Топ-10 неудачников чемпионатов мира: Месси, Кройф, Эйсебио

Лионель Месси

Лионель Месси Getty Images

Вероятно, величайший футболист текущего века не смог забить ни одного гола за 756 минут, проведенных в матчах плей-офф на чемпионатах мира.

В 2014 году Месси испытал горькое поражение в финальном матче с Германией, а в 2006, 2010 и 2018 годах он со своей сборной Аргентины выступил еще слабее.

Назревает следующий вопрос: помешают ли его неудачи на мундиалях получению статуса лучшего футболиста в истории?

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду Getty Images

Криштиану Роналду так часто спасал сборную Португалии, но накануне даже его магия не помогла ему в матче с Уругваем. Теперь на его счету четыре чемпионата мира без единого триумфа.

Победа на Евро-2016 может считаться лишь спасительной благодатью. Через четыре года, когда чемпионат мира пройдет в Катаре, ему будет 37. Слишком поздно?

Оливер Кан

Оливер Кан Getty Images

Кан – один из величайших вратарей в истории сборной Германии. Он сыграл за национальную команду 86 матчей, удерживая статус первого номера в течение 11 лет.

На чемпионате мира 2002 года он играл в финале против Бразилии, сделав фатальную ошибку, позволившую Роналдо забить один из голов. «Селесао» в итоге победили 2:0 в Йокогаме.

Паоло Мальдини

Паоло Мальдини Getty Images

Легендарный итальянский защитник Паоло Мальдини семь раз выиграл Серию A, пять раз — Лигу чемпионов. Однако международных трофеев у него нет.

На чемпионате мира 2002 года его сборная Италии уже в 1/8 финала сенсационно проиграла Южной Корее. Также он был в составе «скуадры адзурры», которая в 1994 году в финале по пенальти проиграла Бразилии.

Йохан Кройф

Йохан Кройф Getty Images

Хотя его игровой стиль и тренерские идеи оказали огромной влияние на мировой футбол, легендарный голландец Йохан Кройф тоже остался без международных титулов.

На чемпионате мира 1974 года он был признан лучшим игроком турнира, но его сборная в финале все же проиграла Германии.

Мишель Платини

Мишель Платини Getty Images

Платини в качестве капитана привел сборную Франции к победе на домашнем чемпионате Европы в 1984 году. Впрочем, его выступления на мировых первенствах были менее впечатляющими.

В 1978 году Франция не прошла групповой этап, а в 1982 и 1986 годах уступала Германии в полуфиналах.

Эйсебио

Эйсебио Getty Images

На чемпионате мира 1966 года Эйсебио завоевал «Золотую бутсу», забив девять мячей, но, вероятно, он бы с радостью обменял личный трофей на международный, ведь его Португалия в полуфинале уступила Англии.

Он также играл в отборах на ЧМ-1962 и ЧМ-1970, но его сборная Португалии не проходила квалификацию вплоть до 1986 года.

Ференц Пушкаш

Ференц Пушкаш Getty Images

Самый известный венгерский футболист помог своей национальной команде выйти в финал чемпионата мира 1954 года, на котором он был назван лучшим игроком турнира. Однако титул Пушкаш так и не получил, проиграв Германии.

В 1962 году он принял испанское гражданство и со своей новой командой отправился на мировое первенство в Чили, где потерпел крах, заняв последнее место в группе.

Уэйн Руни

Уэйн Руни Getty Images

Руни был частью золотого английского поколения, которое в 2006 году дошло до четвертьфинала чемпионата мира, где проиграло португальцам, не оправдав больших ожиданий.

На мундиале в 2010 году он не забил ни одного гола и вылетел в 1/8 финала, а его последнее выступление на чемпионатах мира датировано 2014 годом, когда в Бразилии его команда продержалась всего шесть дней.

Рауль

Рауль Getty Images

Три выступления Рауля на чемпионатах мира в 1998, 2002 и 2006 годам хочется поскорее забыть, ведь Испания ни разу не прошла дальше 1/4 финала.

В 2008 году Рауль со скандалом не попал в заявку сборной Испании на победный чемпионат Европы, с которого и началось царствование «фурии рохи» в мировом футболе. 0