов, которые никогда не становились победителями престижнейшего международного турнира.
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    Лионель Месси

    Лионель Месси

    Вероятно, величайший футболист текущего века не смог забить ни одного гола за 756 минут, проведенных в матчах плей-офф на чемпионатах мира.

    В 2014 году Месси испытал горькое поражение в финальном матче с Германией, а в 2006, 2010 и 2018 годах он со своей сборной Аргентины выступил еще слабее.

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    • Назревает следующий вопрос: помешают ли его неудачи на мундиалях получению статуса лучшего футболиста в истории?

    Криштиану Роналду

    Криштиану Роналду

    Криштиану Роналду так часто спасал сборную Португалии, но накануне даже его магия не помогла ему в матче с Уругваем. Теперь на его счету четыре чемпионата мира без единого триумфа.

    Победа на Евро-2016 может считаться лишь спасительной благодатью. Через четыре года, когда чемпионат мира пройдет в Катаре, ему будет 37. Слишком поздно?

    Оливер Кан

    Оливер Кан

    Кан – один из величайших вратарей в истории сборной Германии. Он сыграл за национальную команду 86 матчей, удерживая статус первого номера в течение 11 лет.

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    • На чемпионате мира 2002 года он играл в финале против Бразилии, сделав фатальную ошибку, позволившую Роналдо забить один из голов. «Селесао» в итоге победили 2:0 в Йокогаме.

    Паоло Мальдини

    Паоло Мальдини

    Легендарный итальянский защитник Паоло Мальдини семь раз выиграл Серию A, пять раз — Лигу чемпионов. Однако международных трофеев у него нет.

    На чемпионате мира 2002 года его сборная Италии уже в 1/8 финала сенсационно проиграла Южной Корее. Также он был в составе «скуадры адзурры», которая в 1994 году в финале по пенальти проиграла Бразилии.

    Йохан Кройф

    Йохан Кройф

    Хотя его игровой стиль и тренерские идеи оказали огромной влияние на мировой футбол, легендарный голландец Йохан Кройф тоже остался без международных титулов.

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    • На чемпионате мира 1974 года он был признан лучшим игроком турнира, но его сборная в финале все же проиграла Германии.

    Мишель Платини

    Мишель Платини

    Платини в качестве капитана привел сборную Франции к победе на домашнем чемпионате Европы в 1984 году. Впрочем, его выступления на мировых первенствах были менее впечатляющими.

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    • В 1978 году Франция не прошла групповой этап, а в 1982 и 1986 годах уступала Германии в полуфиналах.

    Эйсебио

    Эйсебио

    На чемпионате мира 1966 года Эйсебио завоевал «Золотую бутсу», забив девять мячей, но, вероятно, он бы с радостью обменял личный трофей на международный, ведь его Португалия в полуфинале уступила Англии.

    Он также играл в отборах на ЧМ-1962 и ЧМ-1970, но его сборная Португалии не проходила квалификацию вплоть до 1986 года.

    Ференц Пушкаш

    Ференц Пушкаш

    Самый известный венгерский футболист помог своей национальной команде выйти в финал чемпионата мира 1954 года, на котором он был назван лучшим игроком турнира. Однако титул Пушкаш так и не получил, проиграв Германии.

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    • В 1962 году он принял испанское гражданство и со своей новой командой отправился на мировое первенство в Чили, где потерпел крах, заняв последнее место в группе.

    Уэйн Руни

    Уэйн Руни

    Руни был частью золотого английского поколения, которое в 2006 году дошло до четвертьфинала чемпионата мира, где проиграло португальцам, не оправдав больших ожиданий.

    На мундиале в 2010 году он не забил ни одного гола и вылетел в 1/8 финала, а его последнее выступление на чемпионатах мира датировано 2014 годом, когда в Бразилии его команда продержалась всего шесть дней.

    Рауль

    Рауль

    Три выступления Рауля на чемпионатах мира в 1998, 2002 и 2006 годам хочется поскорее забыть, ведь Испания ни разу не прошла дальше 1/4 финала.

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